Wat u moet weten over minder bekende banken die hoge spaarrente bieden Sven Vonck

15 maart 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Spaarders die de hoogste spaarrente zoeken, komen vaak uit bij minder bekende banken. Waar komen deze banken vandaan?

MeDirect

De getrouwheidsrekening van MeDirect biedt een totaalrente (basisrente + getrouwheidspremie) van 0,85 procent. Het is de op een na hoogste spaarrente van het moment. De bank deed in 2013 haar intrede op de Belgische markt en positioneert zich vooral als fondsenbank, met aan aanbod van meer dan 500 beleggingsfondsen van zowat 60 fondsenhuizen. De bank doet ook aan online vermogensbeheer, waarbij beleggers in functie van hun risicoprofiel kunnen kiezen uit modelportefeuilles.

MeDirect is in handen van de Maltese MeDirect Bank Malta, maar heeft wel een licentie van de Nationale Bank van België. Daardoor kan het zich een Belgische bank noemen en vallen de spaartegoeden onder het Belgische depositogarantiestelsel. Bij een faillissement zijn de spaartegoeden beschermd tot 100.000 euro per persoon.

Santander Consumer Bank

Ook Santander Consumer Bank is een prijsbreker op de spaarmarkt, met een getrouwheidsrekening die een totaalrente biedt van 0,8 procent. Toch is de bank vooral actief als aanbieder van consumentenkredieten.

De bank is een onderdeel van het Spaanse Banco Santander, één van de grootste bankengroepen ter wereld. De groep heeft een beurswaarde van ongeveer 88 miljard euro en realiseerde in 2017 een winst van 6,6 miljard euro. En belangrijk voor Belgische spaarders: ook de spaartegoeden bij Santander Consumer Bank vallen onder het Belgische depositogarantiestelsel.

Beobank

Beobank is de nieuwe naam van de bank die ontstond door de fusie van de Belgische tak van Citibank en BKCP (het gros van het netwerk van het vroegere Beroepskrediet). In tegenstelling tot verschillende van de andere prijsbrekers is dit geen nichebank. De bank heeft een compleet aanbod van spaar- en beleggingsproducten, pensioenspaarformules, kredieten en verzekeringsproducten. De bank is een onderdeel van de Noord-Franse groep Crédit Mutuel Nord Europe en heeft een netwerk van 236 kantoren. De spaartegoeden vallen ook onder het Belgische depositogarantiestelsel.

Banca Monte Paschi Belgio

Deze Belgische bank met Italiaanse roots is al sinds 1947 actief in ons land. De bank was een onderdeel van het Italiaanse Monte Paschi di Siena. Die bank werd opgericht in 1472 en is daarmee de oudste bank ter wereld. Maar de instelling kampt al geruime tijd met financiële problemen. In 2017 moest de Italiaanse overheid nog bijspringen met een noodsteun van 5,4 miljard euro. Daardoor moest de instelling van de Europese Commissie wel enkele onderdelen verkopen, waaronder ook de Belgische tak.

Eind vorig jaar werd Banca Monte Paschi Belgio verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Warburg Pincus. Banca Monte Paschi Belgio mikt vooral op welgestelde klanten en (Italiaanse) expats. De Roc-spaarrekening staat steevast vrij hoog op het lijstje met hoogste spaarrentes, maar voor de rekening geldt wel een minimuminleg van 100.000 euro! Spaartegoeden vallen onder het Belgische depositogarantiestelsel.

Izola Bank

Izola Bank is geen Belgische, maar een Maltese bank. Spaartegoeden zijn beschermd door de Maltese overheid, al is de bescherming dezelfde als in België: 100.000 euro per persoon en per financiële instelling. Nochtans liggen de roots van de bank in West-Vlaanderen, want de bank is in handen van de familie Van Marcke. Die is vooral bekend van de gelijknamige badkamergroep. De familie Van Marcke richtte de bank in 1994 op en mikte toen vooral op de vaklui waarmee het samenwerkte. Intussen biedt de bank consumentenkredieten en spaarproducten aan voor het brede publiek.

In tegenstelling tot de Belgische banken keert Izola Bank een brutorente uit aan spaarders. De bank houdt de roerende voorheffing niet zelf in, waardoor spaarders hun renteopbrengst nog zelf moeten aangeven in hun belastingaangifte.

CKV

De spaarbank uit Waregem is een van de kleinste banken van het land. De spaarrekening van CKV levert 0,4 procent op en sluit daarmee de top tien af. Online bankieren is evenwel niet mogelijk bij de bank: wie een rekening wil afsluiten moet daarvoor naar een van de kantoren. CKV staat voor Centrale Kredietverlening en de bank is vooral gespecialiseerd in op maat uitgewerkte kredietoplossingen. De bank is bijna volledig in handen van Dominiek De Clerck. Dat is de jongste zoon van de overleden Roger De Clerck, de man achter textielgroep Beaulieu.

