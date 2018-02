Welk type belegger ben jij? Doe de test! Dries Van Damme

08 februari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 1 Consument Wilt u beleggen via de bank? Dan moet u vanaf dit jaar een vragenlijst invullen. Die moet klanten met weinig beleggingservaring beschermen. Aan de hand van die vragen probeert de bank te achterhalen welk beleggerstype u bent.

Wil u voor u naar de bank trekt al even duiding over welke vragen u kan verwachten en in welke richting ze uw beleggersprofiel zullen duwen? Bekijk dan eens de onderstaande essentials en u zal zich al een eerste voorstelling kunnen maken van welk beleggersprofiel bij u past.

TIP: bekijk hier een handig overzicht van de spelers op de markt, het aanbod, het rendement en de kosten.

Vraag 1: wat is uw vermogen?

Voor de bank is het essentieel om te weten hoeveel geld u kunt missen. Hoeveel spaargeld en -tegoeden hebt u? Wie minder dan 25.000 euro heeft, zal daar voorzichtiger mee willen omspringen dan wie meer meer dan 100.000 euro kan beleggen.

Vraag 2: hoeveel spaart u gemiddeld?

Daarnaast spelen uw maandelijkse netto-inkomen en onroerend vermogen een rol en vraagt de bank u wat u maandelijks spaart, na aftrek van de vaste kosten en gebruikelijke uitgaven. Wie nu al maandelijks meer dan 1.000 euro spaart zal waarschijnlijk een groter bedrag kunnen missen dan wie nog geen 250 euro opzijgezet krijgt.

Vraag 3: wat wil u met een beleggingsportefeuille bereiken?

Wat verwacht u? Wat is uw beleggingshorizon en wat zijn de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren? Hebt u een horizon van minstens vijf jaar en bent u bereid om uw inkomsten te herbeleggen , dan komt u in een dynamischer profiel terecht. Dat ligt anders wanneer u bijvoorbeeld in de nabije toekomst van plan bent om een huis of een investeringspand te kopen en uw geld niet al te lang kunt/wilt missen .

Vraag 4: speelt u op veilig of gaat u voor risico?

Als blijkt dat u kapitaalbescherming zeer belangrijk vindt, dan zal u een meer defensief beleggingsprofiel ontwikkelen dan wanneer u erkent dat de waarde van beleggingen flink kunnen schommelen, zeker op korte termijn. Als u al dik tevreden bent met een rendement van 4 procent , dan zal de bank u aanraden voorzichtiger te zijn. Gaat u voluit voor een rendement van 10 procent , dan kan u meer risico’s nemen.

Vraag 5: hebt u al wat kennis en ervaring inzake beleggingen?

Tot slot zal de bank zeker verifiëren welke beleggingscategorieën u kent. Met ‘kennen’ bedoelen we: hebt u momenteel een helder beeld van de risico’s, het rendement en de fiscale kenmerken van de diverse producten ? Bezit u die kennis en hebt u de afgelopen jaren al enkele keren belegd, dan gaat de bank u een dynamischer risicoprofiel toekennen. Tenminste: als u over de nodige financiële middelen beschikt.

Voor elke profiel een portefeuille

De meeste banken onderscheiden een viertal risicoprofielen.

1. Zeer defensief

De bank zal u naar producten leiden die kapitaalbescherming bieden. Denk dan aan beleggingen in obligaties en andere producten met kapitaalbescherming, zoals een tak 21-verzekering.

2. Gematigd defensief

De bank zal u een combinatie van producten voorstellen; grotendeels obligaties en producten met kapitaalbescherming en een klein deel aandelen.

3. Gematigd dynamisch

Een meer dynamisch profiel is het best gebaat met een evenwaardige verdeling tussen aandelen en ‘veilige’ producten.

4. Zeer dynamisch

Bij de meest dynamische risicoprofielen zal de focus vooral op aandelen liggen, aangevuld met een klein deel producten met kapitaalbescherming.

TIP: Check onze lijst met banken die een periodiek beleggingsplan opstellen dat past bij uw risicoprofiel en interesse voor de beurs.

