Wat vind jij: zo snel mogelijk kopen of eeuwig huren?

‘Dit huis zien we als een investering. Wanneer we later met pensioen gaan, is ons huis afbetaald en hoeven we geen huur meer te betalen’

Tanja (32) heeft net een huisje gekocht, samen met haar vriend: ‘Bert en ik wonen al een tijdje samen. Zes jaar langen betaalden we elke maand opnieuw allebei de helft van de huur van ons appartement. Het ging om een bedrag van om en bij de duizend euro. Huren is handig. Je hebt geen extra zorgen. De grote kosten blijven voor de huisbaas. Bert en ik voelden ons daar goed bij. Totdat hij vorig jaar een flinke promotie op het werk maakte. Plots hadden we elke maand een extra bedrag op onze rekening staan. Kort daarna vertelde onze huisbaas bovendien dat hij ons huurcontract niet meer zou verlengen, omdat hij andere plannen met zijn appartementsgebouw had. Daardoor kregen we steeds meer zin in een eigen huis. Vooral ik was vragende partij. Een eigen huis, dat klonk me altijd maar beter in de oren. Dus zocht ik stiekem de vastgoedsites af. Op een dag werd ik op slag verliefd op een huisje enkele straten verder. Ook Bert was er meteen voor gewonnen. Dus maakten we een afspraak bij de bank. We bleken voor een hypotheek in aanmerking te komen en maakten een afspraak met het immobiliënkantoor. Even later waren we de trotse eigenaars van een leuk huis, met tuintje. We hebben er nog geen seconde spijt van. Dit huis zien we als een investering. We bouwen een eigen vermogen op. Als we later op pensioen gaan, is ons huis afbetaald en hoeven we geen huur meer te betalen.’

‘Omdat ik geen huis koop, houd ik een aardige cent over om de dingen te doen die ik graag doe. Huren betekent voor mij vrijheid.’

Roel (34) heeft net de knoop doorgehakt. Hij blijft huren: ‘Heel wat vrienden hebben sinds kort een eigen huis. En eerlijk, ook ik kreeg wel zin in een plekje van en voor mezelf. Een huis kopen klonk me erg aanlokkelijk. Totdat ik eens goed de financiële balans opmaakte. Al snel werd me duidelijk dat het aankopen van een huis voor mij financieel een erg zware dobber zou zijn. En dan heb ik het niet enkel over de aankoop, maar ook over de registratierechten en notariskosten. Ik ben nog steeds single. Ik heb weinig tot geen spaarcenten. En ook mijn ouders zijn niet in staat om bij te dragen. De beslissing was dus snel genomen: ik blijf huren. Als tussenoplossing of voor altijd? Ik weet het niet. Maar op dit moment voelt huren aan als de meest comfortabele oplossing. Ik betaal elke maand de huur en hoef me er verder niets van aan te trekken. De grote kosten voor onderhoud en herstellingen blijven voor mijn huisbaas. Maar er is meer: omdat ik niet koop en enkel mijn huur van 650 euro moet betalen, houd ik een aardige cent over om de dingen te doen die ik graag doe. Vaak en ver reizen bijvoorbeeld. Ik zou het verschrikkelijk vinden als ik dit niet meer zou kunnen doen omdat ik mijn huis moet afbetalen. Huren betekent voor mij vrijheid. En dat wil ik nu nog niet op het spel zetten.’

Soms slaat het leven toe. VIVAY wil je steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. Sinds kort is het mogelijk om je te verzekeren zodat je bij onverwacht jobverlies, volledige invaliditeit of overlijden je huur toch kan blijven betalen. Je ontvangt bij onverwacht jobverlies of volledige invaliditeit elke maand een vast bedrag om je huur te betalen gedurende maximaal zes maanden. In geval van overlijden gaat dit bedrag gedurende zes maanden naar de begunstigde. Meer weten? Klik hier.

