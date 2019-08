Weet u wat u uitgeeft? Amper 1 op de 5 Belgen kent kost elektriciteitsverbruik Dries Van Damme

06 augustus 2019

09u00

Slechts één op de vijf Belgen schat het aandeel van het elektriciteitsverbruik in het totale factuurbedrag correct in. Dat blijkt meestal lager dan we zelf verwachten.

Volgens een iVox-studie in opdracht van de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) geeft zes op de tien Belgen aan dat zij de verschillende onderdelen van hun factuur niet begrijpen. Maar liefst 72% van de Belgen is ontevreden over de opbouw van de elektriciteitsfactuur. 79% van die ontevreden Belgen beschouwt het bedrag van de belastingen en heffingen als een van de belangrijkste redenen is voor hun ontevredenheid over de elektriciteitsfactuur. Maar hoeveel bedraagt dat aandeel nu exact?

Energiecomponent

Uw totale elektriciteitsverbruik over de periode van circa een jaar staat bovenaan uw jaarfactuur vermeld. De ‘energiekosten’ omvatten een jaarlijkse of vaste vergoeding, een energiecomponent met de kosten voor aardgas/en of elektriciteit (aangevuld met de winstmarge voor uw leverancier) en de kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling. De zogenaamde ‘energiecomponent’ weegt hierin het zwaarst door.

Het onderdeel ‘energiekosten’ vormde in mei 2019 met 38,1% de grootste brok binnen het totale factuurbedrag voor elektriciteit. De distributienettarieven voor de netbeheerder doen amper onder met 36,08%. Daarnaast is er nog een gedeelte weggelegd voor btw (17,15%), transmissienettarieven (6,70%) en heffingen (1,88%).

Het aandeel ‘energiekosten’ ligt voor de aardgasfactuur een stuk hoger (54,24%). De distributienettarieven zijn nog goed voor 22,34%, gevolgd door btw (17,14%), heffingen (3,22%) en transportnettarieven (3,06%).

Lees ook: Handige tips om direct te besparen op uw energiefactuur.

Hoe besparen?

De energiecomponent kan variabel of vast zijn, afhankelijk van uw contracttype. Hoeveel u betaalt voor uw jaarlijks verbruik, hangt af van de keuze van uw leverancier. Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste op de markt bedraagt voor de som van elektriciteit en gas al snel meer dan tweehonderdvijftig euro per jaar. U geniet als consument de vrijheid om van leverancier en contract te wisselen. Dat kan mits een overstaptermijn van één maand. U hoeft zelf geen offertes op te vragen bij de energieleveranciers. Online vergelijkingssites hebben het huiswerk voor u al gemaakt. Het volstaat om uw woonplaats en verbruik in te vullen om vast te stellen of u al dan niet kunt besparen en hoeveel voordeel u mogelijk doet.

