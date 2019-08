Welk beleggerstype bent u? Dit zijn de 5 soorten Kurt Deman

08 augustus 2019

08u30

Als u voor uw spaarcenten een hoger rendement zoekt in de beleggingswereld, moet u eerst uitmaken welk soort belegger u bent.

Het geld op uw spaarrekening brengt nog amper iets op, dat weet u. Veel banken bieden nog enkel de wettelijke minimumrente van 0,11% en slechts een handvol spaarrekeningen biedt een rente van 0,5% of meer. Waarschijnlijk zal daar niet snel verandering in komen. Kiezen voor een belegging is dan één van de weinige alternatieven wanneer u toch méér rendement wil halen uit uw spaarcenten. Maar dan moet u eerst uitzoeken welk soort belegger u bent.

Bent u een belegger of spaarder?

In eerste instantie moet voor uzelf uitmaken of u wel wilt beleggen. Spaarproducten hebben twee grote voordelen: ze zijn eenvoudig en vooral ook veilig. U moet zich dus totaal geen zorgen maken dat u uw spaarcenten kwijtspeelt. Daartegenover staat dat ze amper iets opbrengen en dat het rendement effectief lager is dan de inflatie, waardoor u inboet aan koopkracht. In die zin verliest u toch een (heel klein) beetje van uw spaarcenten.

Beleggingen bieden daarentegen een potentieel hoger rendement, maar daar staan natuurlijk ook grotere risico’s tegenover. Kiest u voluit voor aandelen, dan moet u er altijd rekening mee houden dat de aandelenkoersen enkele tientallen procenten naar beneden kunnen duiken (zoals bijvoorbeeld gebeurde in 2008). Er zijn natuurlijk ook minder risicovolle beleggingen, zoals obligaties. Maar zelfs die blijven ook risicovoller dan een gewoon spaarproduct.

Met die risico’s moet u kunnen leven. Beleggen doet u dus enkel met spaargeld dat u enkele jaren kan missen (zodat er tijd is om te herstellen van eventuele beurscrisissen) en waarmee u ook wat meer risico wil nemen.

Van defensief tot dynamisch

Wanneer u bij een bank aanklopt voor beleggingsadvies, moet die van u een beleggersprofiel opmaken. Daarmee achterhaalt de bank of u iets kent van beleggingsproducten en er ook ervaring mee hebt. Ze mag nadien enkel producten aanbieden die overeenkomen met uw kennis en ervaring!

Meestal zijn er een vijftal beleggingsprofielen, gaande van heel defensief tot heel dynamisch. Defensieve beleggers beperken zich volgens hun risico-appetijt best tot spaarproducten of andere vastrentende producten (zoals obligaties). Naarmate een belegger meer dynamisch is (en beter kan omgaan met risico’s) kan ook het gedeelte aandelen een grotere deel van de beleggingsportefeuille vertegenwoordigen.

Doe-het-zelver?

Beleggers verschillen niet alleen naargelang hun risicoprofiel, maar ook volgens de tijd die ze zelf willen spenderen aan hun beleggingen. Beleggers die geen tijd (of voldoende kennis) hebben om zelf een beleggingsportefeuille samen te stellen, kunnen dat helemaal overlaten aan hun bank. Er zijn intussen ook veel onlinespelers die zogenaamde beleggingsplannen aanbieden op basis van modelportefeuilles. Op basis van uw risicoprofiel wordt dan een portefeuille samengesteld waarin u op regelmatige basis geld kan bijstorten.

Wie helemaal thuis is in de beleggingswereld en graag zelf aan het stuur zit van zijn portefeuille, is eerder een doe-het-zelf-belegger. Daarvoor kan u terecht bij een zogenaamde online-broker, die beleggers een platform aanbiedt waarop ze uiteenlopende beleggingsproducten (zoals aandelen, obligaties of meer geavanceerde producten) zelf kunnen kopen en verkopen.

