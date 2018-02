Wat is het verschil tussen gereglementeerd en niet-gereglementeerd sparen? Johan Van Geyte

22 februari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 2 Consument Bankadviseurs slaan hun klanten al eens om de oren met financieel jargon als gereglementeerd sparen en niet-gereglementeerd sparen. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Gereglementeerd sparen

Gereglementeerd sparen is vaktaal voor spaarrekeningen waarvan de intrest gedeeltelijk wordt vrijgesteld van belastingen.

Tot vorig jaar moest u op de eerste schijf van 1.880 euro aan ontvangen intresten (per persoon en per jaar) geen belastingen betalen. Vanaf dit jaar werd dat bedrag gehalveerd tot 940 euro, maar vervolgens wel aan de index aangepast. Voor 2018 bedraagt het vrijgestelde bedrag 960 euro.

Zodra u meer dan 960 euro int aan interesten, betaalt u 15% belastingen op het bedrag boven die grens. Om in aanmerking te komen voor die gedeeltelijke belastingvrijstelling moet de spaarrekening wel aan een aantal regels beantwoorden. Daarom spreken de banken van 'gereglementeerd sparen' of van een 'gereglementeerde spaarrekening'.

Voorwaarden

1. De vergoeding voor de spaarder moet bestaan uit twee delen: een basisrente en een getrouwheidspremie. De basisrente geldt voor elke dag dat er een bepaald bedrag op de rekening staat. Ze kan ook dagelijks aangepast worden. De getrouwheidspremie is van toepassing op geld dat twaalf maanden (of langer) op de rekening blijft staan. Ze ligt van bij de storting meteen vast voor een heel jaar.

De basisrente mag niet meer bedragen dan het hoogste van de twee volgende percentages: 3% of het percentage voor de basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank. De getrouwheidspremie bedraagt minimaal 25% van de aangeboden basisrente en maximaal 50% van de wettelijk toegelaten basisrente.

2. Het gebruik van een gereglementeerde spaarrekening is beperkt wat transacties betreft. U mag overschrijvingen doen naar uw eigen zichtrekening of naar een andere spaarrekening, beleggingen afboeken en een banksafe betalen. U mag geen betalingen doen naar rekeningen van derden.

3. Elke bank mag maar zes van dergelijke gereglementeerde spaarrekeningen - met eventueel verschillende samenstellingen van basisrente en getrouwheidspremie - aanbieden.

Lees ook: Belgen blijven geld bijstorten op spaarboekjes

Niet-gereglementeerd sparen

Een niet-gereglementeerde spaarrekening is - simpel gesteld - een spaarrekening die niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet.

Bijvoorbeeld omdat ze alleen een basisrente geeft, en geen getrouwheidspremie. In dat geval houdt uw bank een roerende voorheffing in van 30% vanaf uw eerste euro interest.

Idem indien u een spaarrekening hebt bij een buitenlandse bank. De redenering is dan dat de kans klein is dat die buitenlandse bank voldoet aan onze regels voor gereglementeerd sparen.

Waar is uw spaargeld het veiligst?

De staat biedt tot 100.000 euro garantie op onze spaarrekeningen - het maakt geen verschil of u een gereglementeerde of een niet-gereglementeerde spaarrekening hebt. Het maakt ook niet uit of u bij een klassieke of bij een online bank spaart.

Tip: Bekijk hier welke bank momenteel de hoogste interesten op sparen geeft

Hoe kiest u?

Denk op voorhand even na over hoeveel u wil sparen en hoelang u uw geld ergens kan/wil parkeren.

Wil u uw spaargeld maar voor korte tijd ergens vastzetten, zelfs voor minder dan een jaar? Dan zal u toch geen getrouwheidspremie ontvangen. In dat geval wordt een niet-gereglementeerde spaarrekening mogelijk interessanter.

Om te weten wat voor u de beste formule is, vergelijkt u de netto basisrentes. U moet de interest op een niet-gereglementeerde spaarrekening verminderen met 30% voorheffing om tot de nettovergoeding te komen. Dat bedrag kan u dan vergelijken met de basisrente op een klassieke gereglementeerde spaarrekening.

Lees ook onze tips over hoe u echt het maximum uit uw spaarboekje kan halen.

Lees ook:

Binck zoekt hoogste opbrengsten in het buitenland voor spaargeld van zijn klanten

Dit is het profiel van de Belgische belegger

Indexering van bedragen voor sparen en beleggen

Bron: spaargids.be.