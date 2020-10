Welke hazelnootpasta is de lekkerste? Chocolatier Dominique Persoone kiest de smakelijkste voor jouw boterham

De cijfers liegen er niet om: Belgen eten graag ‘bokes met Nutella’. In ons land gaan jaarlijks dertien miljoen potten over de toonbank, of 24 potten per minuut! Maar is Nutella echt de allerbeste hazelnootpasta om van te smullen? Binnen onze rubriek consumententesten nam de Brugse chocolatier Dominique Persoone, bekend van The Chocolate Line in Brugge en Antwerpen, deze week zestien hazelnootpasta’s onder de loep.

SMAAKTEST

1. Bio Hazelnootpasta : 9/10

€ 2,69 / 400 g bij Delhaize

Ingrediënten : rietsuiker, plantaardige olie (ongehoorde zonnebloemolie en palmolie), hazelnoten (13%), magere cacaopoeder, magere melkpoeder, zonnebloemlecithine, natuurlijk vanille extract

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 566 kcal. Vetten: 36 g, waarvan verzadigde vetten: 6,5g. Koolhydraten: 53 g, waarvan suikers: 52 g. Eiwitten: 5,2 g.

Dominique Persoone: “Deze choco is redelijk vloeibaar, maar je ruikt en proeft wel hazelnoten! In deze hazelnootpasta overheersen de hazelnoten, zoals het ook moet zijn. Dit smaakt echt goed en ligt niet zwaar op de maag. Lekker!”

2. Nocciolata Cacao- en hazelnootpasta: 9/10

€ 5,17 / 350 g bij Colruyt

Ingrediënten : rietsuiker, hazelnootpasta (18,5%), zonnebloemolie, magere melkpoeder, magere cacaopoeder (6,5%), cacaoboter, sojalecithine, vanille-extract

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 544 kcal. Vetten: 32 g, waarvan verzadigde vetten: 5,7 g. Koolhydraten: 54 g, waarvan suikers: 51 g. Eiwitten: 8,1 g.

Dominique Persoone: “Een stevige hazelnootpasta met een heerlijk hazelnootaroma. Dit is een frisse, lekkere choco! Aangenaam om te eten, heel anders dan de meeste choco’s. Ook het mondgevoel is anders: het lijkt alsof je honing eet. Een topper voor wie echt hazelnootpasta wil eten!”

3. Bio Smeerpasta 16 % Hazelnoten: 8/10

€ 2,18 / 350 g bij Carrefour

Ingrediënten : rietsuiker, hazelnoten (16 %), zonnebloemolie, magere melkpoeder, magere cacaopoeder (8%), cacaoboter weipoeder, lecithinen, natuurlijk vanillearoma

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 517 kcal. Vetten: 27 g, waarvan verzadigde vetten: 5 g. Koolhydraten: 58 g, waarvan suikers: 56 g. Eiwitten: 8 g.

Dominique Persoone: “Je ruikt en proeft hazelnoten! Dit is echt een lekkere chocopasta met notensmaak en niet zo bitter. Jammer dat het niet zo heel mooi glad is: er zit een lichte korrel in, wellicht komt dit door de rietsuiker. Dit is een chocopasta die mooi in balans is qua smaken. Echt een ongelofelijk verschil met de meeste chocopasta’s: dit is een mooi hazelnootproduct.”

4. Nutella Hazelnootpasta : 7/10

€ 5,12 / 975 g bij Colruyt

Ingrediënten : suiker, palmolie, hazelnoten (13%), magere melkpoeder (8,7 %), magere cacao (7,4%), lecithinen, vanilline

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 539 kcal. Vetten: 30,9 g, waarvan verzadigde vetten: 10,6 g. Koolhydraten: 57,5 g, waarvan suikers: 56,3 g. Eiwitten: 6,3 g.

Dominique Persoone: “Dit is de referentie van hazelnootpasta. Mooi evenwicht tussen suiker en vet. Hier proef je net iets meer de chocolade dan de hazelnoten. It’s a classic, iedereen lust dit. Persoonlijk vind ik dat er iets meer hazelnoten zouden mogen toegevoegd worden.”

5. Penotti Bio Hazelnootpasta: 7/10

€ 3,99 / 350 g bij Colruyt

Ingrediënten : rietsuiker, plantaardige vetten (raapolie, palmolie), hazelnoten (13%), magere cacaopoeder (8%), magere melkpoeder, sojalecithine

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 563 kcal. Vetten: 36 g, waarvan verzadigde vetten: 7 g. Koolhydraten: 52 g, waarvan suikers: 49 g. Eiwitten: 6,1 g.

Dominique Persoone: “Ik ruik niet meteen hazelnoten, maar proef ze wel. Deze choco is mooi in balans: je proeft eerst de bittere chocoladesmaak en vervolgens de hazelnoten. En natuurlijk proef je ook de suiker. Dit smeert goed uit en heeft een mooie chocopasta kleur.”

6. 365 Essential Hazelnut spread: 7/10

€ 2,09 / 750 g bij Delhaize

Ingrediënten : suiker, plantaardige vetten (raapolie, palmolie), hazelnoten (13%), vetarme cacao, magere melkpoeder, zonnebloemlecithine, zout, smaakstof, hazelnootaroma

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 567 kcal. Vetten: 37 g, waarvan verzadigde vetten: 8,3 g. Koolhydraten: 53 g, waarvan suikers: 52 g. Eiwitten: 4,4 g.

Dominique Persoone: “Deze chocopasta is lichter van kleur en ruikt niet naar hazelnoten. Het is een supergladde pasta; het lijkt wel mayonaise. Je proeft veel vet, maar is minder zoet. De suiker is minder dominant aanwezig. Maar ik mis de lekkere smaak van geroosterde hazelnoten.”

7. Oxfam Cocoa Nut Spread: 6/10

€ 2,95 / 400 g bij Delhaize

Ingrediënten : rietsuiker, plantaardige vetten (raapolie, palmolie), hazelnoten (12%), magere cacaopoeder (9%), magere melkpoeder, weipoeder, sojalecithine

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 559 kcal. Vetten: 38,3 g, waarvan verzadigde vetten: 6,2 g. Koolhydraten: 52,5 g, waarvan suikers: 50,8 g. Eiwitten: 4,2 g.

Dominique Persoone: “Een redelijk stevige, donkere chocopasta die goed uitsmeert en naar hazelnoten ruikt. De smaak is niet zo top: tamelijk vettige basis en ik mis de intense hazelnootsmaak. Je proeft ook duidelijk dat het met rietsuiker is gemaakt in plaats van witte suiker. Slecht is het niet, maar er zouden wat meer hazelnoten in mogen.”

8. Smeerpasta Hazelnoten: 6/10

€ 2,59 / 600 g bij Carrefour

Ingrediënten : suiker, koolzaadolieolie, hazelnoten (13%), magere cacaopoeder, vollemelkpoeder, cacaoboter, weipoeder, lecithinen, aroma

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 560 kcal. Vetten: 36 g, waarvan verzadigde vetten: 5,8 g. Koolhydraten: 52 g, waarvan suikers: 51 g. Eiwitten: 5,5 g.

Dominique Persoone: “Dit is een heel vloeibare chocopasta. Het geeft een heel ander mondgevoel, het lijkt wel saus in je mond. Je proeft heel veel chocolade en amper hazelnoten. Lekker vind ik dit niet.”

9. Boni Bio Hazelnootpasta: 6/10

€ 2,49 / 400 g bij Colruyt

Ingrediënten : rietsuiker, plantaardige oliën en vetten (koolzaadolie en palmvet), hazelnoten (13 %), magere melkpoeder, magere cacaopoeder (5,3%), E322

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 582 kcal. Vetten: 38 g, waarvan verzadigde vetten: 5,7 g. Koolhydraten: 53 g, waarvan suikers: 50 g. Eiwitten: 5,3 g.

Dominique Persoone: “Dit is een stevige hazelnootpasta, zou iets vloeiender mogen zijn om beter te kunnen smeren. Je ruikt ietwat hazelnoten, maar je proeft vooral suiker. Dit is een suikerbommetje.”

