Weldra weer winters droge lippen, maar opgepast! Test-Aankoop waarschuwt voor schadelijke stoffen in lippenbalsem

15u04

Consument Test-Aankoop waarschuwt vandaag voor de aanwezigheid van schadelijke stoffen in 15 van de 21 lippenbalsems die de verbruikersorganisatie testte. De consumentenorganisatie wil dat de EU duidelijke normen vastlegt.

"Heel wat cosmetica bevatten minerale oliën. In producten die voor de huid bestemd zijn, kan dat geen kwaad. Anders is het wanneer een deel van het product kan worden ingeslikt, zoals bij lippenbalsem. Minerale oliën doen immers stoffen ontstaan die, wanneer ze worden ingeslikt, ongewenste effecten kunnen hebben", aldus Test-Aankoop in een persbericht.

Mogelijk kankerverwekkend

De gelaakte stoffen heten MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) en MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons). "Over deze stoffen is het fijne nog niet geweten, maar er zijn sterke vermoedens dat MOAH mogelijk kankerverwekkend zijn en dat MOSH zich opstapelt in de organen en gezwellen kan vormen in lymfeklieren, lever en milt", stelt de consumentenorganisatie.

Niet vermeld, gebrek aan veiligheidslimieten

De aanwezigheid van deze schadelijke stoffen wordt noch op de verpakking, noch in de ingrediëntenlijst vermeld. De bevoegde Europese instantie laat het gebruik hiervan momenteel toe en heeft bovendien geen veiligheidsmarge vastgelegd. Test-Aankoop betreurt dit.



Bij gebrek aan veiligheidslimieten zijn de aanbevelingen van instanties zoals Cosmetics Europe en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) de maatstaf.

Hogere gehaltes

Test Aankoop stelde vast dat vijftien van de 21 voor de test geselecteerde producten hogere gehaltes bevatten dan deze instanties aangeven. Het gaat om lippenbalsem van Aptonia, Avène, Carmex, Eucerin, La Roche-Posay, Labello Original, Labello Sun protect, Le Petit Marseillais, Louis Widmer, Maybelline Babylips Dr rescue, Maybelline Babylips hydrate, Neutrogena, Vaseline, Vichy en Yves Rocher.

Maatregelen

Test Aankoop heeft de ministers van Volksgezondheid en Consumentenzaken aangeschreven over deze test, en vraagt samen met andere organisaties dat Europa maatregelen treft.

