Website Tax-on-web onbereikbaar door kabelbreuk, deadline belastingaangifte verlengd tot 15 juli

12 juli 2018

14u16

De online toepassing om je belastingformulier in te dienen, tax-on-web, is momenteel onbereikbaar door een technische storing. Oorzaak is een kabelbreuk bij een externe leverancier. De FOD Financiën zit bijzonder verveeld met de situatie en meldt dat de deadline om je belastingen elektronisch in te dienen verlengd wordt. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt dat de nieuwe deadline komende zondagavond 15 juli is.

Vandaag is normaal gezien de laatste dag waarop je elektronisch je formulier kan indienen. Verwacht werd dat nog 80.000 Belgen dat voor 23.59 uur vanavond zouden doen. Maar door de kabelbreuk bij Belnet, de externe leverancier van het netwerk voor alle overheidsdiensten, is de website van de FOD Financiën sinds vanmiddag niet meer te bereiken.

Ook andere Federale Overheidsdiensten zijn dus getroffen en veel contactcentra zijn onbereikbaar. "Het is heel ongelukkig want tot de laatste dag hebben we een foutloos parcours gelopen. Op de laatste dag valt dit dan voor, compleet buiten onze wil", betreurt woordvoerder Francis Adyns.

Deadline verlengen

Volgens Adyns is de duurtijd van de panne niet te voorspellen. "Maar het is nu al duidelijk dat de termijn om je belastingen in te dienen, vanavond om middernacht, niet aangehouden zal kunnen worden. We zullen de deadline dan ook moeten verlengen."

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt ondertussen dat de nieuwe deadline om je belastingen in te dienen via tax-on-web zondagavond 15 juli is.

Door een kabelbreuk zijn er problemen met Tax on Web.



De termijn om uw aangifte in te dienen wordt verlengd t.e.m zondag 15 juli. @FODFinancien https://t.co/nwGvot47ua Johan Van Overtveldt(@ jvanovertveldt) link

Communicatie onmogelijk

De FOD Financiën zit erg verveeld met de situatie. "Door de externe panne kunnen wij bovendien ook niet meer communiceren met de bevolking. Heel veel diensten van de overheid zijn momenteel niet meer te bereiken", zegt Adyns.

Ook de FOD Justitie is getroffen. De griffies van de rechtbanken rapporteren problemen met het onlangs geïnstalleerde MACH-systeem. Aangezien die databank ook de website voedt van de verkeersboetes kunnen mensen momenteel hun openstaande boetes niet betalen. Dat bevestigt de woordvoerder van de FOD Justitie, Edward Landtsheere. Griffies die advocaten over de vloer krijgen die vandaag beroep willen aantekenen of vragen naar stukken, moeten teruggrijpen naar pen en papier om deze aanvragen te registreren.

Voorts kunnen de gerechtsmedewerkers momenteel geen e-mails versturen en zijn bepaalde diensten en platforms die de dienst gebruikt, niet beschikbaar. Wie vanop locatie aan het telewerken is, kan de dienst evenmin bereiken. De websites van de FOD Justitie en het Staatsblad werken wel.

Belnet meldt na een eerste onderzoek dat de kabelbreuken zich waarschijnlijk "binnen het gebouw van de Finance Tower" in Brussel bevinden.

Update: de kabelbreuken lijken zich te bevinden binnen het gebouw van de Finance Tower. Onze teams zijn ter plaatse. Belnet, Belgium(@ belnet_be) link

Gisteren al 2,4 miljoen aangiftes

Meer dan 2,4 miljoen mensen hebben intussen wel al hun belastingen elektronisch ingediend, meldde de FOD Financiën gisteren.

Vorig jaar vulden in totaal 3.770.000 Belgen de belastingaangifte in via Tax-on-web. Dit jaar lijken dat er dus minder te zullen worden, maar dat was verwacht, klinkt het bij de FOD Financiën: het aantal voorstellen voor vereenvoudigde aangifte is gestegen van 2,2 naar 3 miljoen. Wie akkoord gaat met dat voorstel, hoeft zijn of haar belastingaangifte niet meer zelf in te vullen.

Wie zijn of haar belastingaangifte nog op papier indient moest dat al voor 29 juni doen. Hoeveel Belgen dat hebben gedaan is nog niet bekend: de documenten moeten nog worden ingescand. Boekhouders krijgen nog tot 25 oktober om de aangifte voor hun klanten in te dienen.

@FODFinancien jullie website is down, we zijn met wat veel tegelijk aan het proberen de deadline te halen... wat nu? #AskingForAFriend #taxonweb https://t.co/3lj7UFrvHN Dirk Jacobs(@ DirkJacobs71) link