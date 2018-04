Waterfactuur alweer tien procent duurder lva

14 april 2018

06u05

Bron: Belga 3 Consument Sinds de invoering van de nieuwe berekening van de waterprijs in 2016 zijn de facturen van de meeste watermaatschappijen alweer met 10 procent gestegen. Ook doorsnee gezinnen zien hun voordeel wegsmelten, bericht De Tijd zaterdag.

Tot eind 2015 kreeg elke wooneenheid in Vlaanderen 15.000 liter water per jaar gratis. Sinds 2016 wordt geen gratis water meer geleverd en is een nieuwe facturatiemethode gangbaar.

Onder het motto 'de vervuiler betaalt', verdubbelde boven een bepaalde verbruiksdrempel de prijs die voor het water, de afvoer en de zuivering moet worden betaald. Gezinnen die kwistig met water omsprongen, zagen hun factuur omhooggaan, terwijl zuinige gezinnen minder betaalden.

Sinds 2016 is de totaalsom van de factuur voor iedereen opnieuw gestegen. Uit een steekproef van De Tijd blijkt dat bij het gros van de watermaatschappijen sprake is van een stijging met 10 procent voor gezinnen met een gemiddeld verbruik. Daardoor ligt het factuurbedrag ook voor die groep niet ver meer van het niveau van 2015.