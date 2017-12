Welke kosten heeft u bij een tak21-spaarverzekering? Johan Van Geyte

Bron: Spaargids.be 1 Shutterstock Een tak21-spaarverzekering is geschikt voor wie zijn geld minstens 8 jaar kan missen. Consument De lage rente op spaarrekeningen zet spaarders ertoe aan om alternatieven te bekijken. Een ervan is de tak21-spaarverzekering. Het rendement op dit product ligt soms hoger. De keerzijde is dat hieraan meer kosten zijn verbonden, al zijn die niet onoverkomelijk voor wie de zaken op langere termijn bekijkt.

Opbrengst

De opbrengst van een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisrente. Het tweede is een winstdeelneming die bovenop de basisrente kan worden toegekend indien de maatschappij erin slaagt om de storting met winst te herbeleggen. Dit deel is niet gegarandeerd. Het wordt wel jaarlijks opnieuw bekeken.

De opbouw van de opbrengst met een vaste basis en eventueel een extraatje zorgt ervoor dat de opbrengst die eenmaal is verworven nadien niet meer verloren kan gaan. Het is daarmee een veilige beleggingsvorm in vergelijk met aandelen, die volledig de grillen van de financiële markten volgen.

Waslijst aan kosten

De tak21-spaarverzekering kan dus een interessant alternatief zijn voor een spaarrekening. Toch moet u goed weten waaraan u begint. Aan de beleggingsvorm zijn immers ook kosten verbonden.

De eerste kosten slaan op de premietaks van 2% voor de overheid. Dat maakt dat van elke 100 euro van uw storting er maar 98 euro op de spaarverzekering terecht komt. Die taks is echter eenmalig. Hoe langer u de spaarverzekering houdt, hoe minder hij doorweegt.

De tweede kostenpost zijn de instapkosten. Ook dit is een percentage op uw storting. Het gaat meestal deels naar de verzekeraar en deels naar de verkoper van uw spaarverzekering. Hoeveel ze precies bedragen hangt af van de twee begunstigden. Soms kunt u over het bedrag onderhandelen. Tekent u in via Spaargids.be en makelaar Futuria, dan bekomt u wellicht de laagste kosten in de markt. Ook hier gaat het om eenmalige kosten die lichter gaan wegen naarmate u de verzekering langer houdt.

Vervolgens heeft u de beheerskosten. Dat is de vergoeding voor de beheerder van de beleggingen die met uw stortingen worden gedaan. Het precieze percentage vindt u in het financieel informatieblad dat u bij uw belegging krijgt. Deze kosten worden periodiek aangerekend.

Ook kunt u geconfronteerd worden met uitstapkosten. Doorgaans is dat het geval als u geld opneemt in de eerste vijf jaar van uw spaarverzekering, nadien vallen ze meestal weg. Wie lang genoeg wacht, kan deze kosten dus makkelijk vermijden. De uitstapkosten dienen om te vermijden dat veel spaarders hun tegoeden al na korte termijn zouden opvragen. Een spaarverzekering is namelijk bestemd voor spaargeld dat voor iets langere tijd kan missen. De beheerders stemmen hun beleggingen daar ook op af. Als ze vroeger moeten terugbetalen, zorgt dat voor minder gunstige resultaten. En die moeten worden gecompenseerd.

Ten slotte is er de roerende voorheffing. Die moet u echter alleen betalen indien u de tegoeden binnen de eerste acht jaar opvraagt.

Ga slim om met de kosten

Slotsom: aan een tak21-spaarverzekering zijn inderdaad kosten verbonden, maar een deel ervan kunt u perfect vermijden door uw geld minstens acht jaar te laten staan. Voorts kunt u ook besparen op de instapkosten inden u voor een goedkope makelaar kiest.

Op basis van een rendement van 2% per jaar (het globaal rendement in 2016 van tak 21 bij AG Insurance), 2% premietaks en 3% instapkosten, komt de spaarder die 10.000 euro investeert na 8 jaar aan een nettokapitaal van 11.177 euro. Dat komt neer op een jaarlijks nettorendement na 8 jaar van 1,39%, wat gezien de huidige lage rentestanden toch niet slecht is vergeleken met andere spaarvormen.

