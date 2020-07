Bosch Gesponsorde inhoud Weg bakstress met deze souschef in huis! Aangeboden door Bosch

16 juli 2020

10u00 0

In een professionele keuken bepaalt de chef het menu en zet hij of zij de souschefs aan het werk. Daarna werkt de chef het gerecht af met een takje groen en klaar! Maar wat als je zelf zo’n brigade souschefs in huis zou hebben?

Goed nieuws! Want de Bosch Serie 8 multifunctionele ovens bieden je verschillende handige assistenten aan in één fantastisch toestel. Bij elke stap van het bakproces – of je nu een cake, taart, brood of vlees bakt – word je begeleid door handige functies, die ervoor zorgen dat je keer op keer perfect gebak of gebraad uit de oven haalt.

PerfectBake

Wanneer is een cake nu echt klaar? Wanneer het heerlijk begint te ruiken in huis? Of wanneer je met een breipriem in de cake prikt en die er droog uitkomt? Toegegeven, het is toch wat nattevingerwerk… De automatische functie PerfectBake in de Bosch Series 8 ovens is er om jou te helpen! Dankzij een sensor met unieke precieze gevoeligheid, krijgt de oven informatie over de evolutie van de garing van de ingrediënten. De vochtigheidsgraad in de oven wordt gemeten en zo weet de oven welk type warmte, welke baktijd en welke temperatuur nodig is. De verwarmingswijze, tijdsduur of temperatuur hoef je zelfs niet meer in te stellen en je krijgt een signaal wanneer je gebak klaar is. De PerfectBake-sensor heeft alles onder controle. Bakken was werkelijk nog nooit zo eenvoudig.

PerfectRoast

En wat dacht je van een lekker stuk geroosterd vlees? Vlees bakken in de oven zorgt wel eens voor stress. Wat als de geroosterde kip nog niet helemaal gaar is of vis helemaal drooggebakken uit de oven komt?

Gelukkig bestaat daar nu ook een handige assistent voor: de PerfectRoast braadthermometer. De thermometer bevat drie temperatuursensoren die de kerntemperatuur op verschillende plaatsen meten en op mekaar afstemmen. Want het gebeurt wel eens dat een braadthermometer tegen een bot aanduwt en dat kan een vertekend beeld geven. Dankzij de uiterst precieze meettechniek van de braadthermometer ben je 100% zeker van sappig vlees en een perfecte cuisson.

Assist functie

Nu rijst er enkel nog de vraag: wat ga je klaarmaken? Bij de Bosch Serie 8 zit het kookboek ín de oven verwerkt. Met enkele selecties op de display en de intuïtieve bedieningsring, selecteer je waar je zin in hebt, neem je de ingrediënten en schuif je ze in de oven. De oven zorgt voor de perfecte temperatuur en bereidingstijd. Oven klaar? Bakken maar!

Wil je zelf ook een souschef in huis om perfect gebak, geroosterd vlees en knapperige groenten op tafel te toveren? Ontdek de Serie 8-ovenreeks op https://www.bosch-home.be/nl/innovaties/serie8/serie8-ovens.