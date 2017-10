Welke formule van pensioensparen levert het meest op? 08u00

Fiscaal voordeel

Steeds meer mensen raken overtuigd van de noodzaak om aan pensioensparen te doen. Het wettelijke pensioen zal in veel gevallen niet meer volstaan om de levensstandaard te behouden.



Het aanleggen van een extra kapitaaltje wordt door de overheid ook aangemoedigd. Het bedrag dat u stort, levert u immers een belastingvermindering op van 30%. Er kan dit jaar maximaal 940 euro worden gespaard. Wie dat volledig benut, moet dus 282 euro minder belastingen betalen.

Via de bank

Burgers hebben de vrije keuze tussen pensioensparen via de bank of via een verzekeringsmaatschappij.



Bij pensioensparen via een bank zullen uw jaarlijkse stortingen worden geïnvesteerd in een beleggingsfonds. De evolutie van de waarde van uw spaarinspanning wordt daardoor volledig afhankelijk van de gang van zaken op de financiële markten. Hebben de beurzen de wind in de zeilen, dan zal uw tegoed (sterk) aangroeien. Geraken ze in een crisis, dan is een (aanzienlijk) verlies niet uitgesloten.



Belangrijk is de keuze die u daarbij maakt. Sommige bancaire fondsen voeren een meer offensieve beleggingspolitiek dan andere. Ze hopen door het nemen van meer risico meer opbrengst te halen. De keerzijde daarvan is dat ze in slechte tijden doorgaans ook een groter verlies slikken.



Op Spaargids.be kunt u de rendementen terugvinden die de fondsen de afgelopen jaren haalden. Zo zal u merken dat het offensieve fonds Metropolitan Rentastro Growth van Fintro de voorbije vijf jaar een gemiddelde vooruitgang van bijna 10% per jaar kon voorleggen, terwijl defensieve fonds Arpe Defensive van Argenta 'slechts' aan 5,40% kwam.



Nog bij Spaargids.be vindt u de eventuele kosten die u worden aangerekend, mocht u beslissen om van het ene fonds naar het andere fonds over te stappen.

Meer veiligheid via verzekeringsmaatschappij

Bij een verzekeraar heeft u evenzeer een keuze. In de eerste plaats kunt u er opteren voor een zogenaamde tak21-spaarverzekering. Die biedt, ongeacht de evolutie van de financiële markten, een vaste basisopbrengst. Die kan nog worden verhoogd met een winstdeelneming indien de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Het gespaarde bedrag kan dus alleen maar aangroeien. Voor spaarders die risico's willen mijden, is dat een stevige plus tegenover de bancaire fondsen.



Daarnaast is het via een verzekeringsmaatschappij ook mogelijk om aan pensioensparen te doen via een tak23-beleggingsverzekering. Dit is het alternatief van een verzekeraar voor het pensioensparen via de bank. De stortingen worden ook hier geïnvesteerd in een fonds met aandelen en/of obligaties, waardoor de waarde net als bij een bancair pensioenspaarfonds zowel kan stijgen als kan dalen.



Aan jonge spaarders wordt vaak aangeraden te starten met een bancair fonds of een tak23-beleggingsverzekering bij de verzekeraar. Op termijn leverden aandelen meer op dan vastrentende beleggingen. En bij een eventuele (forse) terugval van de beurzen hebben ze de tijd om nog een en ander echt te trekken. Wie op latere leeftijd instapt, krijgt dan weer vaak de raad meer voorzichtigheid in te bouwen omdat een slechte timing op dat moment wel nefaste gevolgen kan hebben.



Een aantal spaarders wil beide kunnen combineren door te kiezen voor een stuk zekerheid en een stuk potentieel hoger rendement. Dat kan via een zogenaamde tak44-formule, waarbij in één contract zowel een luik tak21 als tak23 wordt aangeboden.



Hoeveel de diverse formules opbrengen, kan op voorhand niet worden ingeschat. Noch de evolutie van de beurzen, noch de winstdeelnemingen zijn bekend. Mocht u gedurende twintig jaar 940 euro sparen met een jaarlijkse opbrengst van 2%, dan komt u - zonder rekening te houden met belastingen en kosten - aan een kapitaal van 22.840 euro. Haalt u een jaarlijkse opbrengst van 5%, dan stijgt dat tot 31.082 euro.



Een extra procent rendement weegt dus zwaar door op termijn. Maar gemoedsrust en zekerheid zijn eveneens belangrijk. Heeft u naast uw pensioensparen weinig andere middelen, dan kiest u beter voor een gegarandeerde opbrengst, ook al kan die lager uitkomen dan een beursbelegging. Heeft u daarentegen wel andere buffers, dan kunt u voor een meer dynamische formule opteren.

Bron: Spaargids.be