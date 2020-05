Welke formule pensioensparen zorgt voor het hoogste rendement? Johan Van Geyte

14 mei 2020

08u30

Als u voor het eerst start met pensioensparen, zal u snel ontdekken dat er twee manieren zijn om dat te doen: via de bank of via de verzekeringsmaatschappij. In het eerste geval belegt u eigenlijk in aandelen. Het is ook die groep die nu zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. Betekent dat dat we nu allemaal beter overgaan naar een pensioenspaarverzekering? Ook niet. Spaargids.be bekijkt welke formule u best kan kiezen.

Ongeveer drie miljoen Belgen doen aan pensioensparen. De ene helft kiest voor een pensioenspaarfonds bij een bank, de andere helft voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeraar. In essentie vertrekken beide formules van hetzelfde principe: tussen uw 18de en 64ste stort u regelmatig een bedrag in een fonds of verzekering. Op die manier bouwt u een spaarpot op tegen de tijd dat u met pensioen gaat.

Pensioenspaarfonds: meer risico

Kiezen voor een pensioenfonds of pensioenspaarverzekering heeft alles te maken met uw persoonlijke goesting in risico’s nemen met uw geld. Want: een pensioenspaarfonds is in essentie een beleggingsfonds. Of uw spaarcenten renderen hangt af van de evoluties op de financiële markten. Verliezen zijn dus niet uitgesloten.

Aan de andere kant: pensioensparen doet u altijd op zeer lange termijn. Slechte beursjaren zullen voorvallen, maar in theorie zou u gedurende de totale looptijd toch een potentieel hoger rendement moeten kunnen realiseren.

Soorten

Defensieve fondsen investeren vooral in obligaties, waaraan een geringer risico op (grote) verliezen wordt toegeschreven. Agressieve fondsen trekken dan weer hoofdzakelijk de kaart van de aandelen. Dat gaat gepaard met een potentieel hoger rendement, maar er hangt ook een hoger risico aan vast. Neutrale fondsen zitten daar tussenin.

Prestaties

Weten welk fonds de komende tien, twintig of dertig jaar het best gaat presteren, kunt u niet. U kunt alleen terugvallen op prestaties uit het verleden. Ook al bieden die geen garantie over de toekomst, ze geven u wel een beetje inzicht in hoe het fonds tot nu toe beheerd werd.

Wie de rendementen van de voorbije twaalf maanden bekijkt, ziet de impact van de coronacrisis. Elk pensioenspaarfonds boekt het jongste jaar verlies:

Arpe Defensive: 1,26% verlies

BNP Paribas B Pension Stability en Belfius Pension Fund Low Equities: 2,90% verlies

Interbeurs Hermes (privaatbank Dierickx Leys): 9,85% verlies

Pricos van KBC: 8,56% verlies

Dit bevestigt dat in slechte beurstijden defensieve fondsen die beperkter in aandelen beleggen het minder slecht doen dan de fondsen die zwaar inzetten op de beurs.

Eenzelfde oefening over de voorbije tien jaar geeft wel al een ander beeld:

Metropolitan Rentastro Growth: gemiddelde jaarlijkse opbrengst van 6,21%

BNP Paribas B Pension Growth: 6,10% opbrengst

Arpe van Argenta: 5,67% opbrengst

Belfius Pension Fund Low Equities: 3,14% opbrengst

Dit onderlijnt dat fondsen met het accent op aandelen het – ondanks de grotere schommelingen op korte termijn – het op lange termijn beter doen dan fondsen met een groter gewicht aan obligaties.

Pensioenspaarverzekering: meer zekerheid

Niet alle spaarders willen hun pensioenkapitaal op de beurs beleggen. Voor hen hebben verzekeraars de pensioenspaarverzekering in het leven geroepen.

Een tak21 komt het vaakst voor. U ontvangt op uw stortingen dan een vaste jaarlijkse rente, die eventueel nog kan worden aangevuld met een winstdeelname, àls de verzekeringsmaatschappij erin slaagt om uw stortingen met winst te herbeleggen en haar resultaten dat toelaten. Stel dat uw verzekeraar failliet gaat, dan is uw kapitaal ook tot 100.000 euro gewaarborgd door het Beschermingsfonds.

Als u voor een pensioenspaarverzekering kiest, hebt u nog een paar keuzes te maken.

Optie 1: Hoogste gewaarborgde rente

U kunt kiezen voor absolute zekerheid door de spaarverzekering met de hoogste gewaarborgde rente te selecteren. Die krijgt u in elk geval, ongeacht de evoluties van de financiële markten.

Laat u hierbij niet vangen: de rentewaarborg die momenteel wordt geafficheerd, geldt enkel voor nieuwe stortingen en niet noodzakelijk voor stortingen in de toekomst. U kan dus nooit helemaal onzekerheid over de toekomstige opbrengst van uw pensioenspaarverzekering uitsluiten.

Bovendien kan de looptijd van de garantie verschillen. Sommige maatschappijen houden het op 1 jaar (zoals Federale Verzekering met Vita Pensioen, 0,75%), andere geven een waarborg voor de eerste acht jaar (zoals Ethias Certiflex Pensioen, 0,50%) en nog andere tot uw pensioenleeftijd (zoals Argenta-Flexx, 0,80%).

Optie 2: Hoogste totale opbrengst

Een andere piste is dat u op zoek gaat naar die verzekeringen waar de winstdeelnemingen het hoogst waren/zijn. De moeilijkheid hier is dat u dit bijna niet op voorhand kan inschatten, want ze worden pas jaarlijks achteraf vastgelegd, op basis van de resultaten van de herbeleggingen die uw verzekeraar (o.a. met uw premies) kon verrichten. Zijn het slechte tijden? Dan kan de winstdeelneming ook gewoon nul zijn.

Uw verzekeraar kan er wel voor kiezen om de winstdeelneming alleen toe te kennen aan stortingen die uitstaan tegen een lage gewaarborgde rente en niet aan stortingen die sowieso al genieten van een hogere basisrente. Op die manier krijgt iedereen toch een interessante totale rente.

Pensioenverzekeringen die vorig jaar goed scoorden, waren onder meer Federale Verzekering met Vita Pensioen (totaalrendement van gewaarborgde rente en winstdeelnemingen van 2,05%) en AG Insurance met Top Rendement (2,00% voor contracten van voor 2010 of van na 2017).

Optie 3: de laagste instapkosten

U kunt tot slot ook kiezen voor de pensioenverzekering met de laagste instapkosten. Op lange termijn kunnen die immers een behoorlijk deel van uw opbrengst wegvreten.



