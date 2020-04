Wat zijn de lekkerste én slechtste barbecuesauzen? Sterrenchef Luc Bellings proeft en oordeelt

Aanrader bij vis

Calvé Barbecue

• 320 ml

• 1,89 euro bij AH

“Veel tomaat”

“De tomaat overheerst in smaak en kleur: hier zit naast tomatenpuree dan ook nog eens 63 procent aan tomaten in en dat levert best een geslaagd resultaat op. De smaak valt niet te zoet uit — gewone ketchup is zoeter — én is voldoende hartig dankzij de stukjes groene paprika en geroosterde ui. Al mocht ze nog net een tikje pittiger geweest zijn. Maar voor scampi en visbrochetten is dit de meest geschikte saus.”

Aanrader bij rood vlees

The Real Black Jack Smokey BBQ

• 450 ml

• 2,89 euro bij AH

“Subtiel rookaroma”

“Aantrekkelijke, niet te donkere kleur én een mooi gladde textuur. Hoewel misschien een tikje te zoet, is dit een BBQ-saus met pit. Zonder dat het rokerige zoals bij de andere merken alles overheerst én zelfs storend werkt. Hier is dat rookaroma enkel subtiel aanwezig. Op de fles prijkt ‘The best sauce for your own grilled fish’, maar deze saus zou ik nooit bij vis serveren. Daarvoor is die veel te krachtig. Enkel bij rood vlees.”

Aanrader bij kip

Brussels Ketjep Cowboy

• 300 ml

• 3,89 euro bij Delhaize

“Pittig maar niet pikant”

“Belgisch en best geslaagd. Ondanks de erin verwerkte 5,3 procent honing komt deze saus zeker niet te zoet over én zit er ook nog voldoende kruiding in. Tegelijk is ze niet pikant, dus een voordeel voor mensen die niet van pikante sauzen houden, maar toch wat ‘pit willen. Enig minpuntje is de textuur: de saus toont zich wat te dik en papperig, maar past perfect bij gevogelte als kip of ook wat lichter vlees zoals varken.”

Ook niet slecht

1. The Real Reckless Duke Smokey BBQ Whisky

• 450 ml

• 2,99 euro bij AH

“Vrij zoet”

“Mooi gladde textuur, degelijke kleur én een vrij zoete toets. Volgens het etiket zit hier 3,8% whisky in en die proef ik ook, maar de zoete smaak overheerst én drukt het rokerige gelukkig wat weg. Volgens de fabrikant mag je bij deze saus ook vis serveren, maar meer dan scampi zou ik toch niet op hetzelfde bord leggen.”

2. Santa Maria American BBQ Sauce Original

• 408 ml

• 3,99 euro bij Delhaize

“Chilipeper”

“De kleur oogt zeker niet onappetijtelijk én ook het vervolg valt best mee. Deze saus smaakt niet zo zoet, voldoende gekruid én pittig — hier werd duidelijk chilipeper gebruikt. Daardoor is deze saus wel te krachtig voor wit vlees, zelfs al is dat gegrild. Hier hoort alleen een stevig stuk rood vlees bij.”

3. The Real Sweet Dalton Smokey BBQ Honey

• 450 ml

• 2,99 euro bij AH

“Correct”

“Deze saus had ik zoeter verwacht, zeker omdat er op het etiket 4% honing stond aangekondigd. Maar de smaak doet — net als de textuur — een beetje aan ketchup denken. Ook de rokerige toets is slechts subtiel aanwezig. Niet meer dan een correcte BBQ-saus.”

4. Yildriz Barbecue

• 265 ml

• 1,79 euro bij AH

“Bij gegrilde worst”

“Zowel qua kleur als smaak doet ook deze BBQ-saus wat aan ketchup denken. Al proef ik overduidelijk ook wat paprika-aroma’s. Op het eind komt ook nog een pikant toetsje opduiken. Niet slecht en zeker lekker bij een gegrilde worst.”

5. Saus Guru Original BBQ Sauce

• 245 ml

• 2,99 euro bij AH

“Opvallend lopend”

“Een opvallend lopende saus: zowel qua kleur als textuur doet die heel erg aan tabascosaus denken. Al had de smaak dan weer wat krachtiger gemogen: het klein beetje pit wordt weggeduwd door de tomatensmaak. Minder geschikt bij vlees, maar deze saus zou toch ook bij vis passen.”

6. Heinz Classic Barbecue

• 400 ml

• 2,89 euro bij Delhaize

“Kruidiger”

“Alvast geslaagder dan de andere Heinz-saus. De kleur oogt donkerder en de smaak ik pittiger, én kruidiger. Ook de tomaten doen dit weer aan ketchup denken, maar omdat het rookaroma wat subtieler aanwezig is, kan deze saus best bij rood vlees.”

Dit wil je niet serveren

1. Santa Maria American BBQ Sauce Kentucky Whiskey

• 408 ml

• 3,99 euro bij Delhaize

“Verbrand vlees”

“Naast de wat onappetijtelijke kleur is ook de geur niet echt uitnodigend. En de smaak nóg minder: hier zou 2,3 procent whisky in zitten, maar die haal ik er echt niet uit. Ik proef alleen maar de smaak van verbrand vlees. Doe dit op een stuk vlees van de BBQ dat ook al licht verbrand is en... bah!”

2. Santa Maria American BBQ Sauce Smokey Hickory

• 408 ml

• 3,99 euro bij Delhaize

“Wansmakelijk”

“Wat is dit? Dit ruikt én smaakt door en door naar verbrand hout. Ik begrijp niet dat iemand dit lekker kan vinden. Pure verkrachting van een lekker stuk vlees, wie dit erover uitgiet. Zelfs het uitzicht is wansmakelijk: pikdonker en binnen de kortste keren ‘opgestold’ tot een gelei. De slechtste van allemaal.”

3. Bull’s Eye Original BBQ Sauce

• 300 ml

• 2,65 euro bij AH

“Rookbom”

“Alweer zo’n rookbom, heel onaangename geur, maar wat wil je ook? Als ingrediënt staat zowel rook als rookaroma vermeld. Alsof slechts één ervan niet volstaan zou hebben. Ook de kleur stoot af, net als de textuur: alles begint meteen te stollen.”

4. Heinz Sweet Barbecue

• 400 ml

• 2,79 euro bij AH

“Mislukt”

“Onaangename rokerige geur en ook de smaak is niet je dat. Dit lijkt op zoete ketchup waar heel wat rookaroma aan werd toegevoegd. Met een mislukt resultaat dat je op geen enkel BBQ-gerecht, of het nu vis of vlees is, kan uitgieten.”

