We eten wat de maaltijdbox schaft: 6 grootste leveranciers vergeleken

Consument We zitten en koken meer dan ooit thuis, en dat legt de zes grootste aanbieders van aan huis geleverde maaltijdboxen in Vlaanderen en Brussel geen windeieren. De vrees om fysiek te gaan winkelen, of een gebrek aan tijd én inspiratie hebben de vraag de voorbije maanden de hoogte ingestuwd. M aar welke verschillen zitten er tussen leveranciers? En is de ene box zijn geld meer waard dan de andere? Wij keuren de kwaliteit, verpakking en originaliteit van telkens drie gerechten bij de zes grootste aanbieders.

Aan huis geleverde boxen met recepten en alle verse ingrediënten erin om ze klaar te maken: in coronatijden blijken ze ontzéttend populair. HelloFresh, de wereldmarktleider met hoofdkwartier in Duitsland, zag zijn klantenbestand het voorbije kwartaal met bijna 70 procent stijgen in vergelijking met een jaar geleden, en zijn omzet met 66 procent. In de praktijk komt dit neer op liefst 111 miljoen maaltijden aan 4,2 miljoen klanten. Een andere Duitse aanbieder die wereldwijd levert, Marley Spoon, tekende alleen al in de voorbije maand april een omzetstijging van 100 procent op in vergelijking met vorig jaar.

Sinds de uitbraak van Covid-19 hebben we drie keer meer bestellingen Stéphane Ronse (Foodbag)

Toch plukken niet alleen grote, internationale maaltijdboxbedrijven de vruchten van de coronacrisis. “Sinds de uitbraak van Covid-19 hebben we drie keer meer bestellingen”, klinkt het bij Stéphane Ronse van Foodbag, de grootste Belgische online aanbieder van maaltijdboxen. “Gemiddeld leveren we nu aan zo’n 7.000 gezinnen, die wekelijks 160.000 à 170.000 maaltijden bestellen. Ook de extra’s die we aanbieden, zoals brood, sapjes en verse soepen, doen het bijzonder goed. We merken dat ze nu vier keer meer toegevoegd worden. Problemen hebben we niet gehad door de plotse belangstelling: we werken samen met een tachtigtal lokale voedingsproducenten, hebben drie interne productieploegen om de boxen samen te stellen en een eigen distributienetwerk van 150 gepensioneerde koeriers. Daardoor is alles vlot kunnen blijven verlopen.”

Wekelijks een box aan huis laten leveren, zal in sommige gezinnen niet meer kunnen omdat ze weer in de ratrace zitten en minder tijd hebben om te koken Trendwatcher Herman Konings

Zelfs de kleintjes

En zelfs kleinere spelers die een niche vertegenwoordigen, moe(s)ten heel wat tandjes bijsteken om aan de vraag te voldoen. Zo zag Ekomenu, een Nederlandse leverancier die groentekok Frank Fol de gerechten laat samenstellen, de voorbije maanden bijna een verdubbeling in de aankoop van zijn biologische maaltijdboxen in Vlaanderen en Brussel. Een trend die zal aanhouden na de coronacrisis? “Zeker, al zal de frequentie wellicht aanzienlijk afnemen”, meent psycholoog en trendwatcher Herman Konings. “Wekelijks een box aan huis laten leveren, zal in sommige gezinnen niet meer kunnen omdat ze weer in de ratrace zitten en minder tijd hebben om te koken. Mensen zullen ook beseffen dat zo’n maaltijdbox toch wat duurder is dan wanneer je de ingrediënten zelf gaat kopen. En dan heb je nog de groep die de voorkeur geeft aan een maaltijd op restaurant, als de horeca weer open kan.”

6 grootste leveranciers vergeleken

HELLOFRESH



€43,98 (2 pers • 3 gerechten) • www.hellofresh.be

In onze box:

• Mexicaanse viswrap met kool-wortelsalade

• Orzo met courgette en cherrytomaten

• Japanse noedelsoep met kipfilet

Zo werkt het:

HelloFresh biedt vier soorten boxen (original, veggie, family en quick & easy) met verschillende tarieven aan. Daarmee bereid je drie tot vijf maaltijden voor één tot zes personen. Op basis van je voorkeuren krijg je een standaardmenu voorgeschoteld, dat je ook met recepten buiten je standaardmenu kan wijzigen. Gemiddeld kan je uit twintig gerechten kiezen, al moet je soms 2 tot 3 euro per portie extra betalen. Daarnaast kun je extra’s mee laten leveren zoals versgemaakte soep, brood en/of een ontbijt-, wijn-, bak- of fruitbox.

