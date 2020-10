Welke cola smaakt het lekkerst? Wij testen 11 soorten: “Voor de helft van de prijs heb je al een waardige vervanger voor Coca-Cola”

Elke week onderwerpen we dagdagelijkse producten aan een test . Deze week op het menu? Cola! De Belg is een cola-liefhebber pur sang. Zo kiezen maar liefst 6 op de 10 resoluut voor het zwarte goud, als ze frisdrank drinken. Maar welke cola smaakt nu het lekkerst? Overtreft Coca-Cola de supermarktcola’s? En wat maakt een echte Coca-Cola zo uniek? Bartender Bart Mertens, geschoold aan de gerenommeerde European Bartender School in Londen, proefde 11 verschillende cola’s en ging op zoek naar het recept van de perfecte cola. “Voor minder dan de helft van de prijs vind je al een waardige vervanger voor Coca-Cola.”

Belgen kunnen echte cola-kenners genoemd worden! Ons land staat in de top 10 van landen met de hoogste frisdrankconsumptie, waarbij zestig procent van deze consumptie bestaat uit cola. Een grote verrassing is het dan ook niet dat Coca-Cola opnieuw tot het favoriete merk van de Belgen werd uitgeroepen tijdens de ‘Best Brand Award 2020’. “Coca-Cola is uniek, maar heeft ook heel veel te danken aan zijn marketing en branding”, zegt mixologist en barman Bart Mertens (The Pharmacy Antwerpen en Umami). Maar herken je een échte Coca-Cola ook meteen uit een blinde smaaktest? En hoe goed scoren de supermarktcola’s? Mertens deed de test met 11 cola’s.

De smaaktest

Zo deden we de test: de 11 cola’s werden blind geproefd. Daarbij werden 8 supermarktcola’s, de echte Coca-Cola alsook de twee grootste concurrenten Dr. Pepper en Pepsi getest. Alle cola’s werden uitgeschonken in een glas met ijs, de meest verfrissende manier om cola te drinken en te voorkomen dat de mond meteen naar cola ‘plakt’.

1. Everyday Cola Regular (0,26 euro / 500 ml, bij Colruyt) = 3/10

Ingrediënten : koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof (E150d), voedingszuur(E338), natuurlijke aroma’s, aroma (cafeïne)

Voedingswaarde per 100 ml : energie: 42 kcal; suikers: 11 g

Mertens: “Je ziet meteen dat deze cola minder zwart van kleur is en meer koolzuur heeft, maar als je ervan drinkt, lijkt het alsof je een cola aangelengd met water drinkt. Deze cola is niet stroperig, maar ook minder van smaak. De kruidige aroma’s die typisch voor cola zijn, proef ik helemaal niet. Dit is een platte cola.”

2. AH Cola Regular (0,50 euro / 500 ml, bij Albert Heijn) = 6/10

Ingrediënten : koolzuurhoudend water, suiker, natuurlijk aroma, kleurstof (E150d), voedingszuur(E338), aroma (cafeïne)

Voedingswaarde per 100 ml : energie: 40 kcal; suikers: 9,5 g

Mertens : “Dit smaakt naar een light cola. Alles is zachter aan deze cola: minder bubbels, minder smaak, minder kruidige aroma’s,… Slecht is het niet, maar naar een echte Coca-Cola smaakt het niet.

3. Fiesta Cola (0,26 euro / 500 ml, bij Carrefour) = 5/10

Ingrediënten : koolzuurhoudend water, suiker, voedingszuur(E338), kleurstof (E150d), zoetstoffen, natuurlijk aroma, aroma (cafeïne)

Voedingswaarde per 100 ml : energie: 27 kcal; suikers: 6,7 g

Mertens : “Het lijkt wel alsof deze cola minder suikers heeft, je proeft ze toch minder. Deze cola smaakt meer naar een cola zero. Het is een frisse cola die niet zo stroperig is en toch voldoende sprankelend is, maar de typische cola regular-smaak mis ik toch.”

