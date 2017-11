Welk type alcohol je drinkt, bepaalt of je vrolijk of sentimenteel wordt Joeri Vlemings

Wetenschappers onderzochten via een internationale enquête het verband tussen verscheidene alcoholsoorten en de gevoelens die ze genereren bij de consument. Blijkt dat er inderdaad een link te vinden is tussen wát je drinkt en of je daar vrolijk dan wel overdreven sentimenteel van wordt.

Iedereen weet dat de ene tipsy persoon de andere niet is. Sommigen amuseren zichzelf én hun gezelschap te pletter, anderen worden sentimenteel, inclusief huilbuien, nog anderen gaan de agressieve toer op. Een ding hebben ze gemeen: de oorzaak. En die heet alcohol.

Onderzoekers van het Public Health Wales NHS Trust bevroegen online bijna 30.000 alcoholconsumenten uit 21 landen, allen tussen de 18 en 34 jaar. De deelnemers gaven aan het afgelopen jaar zowel rode en witte wijn als bier en sterkedrank te hebben verbruikt.

Uit de resultaten blijkt dat sterkedrank enerzijds vaak geassocieerd wordt met meer energie (58%), met meer zelfvertrouwen (59%), én met erotiek en seks (42%), maar anderzijds ook met agressie (30%) en met tranen of misselijkheid (48%). Rode wijn wordt het vaakst (53%) gelinkt aan ontspanning, maar ook het vaakst aan vermoeidheid (60%). De helft van de ondervraagden koppelde bier eveneens aan ontspanning, tegenover 33 procent in het geval van witte wijn. Witte wijn blijkt het minst gevoelig voor sentimenteel en tranerig gedoe (slechts 10%).

Sterkedrank lijkt over het algemeen de sterkste emotionele invloed te hebben. Alleen rode wijn noteert nog hogere cijfers als het over de link met ontspanning en met vermoeidheid gaat. Die laatste twee gevoelens steken ook het vaakst thuis de kop op. Agressie komt dan weer vooral voor bij mannen, terwijl vrouwen doorgaans alle andere sentimenten - zowel positieve als negatieve - ervaren als ze alcohol drinken.

De studie heeft zeker haar beperkingen. De deelnemers aan de enquête boden zichzelf aan, wat mogelijk al een gekleurd beeld oplevert. Ook is er geen rekening gehouden met de hoeveelheid geconsumeerde alcohol bij elke aparte gelegenheid met al dan niet verscheidene soorten drank. De antwoorden zijn bovendien sowieso afhankelijk van de subjectieve herinnering van de bevraagde. Tot slot spelen ongetwijfeld ook nog andere factoren mee dan enkel het type alcohol, zoals de gemoedstoestand van de drinker en/of de sociale situatie op het moment van consumeren.

Al te grote conclusies zouden dus voorbarig zijn, zegt ook Matt Field van de Universiteit van Liverpool. De professor psychologie, die zelf niet betrokken was bij het onderzoek, vindt het wel waardevol. Maar dat sterkedrank de consument sneller agressief zou maken dan andere alcohol, is bijvoorbeeld lang niet duidelijk. "Mensen die vatbaarder zijn voor agressie na het drinken van alcohol hebben misschien een voorkeur voor sterkedrank om voor ons onbekende redenen", besluit hij in The Guardian. Of: het bekende verhaal van de kip en het ei.

