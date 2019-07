Webwinkels moeten niet per se telefoonnummer ter beschikking stellen SPS

10 juli 2019

11u26

Bron: Belga 0 Consument Webwinkels zoals Amazon zijn niet verplicht voorafgaand aan een overeenkomst steevast een telefoonnummer ter beschikking te stellen van de consument. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg geoordeeld. Wel moet het e-commerceplatform ervoor zorgen dat de consument rechtstreeks en efficiënt kan communiceren.

De rechters bogen zich over een klacht die Duitse consumentenorganisaties tegen Amazon hadden ingediend. Ze vonden dat het bedrijf niet voldeed aan zijn wettelijke verplichtingen omdat het geen telefoon- en faxnummer ter beschikking stelt. De Duitse wet voorziet immers dat een handelaar, alvorens met een consument een overeenkomst op afstand of buiten verkoopsruimten te sluiten, in elk geval zijn telefoonnummer opgeeft.

De Europese richtlijn betreffende de consumentenrechten verzet zich echter tegen zo'n nationale regeling. Ze verplicht met andere woorden een handelaar niet een telefoon- of faxaansluiting of een nieuw e-mailadres te activeren. Anderzijds is de handelaar wel verplicht een communicatiemiddel aan te bieden waarmee "rechtstreekse en efficiënte communicatie" wordt gegarandeerd. Dat kunnen andere middelen zijn, zoals een elektronisch contactformulier, een chatbox of een terugbelsysteem.