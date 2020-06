Welke verkoper kies je? En moet je nog naar de showroom? Zes vragen die je jezelf moet stellen als je een nieuwe auto wil kopen

Nu de coronamaatregelen opnieuw worden versoepeld, nemen we het aankoopgedrag van Vlamingen bij het kopen van een (nieuwe) auto onder de loep. Uit enquêtes van VAB, Traxio en Febiac blijkt dat de aankoopintentie van de Vlaming met meer dan dertig procent daalde. De coronacrisis hoeft echter geen uitstel te betekenen voor de aanschaf van een wagen. Maar voor u zich naar uw concessiehouder haast, vinkt u volgens mobiliteitsexperten Filip Rylant en Joni Junes best eerst deze zes vragen af.

Consument Nu de coronamaatregelen opnieuw worden versoepeld, nemen we het aankoopgedrag van Vlamingen bij het kopen van een (nieuwe) auto onder de loep. Uit enquêtes van VAB, Traxio en Febiac blijkt dat de aankoopintentie van de Vlaming met meer dan dertig procent daalde. De coronacrisis hoeft echter geen uitstel te betekenen voor de aanschaf van een wagen. Maar voor u zich naar uw concessiehouder haast, vinkt u volgens mobiliteitsexperten Filip Rylant en Joni Junes best eerst deze zes vragen af.

1. Is het een goed moment om een auto te kopen?

“Jazeker”, zegt Filip Rylant, woordvoerder van mobiliteitsfederatie Traxio. “Door de lockdown is er een groot aanbod van stockwagens en daar willen de garages nu graag van af. Heel wat merken hebben nu interessante aanbiedingen.”

Als je momenteel een nieuwe wagen bestelt die niet in voorraad is, zal de levertijd met gemiddeld twee maanden verlengd zijn Joni Junes (VAB)

Tegelijk is de levertijd voor niet uit stock leverbare wagens opgelopen. “Hoe langer je wacht om een nieuwe wagen te kopen, hoe later de wagen wordt geleverd. Door de coronacrisis zijn veel fabrieken moeten sluiten, waardoor er een productieonderbreking was.” Voor kopers met een specifieke wens is het uitstellen van de aankoop daarom niet meteen de beste piste. Dat bevestigt ook Joni Junes van mobiliteitsorganisatie VAB: “Als je momenteel een nieuwe wagen bestelt die niet in voorraad is, zal de levertijd met gemiddeld twee maanden verlengd zijn.”

2. Kies ik voor nieuw of tweedehands?

Dat is volgens Rylant afhankelijk van de wens van de koper. “Voor welk gebruik koop ik de wagen? Welke afstanden doe ik? Ben ik merkgevoelig? Allemaal zaken die kopers toch best voordien eens oplijsten.” Mag in dat lijstje niet ontbreken: bij welk type verkoper wilt u klant zijn? “In de eerste plaats moet je als koper een formele bestelbon vragen, want die is bijna belangrijker dan de factuur”, zegt hij. “Daarnaast blijf je best weg bij ‘valse’ particulieren. Dat zijn mensen die vijf auto’s op hun oprit hebben staan, terwijl ze zeggen als particulier te verkopen. Laat je ook begeleiden door iemand met kennis van auto’s als je er zelf te weinig over weet. Eens je de wagen bij een particulier hebt gekocht, heb je achteraf geen enkel verhaal wanneer je niet tevreden bent. Eis ook een Car-Pass bij het kopen van een auto.” De Car-Pass is het wettelijk verplichte document dat de kilometerstand van de auto bevestigt. Zonder Car-Pass is de verkoop ongeldig, ook tussen particulieren.

Belangrijk is verder de service voor en na verkoop. “VAB voert altijd een diagnose uit op tweedehandswagens waarbij we 230 punten controleren”, zegt Junes. “Bovendien is er een waarborg van minimum een jaar.” Dat geldt ook bij de meeste autosupermarkten. “Bovendien zal de koper er misschien sneller een auto vinden door het grote aanbod. Je kunt er later ook terecht voor het onderhoud”, vertelt Rylant.

3. Is een kleine(re) wagen beter?

Door het fileleed in eigen land en de kleine kans op verre verplaatsingen de komende zomer is een kleine(re) auto het overwegen waard. Dat blijkt ook uit de bevraging van VAB. “Kopers moeten hun auto vooral niet overdimensioneren, al blijft het gebruik van de auto natuurlijk een grote rol spelen”, vertelt Rylant. “Voor reizen per auto kun je ook een grotere auto huren. Dat gebeurt al bij fleetwagens, maar kan in de toekomst een optie zijn voor particulieren.”