“Smaakvol, maar graag nog nét iets meer groenten”

“Om het ons makkelijk te maken, kiezen we voor de Quick & Easybox en laten we ons verrassen door het standaardmenu. Alle ingrediënten zitten netjes per gerecht in een papieren zak in de kartonnen doos — tot zelfs de mayonaise toe — en zijn net zo snel en makkelijk klaar te maken als de bijgeleverde receptenfiches beschrijven. Net als bij de meeste andere aanbieders en in de gewone supermarkt zien we wel veel plastic (rond voorgesneden groenten, noedels, kaas, vlees en vis...). De gerechten zijn smaakvol en de porties groot genoeg om een hongerige volwassen maag te vullen. Toch vinden we dat er nog nét iets meer groenten bij kunnen. Restjes, zowel van de benodigde ingrediënten als van de bereide gerechten, hebben we niet.”

“Frustrerend vinden we wel de abonnementsformule: na één levering willen we die stopzetten, maar we krijgen meteen de melding dat er een week later opnieuw een box zal geleverd worden en dat de abonnementsformule dan pas beëindigd is.”



Plus- en minpunten:

+ Informatie over voedingswaarden en allergieën voor alle recepten

+ Portiegrootte per persoon is net voldoende

+ Geen voedselverspilling

- Extra reclamemateriaal in de box

- Abonnementsformule met minimale afname van twee boxen

- Beperkte houdbaarheid (maximaal 3 tot 5 dagen houdbaar)

EKOMENU

€48,89 (2 pers. • 3 gerechten) • www.ekomenu.be

In onze box:

• Flammkuchen met geitenkaas

• Keto koolvispakketje uit de oven

• Keto kebabspiesjes

Zo werkt het:

Bij Ekomenu kies je wekelijks uit twintig gerechten voor één tot vier personen, met 100% biologische ingrediënten die passen bij jouw eetpatroon of dieet. Je kunt liefst twaalf leefstijlen aan­geven: van keto over gluten-lactosevrij tot vegan. Daarnaast kun je aanduiden waarvoor je overgevoelig of allergisch bent. Op basis van je persoonlijke voorkeuren adviseren ze alvast drie of vier recepten, maar je kunt die vervangen of uitbreiden met andere. Meer dan de helft van de gerechten zijn vegetarisch en plantaardig, al zijn groenten in alle gerechten ruim aanwezig. Niet zo verwonderlijk als je weet dat groentekok Frank Fol de recepten samenstelt. Daarnaast kun je extra’s toevoegen zoals een biologische fruit- en/of groentebox, én boodschappen bestellen in hun online biowinkel, die tot 2.000 biologische producten voorstelt.

“Tot 400 gram groenten per persoon!”

“Ekomenu levert de drie gekozen gerechten apart in een gesloten papieren zak af waarop staat welk gerecht je ermee kan klaarmaken. Bij de bestelling hadden we aangegeven geen receptkaarten te willen ontvangen, omdat je via de website de bereiding stap voor stap terugvindt. Weer wat papier uitgespaard...”

“Opvallend is de overvloed aan groenten, en dat merk je ook als de gerechten op je bord liggen: per gerecht makkelijk 300 tot 400 gram per persoon! De gerechten zijn makkelijk te bereiden in gemiddeld zo’n 30 minuten. De porties zijn ook ruim voldoende als warme avondmaaltijd. En smaken doet het ook! Deze maaltijdbox bestel je niet voor zijn creatieve of verrassende gerechten, maar omwille van de vele groenten.”

Plus- en minpunten:

+ Weinig verpakkingsmateriaal

+ Informatie over voedingswaarden, allergenen, oorsprong gerechten en tips om restjes voedingswaren te verwerken

+ Recepten volgens persoonlijk dieet/speciale eetwensen mogelijk

- De dag van levering pas krijg je bericht van verwachte tijdstip bezorging

- Fruit (mango) onvoldoende rijp om meteen te verwerken in gerecht

- Zelf toe te voegen ingrediënt (paneermeel) niet in huis

SIMPLY YOU

€43,50 (2 pers • 3 gerechten) • drive.carrefour.eu/nl/simplyyoubox/week

In onze box:

• Hotdog met kippenworst, pindasaus en friszure groentjes

• Pipe rigate met amandel-rucolapesto, citroenricota en roze garnalen

• Dunne lende met rozemarijn, geroosterde wortelen met tahinsaus en krieltjes

Zo werkt het:

Simply You is de maaltijdbox van Carrefour, de enige supermarkt die de box tot aan je voordeur levert. Wekelijks kies je drie tot vijf gerechten voor één tot vijf personen uit een tiental gerechten in vijf categorieën (kindvriendelijk, vis, vlees, gevogelte, veggie). De gerechten zijn allemaal snel en makkelijk klaar te maken. Deze maaltijdbox heeft geen abonnementsformule.

