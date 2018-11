Wat is het voordeligst: vaste of variabele energieprijzen? Dries Van Damme

27 november 2018

08u00

Consument Wie een nieuw energiecontract afsluit, moet de keuze maken tussen een vaste of een variabele prijs. Bij vaste energietarieven liggen de tarieven vast gedurende de looptijd van je contract. Variabele energietarieven kunnen variëren. Maar wat is nu de beste optie?

Variabel = marktprijs volgen

Bij een variabele prijs voor elektriciteit en gas evolueert het gefactureerde tarief mee met de marktprijs. Verschillende factoren spelen dan een rol: o.a. de energievoorraad, het politieke klimaat én de weersomstandigheden beïnvloeden de prijsindex voor gas en elektriciteit. Zoals je weet, stegen de energieprijzen de afgelopen maanden fors, maar dat vertelt niet altijd veel over de (nabije) toekomst. Zo zal veel afhangen van de beschikbare energie uit onze kerncentrales. Wanneer straks blijkt dat we ons toch op voldoende energiebronnen kunnen beroepen of dat de schade aan onze kernreactoren snel hersteld raakt, dan zou de stijgende curve ineens een forse dalende knik kunnen vertonen. En natuurlijk kan het omgekeerde scenario ook.

Vaste prijs = meer zekerheid

Een vaste prijs zet daar meer zekerheid tegenover. Je weet vooraf exact hoeveel je betaalt gedurende de volledige looptijd van het contract. Als je denkt dat de energieprijzen zullen blijven stijgen, dan doe je er goed aan om je tarief voor een langere periode vast te zetten. De looptijd van een contract vormt geen blok aan het been. Je kan altijd van leverancier en tariefformule veranderen, zo lang je rekening houdt met een opzegtermijn van één maand. Niet onbelangrijk: jouw keuze beïnvloedt enkel de energieprijzen. De heffingen en taksen van overheidswege zijn voor iedereen identiek.

Getest: welk formule biedt de gunstigste beginvoorwaarden?

Aardgas

Op 19 november gingen we via onze online vergelijkingsmodule na of een gezin uit Antwerpen (postcode: 2000) de meest gunstige voorwaarden met een vast dan wel een variabel tarief bekomt. Het gezin gebruikt aardgas om te koken, voor warm water en als verwarming. Dat is goed voor een gemiddeld verbruik van 23.260 kWh per jaar. Lopende promoties lieten we buiten beschouwing.

Het resultaat

De vier voordeligste voorstellen zijn allemaal variabele tariefformules. Direct van ENGIE Electrabel is het scherpst geprijsd: jaarlijks betaalt het gezin 1.110,99 euro. De goedkoopste vaste formule is die van Mega, met een jaarprijs van 1.172,38 euro. Opvallend: bij heel wat andere leveranciers is het vaste tarief momenteel goedkoper dan het aangeboden variabele tarief.

Elektriciteit

We namen voor hetzelfde gezin de proef op de som op het vlak van elektriciteit. We gingen opnieuw uit van een gemiddeld verbruik (3.500 kWh) en hielden geen rekening met lopende promoties.

Het resultaat

Variabele jaarprijzen komen opnieuw als de meest aantrekkelijke uit de bus. Winnaar is Essential van Luminus met een jaarlijks bedrag van 950,01 euro. Mega, de zevende in het rijtje, biedt het goedkoopste vaste tarief met 978,66 euro per jaar.

Conclusie

Een vaste energieprijs garandeert een vast tarief en biedt zo meer zekerheid. De jaarlijkse kosten liggen bij aanvang van het contract meestal hoger dan bij een variabele tariefformule. Of een variabel contract op langere termijn de beste optie blijkt, hangt dan weer af van de evoluties op de energiemarkt. Maar wat je ook kiest, weet dat je altijd heel eenvoudig kan veranderen van energieleverancier.