10. Becel Pasta met Hazelnoten: 5/10

€ 2,49 / 350 g bij Colruyt

Ingrediënten : suiker, plantaardige olie (koolzaad, zonnebloem, palm), hazelnoten (13%), magere melkpoeder, magere cacaopoeder (7%), zonnebloemlecithine

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 552 kcal. Vetten: 35 g, waarvan verzadigde vetten: 3,8 g. Koolhydraten: 52 g, waarvan suikers: 52 g. Eiwitten: 6,4 g.

Dominique Persoone: “Deze choco heeft een smeuïge structuur en blinkt mooi. Ik mis hierin vooral het aroma van hazelnoten. Het is een tamelijk flauwe chocopasta. Het lijkt wel alsof je een ‘zalfje’ eet.”

11. Boerinneke Chocopasta: 5/10

€ 2,99 / 400 g bij Colruyt

Ingrediënten : suiker, plantaardige vetten (raapolie, palm, kokos), hazelnoten (13%), vetarme cacaopoeder, magere melkpoeder, weipoeder, sojabloem, sojalecithine

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 563 kcal. Vetten: 38 g, waarvan verzadigde vetten: 7 g. Koolhydraten: 53,9 g, waarvan suikers: 49,7 g. Eiwitten: 5,3 g.

Dominique Persoone: “Een tamelijk stevige choco die niet echt naar hazelnoten ruikt. De smaak is raar, anders dan je van choco verwacht. Deze choco is niet overdreven zoet, ook al proef je ‘brokjes’ suiker. Deze choco is niet voldoende smeuïg en plakt wat in de mond.”

12. Choco: 4/10

€ 1,99 / 400 g bij Delhaize

Ingrediënten : suiker, ongehoorde zonnebloemolie, hazelnoten (13%), vetarme cacaopoeder (7,4 %), magere melkpoeder, cacaoboter, zoete weipoeder, ongehoorde kokosolie, zonnebloemlecithine, aroma

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 535 kcal. Vetten: 31 g, waarvan verzadigde vetten: 5,7 g. Koolhydraten: 57 g, waarvan suikers: 55 g. Eiwitten: 5,7 g.

Dominique Persoone: “Deze choco smeert zoals het moet: makkelijk smeerbaar, maar toch nog stevig. Jammer dat je weer vooral karamel en vanille ruikt in plaats van hazelnoten. Qua smaak overheerst de suiker en chocolade. Meer een suikerbom, dan een choco.”

13. Everyday Hazelnootpasta : 3/10

€ 2,09 / 750 g bij Colruyt

Ingrediënten : suiker, plantaardige olie (raapzaad en palmolie), hazelnoten (13%), magere cacaopoeder (7,5 %), magere melkpoeder, E322, natuurlijk aroma vanille

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 565 kcal. Vetten: 36 g, waarvan verzadigde vetten: 8,4 g. Koolhydraten: 53 g, waarvan suikers: 51 g. Eiwitten: 4,8 g.

Dominique Persoone: “Een donkere, stevige chocopasta die heel erg naar karamel ruikt. De textuur is wat korrelig. Hazelnoten ruik je niet én proef je ook niet. Je proeft heel veel vanille en wat choco. Zitten hier wel hazelnoten in? Dit is voor mij geen hazelnootpasta.”

14. Delinut 13% Hazelnoot: 3/10

€ 1,49 / 400 g bij Aldi

Ingrediënten : suiker, plantaardige olie (koolzaad en palmolie), hazelnoten (13%), magere cacao (7,5 %), magere melkpoeder (7%), weipoeder, lecithinen, natuurlijk vanillearoma

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 545 kcal. Vetten: 34 g, waarvan verzadigde vetten: 7,2 g. Koolhydraten: 52 g, waarvan suikers: 51 g. Eiwitten: 6,4 g.

Dominique Persoone: “Ik mis hier hazelnoten! Je ruikt en proef een vanille-aroma, ook al ziet het er als choco uit. Dit is een product voor op scoutskamp: smeert goed, veel vet en suiker, maar amper hazelnootsmaak.”