4. River Cola (0,26 euro / 500 ml, bij Aldi) = 7/10

Ingrediënten : koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof, karamel, voedingszuur, natuurlijke aroma’s (waaronder plantenextracten), aroma (cafeïne)

Voedingswaarde per 100 ml : energie: 43 kcal; suikers : 11 g

Mertens : “Wat opvalt is dat deze cola redelijk kruidig is: je proeft karamel. En ook de nasmaak is kruidig: naast karamel, proef je ook wat vanille. Deze cola komt in de buurt van een Coca-Cola, maar is het niet.”

5. 365 Essentiel Cola (0,26 euro / 500 ml, bij Delhaize) = 2/10

Ingrediënten : koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof (SULFIET-ammoniakkaramel), voedingszuren (fosforzuur), natuurlijk aroma (plantenextracten 0,04%) , aroma (cafeïne), zoetstoffen (sucralose en acesulfaam-K)

Voedingswaarde per 100 m l: energie: 27 kcal; suikers: 6,7 g

Mertens : “Qua kleur is deze cola redelijk donker, maar hij proeft heel waterig en heeft maar weinig koolzuur. Mij lijkt deze minder suiker te bevatten, want de kruidige aroma’s vind je er minder in terug. Dit is een cola voor mensen die niet van bruis houden.”

6. Freeway cola (0,26 euro / 500 ml, bij Lidl) = 7/10

Ingrediënten : water, suiker, koolzuur, kleurstof (sulfiet-ammoniakkaramel), voedingszuur (fosforzuur), aroma (cafeïne), natuurlijk aroma

Voedingswaarde per 100 ml : energie: 39 kcal; suikers 9,7 g

Mertens : “Dit ruikt en proeft naar cola, maar dan wat suikerstroopachtig en minder complex van aroma’s. De bruis verdwijnt snel. Het is een cola, maar de plattere versie.”

7. Carrefour Cola Classic (0,32 euro / 330 ml, bij Carrefour) = 1/10

Ingrediënten : koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof (sulfiet-ammoniakaramel), natuurlijke aroma’s (waarvan plantenextracten), voedingszuur (fosforzuur), cafeïne

Voedingswaarde per 100 ml : energie: 38 kcal; suikers: 9,3 g

Mertens : “Dit is echt niet lekker. Dit is een waterig product met weinig colasmaak en weinig bubbels. Stroperig is het niet, maar het heeft een droge nasmaak. Een frisse cola is dit echt niet.”

8. Dr Foots (0,49 euro / 330 ml, bij Albert Heijn) = 8,5/10

Ingrediënten : koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof (E150d), voedingszuur (E338), conserveermiddel (E211), aroma’s (cafeïne, aroma’s)

Voedingswaarde per 100 ml : energie: 40 kcal; suikers 10,1 g

Mertens : “Mmm … Dit is een Dr Pepper in colaversie? Dit is heel zoet met een ietwat kerserige smaak. Dit is een lekker product! Het aroma is bijzonder: zoet, fruitig en kruidig. Opvallend is wel dat als je dit drinkt, het meteen ook je maag vult. Hiervan drink je minder dan van een regular cola.”

9. Coca-Cola (1,20 euro / 500 ml, oa. bij Colruyt) = 10/10

Ingrediënten : sprankelend water, suiker, kleurstof (E150d), voedingszuur (E338), natuurlijke aroma’s (plantenextracten), waaronder cafeïne

Voedingswaarde per 100 ml : energie: 42 kcal; suikers: 10,6 g

Mertens : “Dit is de real stuff! Dit ruikt en proeft naar cola. Het is een frisse colasmaak met een karameltoets die niet plakt in de mond. Hier kan je niets slechts van zeggen, dit is gewoonweg de beste cola.”

10. Pepsi (0,71 euro / 500 ml, oa. bij Carrefour) = 8/10

Ingrediënten : koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof (karamel E150d), voedingszuur (fosforzuur), aroma’s (waarvan cafeïne en plantenextracten), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose)

Voedingswaarde per 100 ml : energie: 28 kcal; suikers: 7 g

Mertens : “Dit is een typische Pepsi-geur! Dit is geen Coca-Cola en heeft een smaak die je in de meeste cola’s niet terugvindt. Eigenlijk kan je dit niet vergelijken met een classic cola, dit is een ander product. Ook al heeft het dezelfde consistentie, het smaakt anders en je hebt een droge nasmaak.”