“De lekkerste volgens man en dochter”

“De beperkte keuze maakt kiezen extra makkelijk: ik laat elk gezinslid één maaltijd bepalen, en dat lukt zonder getreuzel. De kartonnen box wordt gekoeld geleverd en alle ingrediënten zitten netjes per gerecht verpakt. Leuk is het gratis extraatje — een zak zoute crackers— en opvallend: sommige ingrediënten zijn niet in kleinere porties verpakt. Zo zitten er een volledige fles honing en een volledige bokaal pindakaas in de box.”

“De gerechten zijn inderdaad zo makkelijk en snel klaar te maken als de receptenfiches stellen: 20 à 25 minuten voor voorbereiding én bereiding. Simply You steekt je een handje toe door bijvoorbeeld wortelen voorgesneden in schijfjes mee te leveren. De gerechten zelf zijn lekker en de porties zeer groot. Zonder problemen kunnen we met drie smullen van een gerecht voor twee. Fijn is ook dat bij elk gerecht ruim voldoende groenten geleverd zijn. Zelf vind ik de gerechten niet bijzonder origineel, maar mijn gezinsleden vinden ze wél het lekkerste van alles wat hen de voorbije week werd gepresenteerd.”

Plus- en minpunten:

+ Goede prijs-kwaliteitverhouding

+ Verse ingrediënten met lange houdbaarheid (minimaal vijf dagen houdbaar)

+ Geen abonnement nodig

- Voorgesneden groenten in plasticverpakking

- Geen informatie over voedingswaarden en allergieën

- Geen mogelijkheid om extra’s of boodschappen bij te bestellen

FOODBAG

€57,00 (2 pers. • 3 gerechten) • www.foodbag.be

In onze box:

• Hamburger caprese met broccolistoemp en mozzarella

• Pizza met spekjes, asperges en kruidenkaas

• Klassieke veggie-lasagne met selder, wortel en tomatensaus

Zo werkt het:

Foodbag biedt maaltijdboxen aan voor één tot vijf personen met drie of vier gerechten. Wekelijks kun je kiezen uit veertien gerechten in vier categorieën (original, sana, quick & easy en veggie). Foodbag is op-en-top Belgisch en werkt zoveel mogelijk met lokale partners. Het geeft de voorkeur aan seizoensgebonden en biologische ingrediënten. Ook extra’s zijn mogelijk: kant-en-klare gerechten, brood, koffie, sapjes, granola, snacks en/of een fruit-, ontbijt-, of energybox. Ze hebben een eigen koerierdienst. Een abonnement is niet verplicht.

“Kraakvers en verrassende combinaties”

“We bestellen opnieuw vooral Quick & easy-gerechten met ingrediënten die ook door onze dochter gesmaakt worden. De box wordt mooi op tijd en gekoeld geleverd. Alles zit netjes per gerecht in de box, met een bijhorend mini-magazine dat een stappenplan bevat om de gerechten te bereiden en extra informatie over Foodbag. De groenten vallen positief op: normale groottes, kraakvers en meer dan voldoende. Wel hebben we iets meer tijd nodig om de gerechten te bereiden: gemiddeld 30 à 40 minuten. De combinaties van bepaalde ingrediënten zijn ietwat verrassend, maar ook niet te speciaal of vergezocht. Smaken doet het zeker! De porties zijn ook meer dan groot genoeg, zodat we makkelijk met drieën van een gerecht kunnen smullen. Foodbag doet heel wat inspanningen om duidelijk te communiceren naar zijn klanten, alleen de informatie over voedingswaarden per gerecht ontbreekt op de receptenfiches.”

