Wat met de verzekeringen bij een echtscheiding?

07 mei 2020

08u30

Bron: spaargids.be

Een echtscheiding is bijna altijd een emotioneel turbulente periode, en tot overmaat van ramp komt er ook een hele administratieve mallemolen bij kijken. Belangrijk is dat u en uw ex-partner de zaken zo correct en zo grondig mogelijk uitklaren. Spaargids.be bekeek de aandachtspunten voor uw diverse verzekeringen.

Koppels sluiten vaak een pak verzekeringen af: van de familiale verzekering over de schuldsaldoverzekering tot de brandverzekering. Wanneer u die polissen niet aanpast aan de nieuwe gezinssituatie, kan dat grote gevolgen hebben.

Uw ex-partner staat dan bijvoorbeeld in het levensverzekeringscontract of bij pensioensparen nog altijd aangeduid als begunstigde. Omdat de verzekeraar het kapitaal in geval van overlijden (of op de einddatum) altijd uitkeert aan de persoon die aangeduid staat in de verzekeringsovereenkomst, ontvangt uw ex-partner dan dat bedrag. Het lijkt plausibel dat die uitkomst niet helemaal in lijn is met uw wensen. Een aanpassing van de levensverzekering dringt zich dus mogelijk op. Verzekeringskoepel Assuralia publiceerde onlangs een handige checklist met duiding bij andere cruciale polissen.

Autoverzekering

De autoverzekering staat op naam van de hoofdbestuurder. In veel polissen is de partner aangeduid als medebestuurder of occasionele bestuurder. Zowel bij de onderschrijving als in de loop van het contract meldt u de verzekeraar best alle informatie die een invloed heeft op de beoordeling van het risico.

Brandverzekering

Voor de partner die op hetzelfde adres woont, blijft de brandverzekering doorlopen. U doet er opnieuw goed aan van de gezinssamenstelling door te geven aan de verzekeraar. Wie een nieuwe woning betrekt, sluit uiteraard een nieuwe brandverzekering voor dat pand af.

Familiale verzekering

Tijdens het huwelijk of bij wettelijk samenwonen dekt een familiale verzekering of BA Privéleven de aansprakelijkheid van alle huisgenoten. Wanneer een koppel uit elkaar gaat, hebben beide ex-partners nood aan een aparte familiale verzekering. Dat regelt u dus best zo snel mogelijk. Stel dat een van de kinderen (voor hun achttiende) een schadegeval veroorzaakt, dan blijven beide ouders samen aansprakelijk. Het slachtoffer kan zich naar keuze richten tot de familiale verzekering van één beide ouders.

Groepsverzekering

In geval van echtscheiding is het nuttig om te kijken of u de begunstiging van de groepsverzekering in geval van overlijden hoort aan te passen.

Schuldsaldoverzekering

Wanneer één van beide ex-partners de hypotheek afkoopt, zorgt de andere partij er best voor dat hij de kosten van de lening niet meer hoeft te dragen.

Alimentatieverzekering

Een alimentatiepolis keert een kapitaal uit dat het alimentatiegeld vervangt wanneer u als co-ouder overlijdt. De overlevende ex-partner beschikt op die manier over een financiële reserve om de opvoeding en studiekosten van de kinderen te betalen. De alimentatiepolis is vooral in Nederland een populaire oplossing.



