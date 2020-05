Welke uitgaven geven recht op belastingvermindering? En zijn er nieuwigheden? Expert beantwoordt essentiële vragen over belastingaangifte

Coronacrisis of niet, het is mei en dat is de tijd van het jaar om aan uw belastingaangifte te denken. Ondanks deze bijzondere tijden besliste de federale regering om de gewone termijnen te hanteren. De reden daarvoor is dat de meerderheid geld terugkrijgt, en dat is in deze moeilijke dagen voor veel mensen welkom. Andere reden om toch vast te houden aan die gewone termijnen is dat voor een groot deel de aangifte automatisch is ingevuld. Wat niet betekent dat u die niet moet nakijken. financieel expert Michaël Van Droogenbroeck legt de regels uit.

Consument Coronacrisis of niet, het is mei en dat is de tijd van het jaar om aan uw belastingaangifte te denken. Ondanks deze bijzondere tijden besliste de federale regering om de gewone termijnen te hanteren. De reden daarvoor is dat de meerderheid geld terugkrijgt, en dat is in deze moeilijke dagen voor veel mensen welkom. Andere reden om toch vast te houden aan die gewone termijnen is dat voor een groot deel de aangifte automatisch is ingevuld. Wat niet betekent dat u die niet moet nakijken. financieel expert Michaël Van Droogenbroeck legt de regels uit.

Tegen wanneer?

De datum waarop uw aangifte uiterlijk bij de fiscus moet zijn, hangt af van de manier waarop u die aangifte indient. Doet u dat nog altijd op papier met de klassieke bruine enveloppe, dan moet die op 30 juni zijn aangekomen. Die enveloppe krijgt u trouwens niet meer automatisch toegestuurd. Als u de voorbije jaren uw aangifte digitaal ingaf, dan ontvangt u geen papieren aangifte meer. Wilt u er toch een krijgen, dan moet u dat telefonisch aanvragen bij de fiscus via 02/572.57.57. Doet u de aangifte online via Tax-on-web, dan hebt u tijd tot 16 juli. Als u een boekhouder inschakelt voor uw aangifte, is er nog meer tijd: dan kan dat tot 22 oktober. Weet dat u een boete tot 1.250 euro riskeert als u de aangifte niet op tijd indient.

Ruim één op de twee Belgen krijgt dit jaar zo’n voorstel van vereenvoudigde aangifte, 730.000 mensen meer dan vorig jaar Michaël Van Droogenbroeck

Vooraf ingevuld?

De kans is trouwens groot dat u weinig tijd verliest met die aangifte, want de vooraf ingevulde codes worden fors uitgebreid. Ruim één op de twee Belgen krijgt dit jaar zo’n voorstel van vereenvoudigde aangifte, 730.000 mensen meer dan vorig jaar. Als u een vereenvoudigde aangifte krijgt, merkt u dat als u inlogt via MyMinfin.be. Op die aangifte is alles voor u ingevuld. Dat kan omdat de fiscus alle relevante informatie heeft: uw inkomen maar ook aftrekposten zoals pensioensparen, dienstencheques of giften. Ook de woonlening, de belangrijkste — en meest complexe — aftrekpost, kan nu worden verrekend waardoor zo’n groot aantal de vereenvoudigde aangifte krijgt. U hoeft dan helemaal niets te doen, zelfs niet te tekenen of terug te sturen voor akkoord. Het bedrag dat u ziet, krijgt u dan terug of moet u betalen. Maar toch controleert u zelf het best ook die vooraf ingevulde aangifte, zeker als uw inkomsten of uitgaven in 2019 anders waren dan in 2018.

Wat u dit jaar wel voor de eerste keer kan inbrengen is de rechtsbijstandsverzekering Michaël Van Droogenbroeck

Welke aftrekposten?

De woonlening, het pensioensparen en levensverzekeringen zijn ongetwijfeld de meest bekende, en ook de meest gebruikte, aftrekposten. Maar er zijn daarnaast ook nog een hele reeks andere uitgaven die recht geven op een belastingvermindering. U vindt al die uitgaven in de vakken X en XI van de aangifte. Sommige van die verminderingen zijn federaal bepaald en gelden dus voor iedereen die in België woont, andere zijn afhankelijk van of u in Vlaanderen, Brussel of Wallonië woont. Om die uitgaven ook in uw aangifte te kunnen opnemen, is het wel belangrijk dat u ze ook in 2019 hebt betaald. Het is de datum van betaling die een rol speelt, niet de factuurdatum. Met andere woorden: een factuur van december 2019 die u pas begin januari 2020 hebt betaald, kan u pas volgend jaar bij de aangifte voor 2020 gebruiken.

Wat is er nieuw?

Er zijn weinig nieuwigheden dit jaar bij de aangifte, ook weinig nieuwe aftrekposten dus. Wat u dit jaar wel voor de eerste keer kan inbrengen is de rechtsbijstandsverzekering. De premies die u daarvoor betaalde, geven voor de eerste keer recht op een fiscaal voordeel. Met zo’n verzekering kan u zich indekken tegen de kosten die juridische conflicten met zich kunnen meebrengen. Dat betekent dat u juridisch advies kan krijgen, dat de kosten van een advocaat betaald worden als er een juridisch geschil is evenals de eventuele kosten voor bemiddeling of de gerechtskosten. Het bedrag van de premie dat u fiscaal kan indienen, is voor dit jaar 310 euro. Het fiscaal voordeel bedraagt 40%, wat maakt dat de maximale belastingvermindering dit jaar 124 euro is.

Niet volledig nieuw, want vorig jaar ook al op de aangifte, maar misschien nog onbekend is dat u via de belastingbrief ook een deel kan terugvorderen van de roerende voorheffing die u betaalde op dividenden. Die roerende voorheffing bedraagt 30% en wordt meestal automatisch ingehouden. Voor 2019 werd de eerste schijf van 800 euro dividenden vrijgesteld van die roerende voorheffing. Wie voor 800 euro aan dividenden ontving, zal 240 euro (of 30% betaalde roerende voorheffing op die 800 euro) kunnen terugvorderen via de belastingbrief. Dividenden worden uitbetaald als u aandeelhouder bent van een bedrijf op het moment dat het dividenden uitbetaalt.

Wat als het niet lukt?

Ondanks het grote aantal vooraf ingevulde aangiftes blijft het invullen van de belastingaangifte voor sommigen een moeilijke taak. Nochtans hoeft u dan niet noodzakelijk naar een boekhouder. De fiscus helpt u zelf ook en doet dat traditioneel met zitdagen in belastingkantoren of winkelcentra. Door het coronavirus zijn die zitdagen er dit jaar niet. Maar u kan wel telefonisch hulp vragen, op een afgesproken moment. Het nummer dat u daarvoor moet bellen, staat op uw aangifte.

Meer nieuws over geldzaken lezen? Dat kan in dit dossier.

Lees ook:

Wat je als belegger zeker niet mag doen in crisistijd: onze beursexpert lijst de 10 grootste fouten op (+)

Wanneer geef je je kind zakgeld? En welk bedrag? Onze budgetexperte geeft advies over hoe je kinderen slim leert omgaan met geld (+)

Kost telewerk je een promotie? Werkexpert Stijn Baert over de gevolgen van thuiswerk voor je carrière (+)