We shoppen vaker online, maar durven pakjes niet bij de buren laten leveren

13 maart 2019

17u38

Bron: Belga 0 Consument Online shoppen wordt steeds populairder in België. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van sectorvereniging BeCommerce. Ondanks de groei loopt ons land op veel vlakken wel nog steeds achter op de rest van Europa. Zo durven we veel minder snel onze smartphone te gebruiken voor online aankopen. We zijn ook minder geneigd om pakjes bij de buren te laten leveren.

Vorig jaar spendeerde de Belg 10,62 miljard euro online, dat is een stijging met 29 procent tegenover 2015. "Als de huidige trend zich doorzet, kunnen we de grens van 11 miljard euro in 2019 overschrijden", zegt Kathlyne Dotrement van GfK Belgium, dat het onderzoek uitvoerde.

Hoewel internationale giganten als Amazon, Alibaba en Google de markt razendsnel hebben veroverd, zijn er ook mogelijkheden voor kleinere plaatselijke bedrijven.

"We zien dat lokale merken aan populariteit aan het winnen zijn", zegt Dotrement. "Dat valt te verklaren door de afkeer van de consument voor 'mainstream' producten en het idee dat kleine lokale bedrijven hun klanten beter kennen, waardoor ze beter en sneller op hun wensen kunnen inspelen. Digitalisering biedt voor die kleine spelers dus nog veel mogelijkheden."

Meer keuze

Vergeleken met onze noorderburen zijn Belgen terughoudender over e-commerce, stelt Job Terhaar van postbedrijf PostNL. "Belgische consumenten lijken meer onzekerheid te hebben bij hun online aankopen. We zien ook dat ze minder geneigd zijn om hun pakjes te laten leveren bij de buren wanneer ze niet thuis zijn, waardoor ze vaker naar een afhaalpunt of postkantoor moeten.”

Volgens Terhaar is er een mogelijkheid bij e-commercebedrijven in België om te groeien, als ze de consument meer zekerheid kunnen bieden. "Door bijvoorbeeld meer keuze te geven in dag en uur van levering en door het terugstuurproces zo eenvoudig mogelijk te maken.”

Smartphone

De smartphone is in opmars als middel om aan online shopping te doen, maar daarin hinkt België nog achterop. "In 2018 kwam de smartphone op gelijke tred met de laptop als we kijken op wereldniveau", zegt Dotrement. "Maar in Europa wordt de laptop nog steeds het meest gebruikt en in België is de kloof tussen laptop- en smartphonegebruik nog groter.”

Een van de redenen daarvoor kan het feit zijn dat we bij een online aankoop in België nog vaker dan elders naar een nieuw scherm worden verwezen voor betaling, iets wat in de rest van de wereld minder gebeurt. Voor grotere aankopen grijpen we nog steeds naar de laptop, om kleinere bedragen uit te geven durven we al vaker de smartphone te gebruiken.