11. Dr Pepper (0,85 euro / 330 ml, oa. Bij Delhaize) = 6/10

Ingrediënten : koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof (karamel, E150d), voedingszuur (E338), aroma’s, bewaarmiddel (E202), aroma (cafeïne)

Voedingswaarde per 100 ml : energie: 28 kcal; suikers 6,8 g

Mertens : “Je ruikt meteen dat dit Dr. Pepper is! Deze cola heeft een heel specifieke kersengeur en -smaak. Oké, het is een chemisch product en het is een verwaterde cola. Persoonlijk drink ik dit wel graag: het is een leuke sprankelende frisdrank, maar een cola is het niet. Het is een drogere frisdrank die echte Coca-Cola-liefhebbers wellicht niet graag drinken.”

Wat maakt een echte Coca-Cola zo uniek?

Voor de vierde keer al ontving Coca-Cola de “Best Brand”-Award in België. Maar wat maakt een Coca-Cola nu zo speciaal? Mixologist Bart Mertens, geschoold aan de gerenommeerde European Bartender School in Londen, zocht het voor ons uit. “Het recept is niet zo ingewikkeld, het is de verhouding van de aroma’s die maakt dat een echte coca-cola zo’n specifieke, unieke smaak heeft.”

Velen hebben het product al gekopieerd, maar ik heb nog nooit iets geproefd dat identiek is aan een echte Coca-Cola Bartender Bart Mertens

“Iedereen kan eigenlijk cola maken, ook al ligt het geheime receptuur van Coca-Cola ergens opgeborgen in een kluis in Atlanta. De hoofdingrediënten zijn koolzuurhoudend water, suiker en cafeïne. Cafeïne is een belangrijke smaakmaker voor Coca-Cola, al is dit natuurlijk geen unieke smaakmaker, want het zit wel in meer dranken. Cafeïne zorgt voor een bittere toets, maar door de grote hoeveelheid suiker of suikervervangers wordt dit wat gemaskeerd. Voor de typische colasmaak worden er nog enkele plantenextracten aan toegevoegd. En het is in die plantenextracten en kruidige aroma’s dat het geheim van een echte Coca-Cola zit. Niemand weet precies welke aroma’s dat zijn en hoe de verhoudingen zijn. Ondertussen hebben al velen dit product gekopieerd, maar ik heb nog nooit een product geproefd dat identiek is aan een echte cola.”

Anno 2020 lijkt het haast onmogelijk om nog een product op de markt te brengen waarvan niet elk ingrediënt op het etiket vermeld staat. Alle voedingswaren worden tegenwoordig uitgebreid gecontroleerd en moeten aan heel wat verplichtingen op het etiket voldoen. “De plantenextracten en natuurlijke aroma’s in cola zijn onschadelijk voor de gezondheid en vormen slechts een miniem percentage van de samenstelling, waardoor ze niet op het etiket hoeven”, klinkt het bij FOD Volksgezondheid.

Coca-Cola is gekend als een dorstlessende, verfrissende drank dankzij tal van reclamecampagnes, maar ook door de manier waarop je deze drank drinkt Bartender Bart Mertens

Coca-Cola mag dan een unieke smaak hebben, ook het mondgevoel van deze frisdrank is redelijk uniek. “Coca-Cola is gekend als een dorstlessende, verfrissende drank dankzij tal van reclamecampagnes, maar ook door de manier waarop je deze drank drinkt”, aldus Mertens. “Met ijs en een schijfje citroen erbij is het een verfrissende drank. Het ijs zorgt voor de verfrissing en het citroentje tempert het zoete wat in de drank, zodat het niet meteen plakt in de mond. De meeste cola’s zitten boordevol suiker of suikervervangers, maar koolzuur en fosforzuur zorgen voor de pittige, scherpe smaak van cola. Kleine wijzigingen in deze verhoudingen kunnen er al voor zorgen dat de ene cola meer plakt in de mond dan de andere. En het is ook de suiker die bepaalt hoe krachtig de aroma’s zijn. Niet voor niets is suiker ook in cocktails een belangrijk ingrediënt, omdat dit de aroma’s en plantenextracten een boost geeft en voor de smaaksensatie zorgt.”

