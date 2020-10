Weekend van de Klant: “Consument moet weer zin krijgen om te shoppen" HAA

03 oktober 2020

16u24

Bron: Belga 0 Consument Dit weekend organiseren handelsfederaties Unizo, Comeos en UCM de vierde editie van hun Weekend van de Klant. Met ruim 14.000 deelnemende handelaars zijn er zo'n 1.000 meer dan de vorige editie. "We moeten opnieuw meer klanten zin doen krijgen om te gaan shoppen en daar ook van te genieten", klinkt het. "Heel veel consumenten hebben ons na de lockdown van het voorjaar al opnieuw gevonden, maar het mogen er nog veel meer zijn."

De handelsorganisaties hebben de voorbije maand een uitgebreid onderzoek gevoerd naar het shoppinggedrag bij de Belgische consumenten. Daaruit blijkt dat nog altijd bijna zeven op tien (69 procent) minder gaat shoppen dan voor de coronacrisis, terwijl bijna de helft (49 procent) aangeeft 'shoppen niet meer leuk te vinden met al die coronamaatregelen' en 41 procent zegt 'nog altijd bang te zijn besmet te worden'.

“In alle veiligheid”

"Dat consumenten voorzichtig zijn, is begrijpelijk", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. "Maar die angst is niet nodig, want onze handelaars doen er alles aan om het winkelen in alle veiligheid - en tegelijk op een aangename manier - te laten verlopen. Voor wie een beetje oplet, hoeft corona de shoppingpret absoluut niet te bederven."

Volgens Unizo en Comeos heeft de heropening van de winkels niet voor een nieuwe piek gezorgd in het aantal besmettingen. Ze benadrukken ook dat de consument er wel degelijk naar verlangt om te gaan shoppen. Zo heeft meer dan driekwart (77 procent) zijn vertrouwde - fysieke - winkels gemist. 29 procent mist het ongecompliceerd shoppen met het gezin en een kwart (25 procent) mist het shoppen met vrienden en vriendinnen.

Bubbel van twee

"De maatregel waarbij de bubbel om te winkelen van één naar twee personen werd uitgebreid, sprak in dat verband boekdelen. Want meteen bij het in werking treden van deze versoepeling, zagen onze handelaars veel meer klanten en werd er meer verkocht", zegt Dominique Michel, CEO van Comeos. "De jongste Veiligheidsraad maakte winkelen met meer dan twee mogelijk, ook dat is een positieve evolutie.”

