Welke waardering geniet uw bank? Belgische banken op de rooster Joni Horemans

08u00

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Consument Sinds de bankencrisis is het vertrouwen in financiële instellingen voor veel mensen een beetje zoek. Logisch dus, dat ze extra gaan opletten aan wie ze hun zuur verdiende (spaar)centen toevertrouwen. Om de veiligheid en dienstverlening van een bank te beoordelen, kijkt men naar drie criteria: de depositogarantie, de kredietwaardigheid en beoordelingen van de consumenten.

Stel - we hopen van niet - dat uw bank morgen failliet gaat. U bent dan niet noodzakelijk al uw geld kwijt. De depositogarantie is het bedrag dat klanten via het garantiefonds terugzien, in geval van faillissement. Voor banken in de Europese lidstaten is dit sinds 2011 bij wet verankerd op 100.000 euro.



Daarnaast is er de kredietwaardigheid van een bank - in het nieuws spreekt men vaak over de 'rating'. Externe kredietbeoordelaars zoals het Amerikaanse Moody's of Fitch Rating geven daarmee een inschatting van de terugbetalingscapaciteit van banken. Er zijn drie ratings. De meeste Belgische banken hebben een A-rating en krijgen dus het etiket betrouwbaar. Bij banken met een B-rating loopt u als klant een hoger risico, al staat daar vaak een hogere rente op de spaarrekening tegenover. Banken met een C-rating zijn het minst betrouwbaar.



Van torenhoog belang voor de banken vandaag de dag is de beoordeling die ze krijgen van de eigen klanten. En op dat vlak zijn er zeer grote verschillen, ook in ons land. Wat direct opvalt is dat het vooral de kleinere banken (Argenta, Record Bank en Europabank) zijn die echt goed scoren. Een verklaring kan zijn dat die banken tijdens de crisis veel minder in het nieuws gekomen zijn dan de vier grote spelers (KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius en ING).



De consument lijkt intussen wel stilaan zijn vertrouwen in de banken terug te hebben. Als het gaat over hypothecaire leningen, zijn de Belgische klanten eigenlijk bij elke bank redelijk tevreden.



Tot slot een recente trend: opkomende internetbanken, die zonder lokale filialen werken, genieten verrassend genoeg ook veel vertrouwen van hun cliënteel. De persoonlijke begeleiding bij bankzaken wordt dus misschien nog steeds wat overschat.



