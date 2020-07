Wat zegt de schroefdop of kurk over de wijn? Sepideh maakt van jou de beste thuissommelier

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Beter een goede schroefdop dan een slechte kurk. Net als heel wat andere sommeliers ben ik niet gekant tegen het afsluiten van een fles wijn met een schroefdop. Sowieso heeft die heel wat voordelen: hij is niet alleen hygiënisch en ecologisch – ook kurk komt van een boom, maar laat zich ook makkelijk en snel openen (en bespaart zo de sommelier heel wat tijd). Zeker bij wijnen die jong én snel gedronken mogen worden én dus niet lang bewaard hoeven te worden, volstaat een schroefdop. Alleen zweert de traditie, en dan vooral in Frankrijk, toch nog altijd bij de vertrouwde kurk. Zeker voor wijnen die langer bewaard kunnen worden, is een houten kurk aangewezen: topwijnen dus. Ook vandaag zal je nog maar weinig ‘premier cru’- of ‘grand cru’-wijnen tegenkomen met een schroefdop.”

Toont een kurk zich korreliger, dan zal ook de wijn in de fles van mindere kwaliteit zijn

“De houten kurk kan al veel verklappen over de inhoud van de fles die hij afsluit. Hoe gladder en vaster de textuur van de kurk, hoe duurder die is en hoe kwalitatiever dus de wijn die hij moet beschermen. Toont een kurk zich korreliger, dan zal ook de wijn in de fles van mindere kwaliteit zijn.”

“Ook de lengte van een kurk zegt al iets: hoe langer, hoe meer prestigieus de wijn. Terwijl korte kurken uitsluitend gebruikt worden voor ‘sneldrinkwijnen’.”

3% verloren

“Daarnaast zie je tegenwoordig ook heel wat synthetische kurken opduiken. Sowieso zijn die beter dan een slechte houten kurk, maar opnieuw: op de prestigieuze flessen zal je die niet aantreffen.”

In de mond toont kurksmaak zich door scherpe zuren en nog nauwelijks fruitsmaak

“Het grootste nadeel van een houten kurk, ook die op de duurste flessen, is dat hij de wijn een kurksmaak kan bezorgen. Bouchonné, zeggen we dan. De boosdoener van dit alles is 2,4,6-trichlooranisol, kortweg TCA. Die chemische stof ontstaat wanneer een schimmel van de houtkurk in contact komt met chloor. In wijnbottelarijen wordt chloor wel eens gebruikt bij schoonmaakprocessen van bijvoorbeeld flessen. Tot op vandaag zijn tot 3% van alle flessen met een natuurkurk bouchonné en dus verloren. Je kan de ‘kurksmaak’ ontdekken als de wijn een muffe geur heeft en bijvoorbeeld naar een ‘nat karton’ of een ‘vochtige kelder’ ruikt. In de mond toont kurksmaak zich door scherpe zuren en nog nauwelijks fruitsmaak. Omgekeerd zal je bij wijn met schroefdoppen dan weer nooit kurk tegenkomen.”

Druif van de dag: CABERNET FRANC

• Rood

• Typisch voor onder andere Bordeaux en Loire (Fr), en Veneto en Friuli (It)

• Aroma’s van onder andere groene peper en paprika, geslepen potlood, rubber, zwarte en rode bes, vanille.

• Duikt in vele bordeauxwijnen als blend op samen met de druiven cabernet sauvignon en merlot, en toont zich solo zacht met geringe tannines en zuren.

Uit het woordenboek van de sommelier

VIEILLES VIGNES: Een niet-gereglementeerde uitdrukking waarmee wijnbouwers graag al eens pronken op hun flessen. ‘Vieilles vignes’ wijst dan op wijn gemaakt van ‘oudere wijnstokken’. Zulke oudere wijnstokken produceren minder én dus sterker geconcentreerde druiven, wat dus betere wijn zou opleveren. Waar men in bijvoorbeeld de VS al na 20 jaar over ‘vieilles vignes’ durft te spreken, doet men dat in Frankrijk pas als de wijnstokken in kwestie 60 jaar oud zijn.

Ga de uitdaging zelf aan! Maak een foto waarin jij bewijst dat je aan de slag gaat met de tips van Sepideh en stuur hem door via het Sommelier-platform.

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van ‘Sommelier in 3 weken’ in dit dossier.

Bekijk hier Sepidehs food & wine-boek in de HLN Shop.

Lees ook:

Huissommelier Sepideh proeft 20 schuimwijnen: voor amper 8 euro heb je al een topfles in huis (+)

Onze sommelier proeft 13 roséwijnen en verklapt haar favorieten: “Mediterraanse aroma’s voor 7 euro per fles” (+)

Onze sommelier proeft 15 rode en 5 witte BBQ-wijnen uit de supermarkt: “Uitstekende prijs-kwaliteit” (+)