Plus- en minpunten:

+ Verse, lokale ingrediënten met lange houdbaarheid (minstens vijf dagen houdbaar)

+ Geen abonnement nodig

+ Mogelijkheid om extra’s bij te bestellen

- Geen informatie over voedingswaarden en allergenen

- Grote kartonnen box

- Door coronacrisis uiterlijk bestellen woensdag vóór 10 uur voor levering week nadien op maandag

MARLEY SPOON

€41,95 (2 pers. • 3 gerechten) • marleyspoon.be

In onze box:

• Gebakken feta met sesamcrust en geroosterde zoete aardappel en wortel

• Vietnamees gewokt rundvlees met lauw-warme noedelsalade

• Wraps met teriyaki-kip en crunchy wortelsalade en pinda’s

Zo werkt het:

Marley Spoon heeft een box voor twee personen en een voor drie à vier personen. Telkens kun je zelf bepalen hoeveel gerechten per week je wilt koken. Wekelijks heb je keuze uit twintig verschillende gerechten in vijf categorieën (vegetarisch, vlees & vis, snel & simpel, kindvriendelijk en gezond). Marley Spoon werkt met een flexibel abonnement waarmee je zelf kan inplannen wanneer je een box wilt ontvangen, of dat je makkelijk kan opzeggen zeven dagen voor de volgende levering. Optioneel kun je een fruitbox bijbestellen.

“Minder origineel als beweerd”

“Nog voor de levering laat Marley Spoon via mail weten welke ingrediënten (peper, zout en olijfolie) en welk kookgerei je in huis moet hebben voor de gekozen gerechten. Gelukkig hebben we al die dingen voorradig in de keuken. Hoewel de recepten door chef-koks worden samengesteld, vinden we de combinaties niet bijzonder origineel. Rundvlees en noedels, zoete aardappel en wortel, wraps en kip... We hebben ze al vaak de revue zien passeren.”

“De dag waarop de levering zou plaatsvinden, krijgen we een melding dat we de box pas een dag later zullen ontvangen. Maar ook die dag loopt er iets fout, want de koerier staat meer dan een uur later dan aangegeven aan de deur. Opvallend is dat de gerechten niet in een kartonnen doos maar apart per gerecht zijn verpakt in een gesloten, papieren zak. Qua afval scheelt dat toch heel wat. Gelukkig zijn de ingrediënten nog steeds gekoeld en zien ze er allemaal vers uit, al zijn de meeste groenten zeer klein van formaat. En dat wordt bevestigd na de maaltijd: een portie stilt onze honger niet.”

Plus- en minpunten:

+ Minder verpakkingsafval

+ Informatie over voedingswaarden en allergenen

+ Recepten online raadplegen of via app

- Leveringsproblemen (één dag later geleverd én vertraging)

- Kleine porties

- Prijs is relatief hoog voor wat je krijgt qua ingrediënten

15 GRAM

€50,95 (2 pers. • 3 gerechten) • 15gram.be

In onze box:

• BLT-burger met zoete aardappelfrieten

• Paprikataco’s met kruidig kippengehakt

• Spaghetti met gehaktballetjes in tomatensaus

Zo werkt het:

15 gram foodbox stelt wekelijks een nieuw menu samen van twaalf gerechten in drie categorieën (snel klaar, gezonde keuze en vegetarisch). Daaruit kan je drie of vier maaltijden voor twee tot vier personen kiezen. Het bedrijf zegt bewust na te denken over de duurzaamheid van de maaltijden en te streven naar de minst mogelijke voedselverspilling. Je kunt kiezen om met of zonder abonnement te werken. Daarnaast kun je extra’s bestellen zoals kant-en-klare gerechten, granola, verse sapjes en/of een soep- of fruitbox.

“Smaakvol gehakt en broodjes”

“We stellen een foodbox samen met kindvriendelijke gerechten, wat maakt dat ze allemaal gehakt bevatten. De zogenaamde duurzaamheid van de leverancier in gedachten vinden we het teleurstellend om te zien dat verschillende groenten (zelfs wortels!) in plastic verpakt zijn, al is de doos zelf van karton. Gelukkig verloopt de bereiding van de gerechten vlekkeloos en snel, én smult onze dochter ervan, wat echt wel verrassend is. Zelf zijn we aangenaam verrast door de kwaliteit en smaak van het gehakt: bijzonder lekker! Hetzelfde geldt voor de hamburgerbroodjes. Opvallend is ook dat de box de exacte hoeveelheid van ieder ingrediënt bevat. Daarnaast zijn de porties exact groot genoeg om met een gevulde maag van tafel te gaan. Geen voedselverspilling dus.”

Plus- en minpunten:

+ Informatie over voedingswaarden en allergenen

+ Kwalitatieve ingrediënten

+ Geen voedselverspilling

- Veel verpakkingsmateriaal

- Extra reclamemateriaal in de box

- Weinig originele gerechten