Standaardbanden verliezen hun effectiviteit bij 7 graden en minder. Net daarom blijven winterbanden nog altijd sterk aanbevolen Filip Rylant (Traxio)

4. Zijn winterbanden nog altijd een goede investering nu tropische temperaturen al vroeger in het jaar te noteren vallen?

“Standaardbanden verliezen hun effectiviteit bij 7 graden en minder”, zegt Rylant. “Net daarom blijven winterbanden nog altijd sterk aanbevolen. Die bieden meer veiligheid op een kouder wegdek. Dus ja, winterbanden zijn zeker te overwegen.” Omgekeerd is het ook nodig om de winterbanden tijdig om te ruilen. “Tijdens de zomer met winterbanden blijven rijden houdt risico’s in”, zegt Junes. “Bij droog weer, een temperatuur van 15 graden en een snelheid van 50 km/u is de remweg van een auto met winterbanden al 25 procent langer dan die van een auto met zomerbanden. Hoe hoger de temperatuur, hoe langer de remweg met winterbanden. Daarnaast slijten winterbanden sneller bij warm weer. Dat zorgt voor een extra belasting voor het milieu, aangezien een belangrijk deel van het fijnstof afkomstig is van de slijtage van autobanden.”

5. Benzine, diesel, hybride of elektrisch?

Junes: “Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag. Heel wat merken zetten daarom nog altijd breed in en bieden zowel CNG, elektrisch, (plugin-)hybride, diesel en benzine aan. We zitten momenteel in een overgangsperiode: de constructeurs krijgen de uitdaging om de uitstootnormen nog verder naar beneden te halen, waardoor er momenteel ook heel zuinige en milieuvriendelijke benzine- en dieselwagens op de markt zijn.” Dat beaamt Rylant: “Een Euro 6 diesel is een perfect zuinige en milieuvriendelijke motor, maar afhankelijk van de parameters die je hebt, moet je zelf de keuze maken. En die maak je best op het moment van de aankoop zelf, zonder al ver in de toekomst te kijken. Hoewel CNG fiscaal gunstig was, is het van de ene op de andere dag een stuk minder voordelig geworden. Het fiscaal stelsel bekijken is aanbevolen, maar niet heilig. Zal elektrisch rijden, als er meer elektrisch aangedreven wagens op de markt kopen, ook fiscaal gunstig blijven? Dat is nog maar de vraag.”

Een auto kopen die je niet hebt gezien, ligt nog altijd moeilijk. En al zeker bij een tweedehandswagen Filip Rylant (Traxio)

De introductie van de elektrische wagen bij de particulier zal volgens VAB nog een viertal jaar op zich laten wachten. “Momenteel zijn er vooral elektrische bedrijfswagens. Die komen straks op de tweedehandsmarkt”, vertelt Junes. “Als je een elektrische wagen koopt, moet je nagaan of je die thuis kan laden en wat de kosten van een eventuele installatie van een wallbox bedragen. Bovendien is elektrisch laden niet gratis… Dus overweeg de aankoop van een elektrische wagen goed.”

6. Tot slot, moet ik nog naar de showroom?

Voorlopig wel nog, al wil 10 tot 20 procent van de Vlamingen in de toekomst een auto digitaal aankopen bij een merk- of onafhankelijke garage. “De ervaring leert dat fleetwagens wel al vaker online worden gekocht, zonder dat de koper de wagen vooraf heeft gezien in de garage”, zegt Rylant. “Tijdens de coronacrisis zijn autohandelaars proactief bezig geweest met het benaderen en begeleiden van klanten via een digitaal traject. Maar een auto kopen die je niet hebt gezien, ligt nog altijd moeilijk. En al zeker bij een tweedehandswagen. Wat we wel zien: waar een Vlaming vroeger drie tot vier keer naar de handelaar trok, gebeurt het nu vaak maar één keer, nadat de auto digitaal is voorgesteld aan de klant. Het voelen en ‘ruiken’ van een auto blijft voorlopig nog een must. Het gaat dan ook om een belangrijke financiële investering.” De Vlaming bereidt zich met andere woorden beter digitaal voor. “Maar liefst 71 procent van de mensen raadpleegt het aanbod online, bekijkt foto’s en filmpjes van de wagens”, zegt Junes. “Een auto effectief online kopen is echter nog een brug te ver. De Vlaming trekt nog graag naar de showroom voor de visuele inspectie, het persoonlijk advies en de testrit.”