15. Boni Hazelnootpasta: 2/10

€ 1,99 / 400 g bij Colruyt

Ingrediënten : suiker, zonnebloemolie, hazelnoten (13%), magere cacaopoeder, magere melkpoeder, cacaoboter, zoetweipoeder, kokosolie, E322, vanille aroma

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 537 kcal. Vetten: 31 g, waarvan verzadigde vetten: 5,7 g. Koolhydraten: 57 g, waarvan suikers: 55 g. Eiwitten: 6,2 g.

Dominique Persoone: “Dit smaakt niet naar hazelnootpasta, maar vooral naar karamel en vanille. Dit is eigenlijk niet meer dan een vettige suiker! Kinderen zullen dit graag eten, maar wil je hen dit geven?

16. Choco Nussa: 2/10

€ 1,49 / 400 g bij Lidl

Ingrediënten : suiker, plantaardige olie (koolzaad, palm, zonnebloem), hazelnoten (13%), magere cacaopoeder (7%), magere melkpoeder, lactose, lecithinen, aroma’s

Voedingswaarden per 100 g : Energie: 550 kcal. Vetten: 33,6 g, waarvan verzadigde vetten: 6,3 g. Koolhydraten: 54,5 g, waarvan suikers: 52,8 g. Eiwitten: 5,9 g.

Dominique Persoone: “Het ziet er uit als een choco, maar dat is het dan ook. Weinig hazelnootaroma- en smaak. Dit is het niet voor mij, maar op een kamp zal dit ongetwijfeld wel smaken.”

De beste hazelnoten ter wereld

“Moeilijk is het niet om een lekkere hazelnootpasta te maken, tenminste als je goede ingrediënten gebruikt”, legt Dominique Persoone uit. “Hazelnootpasta is een mengsel van hazelnoten, chocolade, vet en suiker. Die vetstof is vaak palmolie, en wordt toegevoegd om tot een smeuïge, makkelijk smeerbare pasta te komen. Maar ik vind palmolie geen goede vetstof: het is niet duurzaam en bevat te veel verzadigde vetzuren.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Dure noten

“De meeste hazelnootpasta’s bevatten gemiddeld dertien procent hazelnoten, maar er zijn grote kwaliteitsverschillen”, zegt Persoone. “De beste hazelnoten ter wereld komen uit Piemonte, de streek in Italië waar ook Nutella het levenslicht zag. Maar ondertussen is Turkije de grootste producent van hazelnoten.”

Hazelnoten zijn geen goedkope ingrediënten, en zij bepalen dus de prijs én smaak van de smeerpasta Dominique Persoone

“Hazelnoten zijn geen goedkope ingrediënten, en zij bepalen dus de prijs én smaak van de smeerpasta. In Italië gebruiken ze een specifieke techniek: ze roosteren eerst de noten en voegen ze vervolgens suiker toe. Die suiker wordt niet gebrand, waardoor de noten dus niet gekarameliseerd worden. Nadat de noten fijngemalen zijn, wordt er chocolade toegevoegd. Deze typisch Italiaanse vulling staat bekend als gianduja.”

Of de gianduja voor de unieke smaak van Nutella zorgt? “Nutella is lekker en uniek, dat zal niemand ontkennen. Het heeft een mooie balans tussen zoet, zout en bitter die maar weinig in andere hazelnootpasta’s terug te vinden is. Hoe ze tot deze balans komen, is moeilijk te zeggen. Maar persoonlijk vind ik dat een hazelnootpasta echt wel naar hazelnoten mag smaken, en dat mis ik toch een beetje in Nutella.”

We verzamelen het beste advies over consumentenzaken op de MijnGids-pagina.

Lees ook:

Welke granola uit de supermarkt is het gezondst? Diëtiste Sanne Mouha test twaalf merken (+)

Kinesist toont hoe je spieren kweekt door stil te staan: “Ook professionele sporters gebruiken isometrische oefeningen” (+)

“Sapjeskuur is echt geen boost voor de gezondheid en het ‘detox-gehalte’ is quatsch” (+)