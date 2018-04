Weekendje Amsterdam? Een auto huren is nu goedkoper dan de trein nemen Tommy Thijs

10 april 2018

11u09 7 Consument Er komt veel kritiek op de prijsverhoging van de NMBS en de Nederlandse Spoorwegen voor het weekendticket tussen Brussel en Amsterdam. Wie niet op tijd boekt, betaalt voortaan 96 euro voor een heen- en terugticket, een prijsverhoging van meer dan 40 euro. Daardoor komt nu zelfs de prijs van een huurwagen in de buurt van die van de trein.

Duurzame mobiliteit: iedereen heeft er de mond van vol. We moeten met zijn allen de auto wat vaker laten staan en voor het openbaar vervoer kiezen. Dat de prijs van een ticketje Brussel-Amsterdam - in vogelvlucht amper 175 kilometer van elkaar - dan plots bijna verdubbelt, gaat er bij velen niet in.

Want hoe mensen verleiden voor de duurzame oplossing als die plots veel duurder wordt dan bijvoorbeeld je eigen auto?

We zetten alle opties op een rij, zowel voor één persoon als twee personen, voor een last-minute-uitje als een trip over enkele weken.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN