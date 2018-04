Weg bij werkgever, maar

wat met de groepsverzekering? Aanvullend pensioen raakt u niet kwijt Michaël Van Droogenbroeck

28 april 2018

14u30 0 Consument De groepsverzekering of het aanvullend pensioen is een mooi extralegaal voordeel dat werkgevers aanbieden. Het zorgt voor een stevig appeltje voor de dorst als u met pensioen gaat. Maar wat gebeurt er met dat spaarpotje als u van werkgever verandert of ontslagen wordt?

De werking van een groepsverzekering is simpel: uw werkgever sluit voor u een polis af en duidt u aan als begunstigde. Uw werkgever stort op vaste basis bijdragen in het spaarpotje, soms aangevuld met bijdragen van de werknemer. Wanneer u vroegtijdig het bedrijf verlaat — vrijwillig of door ontslag —, raakt u gelukkig niet kwijt wat uw werkgever voor u heeft bijeengespaard. U hebt hoe dan ook recht op het opgebouwde kapitaal dat in uw groepsverzekering zit, op voorwaarde dat uw werkgever minstens één jaar bijdragen heeft gestort.

U mag ook zelf beslissen wat er met die spaarpot gebeurt na uw vertrek, met uitzondering van één optie: u kan het aanvullend pensioen dat opgebouwd werd niet laten uitbetalen op het moment dat u bij de werkgever vertrekt. Dat kan pas wanneer u effectief met pensioen gaat en ten vroegste op uw zestigste.

Wat u dan wel met uw spaarpotje kan doen? Er zijn vijf mogelijkheden:

1. Het blijft in het oorspronkelijke pensioenplan

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN