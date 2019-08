Wat is het beste appeltje voor de dorst: pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering? Kurt Deman

Wie vandaag met pensioen gaat, ontvangt gemiddeld 1.175 bruto per maand. Dat mag uiteraard iets meer zijn. Pensioensparen geniet omwille van het fiscale voordeel en het potentiële rendement een grote populariteit. Meer dan tweeënhalf miljoen Belgen doen vandaag aan pensioensparen. Vraag is wel: bent u nu beter af met een pensioenspaarverzekering of met een pensioenspaarfonds?

Wie aan pensioensparen doet, moet kiezen tussen een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering. Ze vertrekken beide vanuit hetzelfde principe: vanaf uw achttiende stort u regelmatig een bedrag in het fonds of de verzekering. Op die manier bouwt u een spaarpotje dat u na uw pensioen verzilvert.

Fiscaal voordeel

De overheid beloont die toekomstgerichte spaarijver met een fiscaal voordeel. Ze geeft een belastingvermindering van dertig procent op de gestorte bedragen tot 980 euro en een belastingvermindering van vijfentwintig procent op bedragen tussen 980 euro en 1.260 euro. U krijgt op die manier respectievelijk tot 294 euro en 315 euro terug van wat u in 2019 stort. Het belastingvoordeel is identiek voor wie aan pensioensparen doet via een fonds of een verzekering.

Risico-appetijt

De keuze hangt in hoofdzaak af van uw risicobereidheid. Een pensioenspaarfonds belegt in aandelen en obligaties. U hebt dus geen zekerheid over de eindopbrengst. Floreren de aandelen- en obligatiemarkten, dan zal uw pensioenspaarpot sneller aandikken. Verkeert de economie in noodweer, dan doet u waarschijnlijk geen goede zaak en dreigt zelfs een negatief rendement. Dat was vorig jaar door de tegenvallende beursresultaten het geval. Gelukkig zijn de gevolgen niet meteen noodlottig. Goede beursjaren kunnen het verlies de daaropvolgende jaren opnieuw compenseren. Veel hangt dus af van de tendensen op langere termijn. Er bestaan bovendien verschillende soorten beleggingsfondsen.

Meer zekerheid

Een pensioenspaarverzekering (meestal tak21) belegt elk bedrag dat u spaart tegen een afgesproken rentevoet. Door mogelijke jaarlijkse winstdelingen loopt dat rendement nog op. Hier vindt u een overzicht met de bruto gewaarborgde intrestvoeten van een groot aantal financiële instellingen. Een rente van 0,75% blijkt vandaag het meest courant. Let wel, de actuele rente geldt enkel voor nieuwe stortingen en niet noodzakelijk voor stortingen in de toekomst.

Conclusie: u neemt met een pensioenspaarverzekering minder risico, maar moet wel vrede nemen met een lager potentieel rendement ten opzichte van een pensioenspaarfonds.

Kostenplaatje

Zowel aan een fonds als aan een spaarverzekering hangen kosten vast. Beide rekenen instapkosten aan, die bij een pensioenspaarverzekering veelal hoger uitvallen. Veel pensioenspaarfondsen rekenen een jaarlijkse beheersvergoeding aan, die oploopt tot anderhalf procent.

Eindafrekening

Zowel voor de fondsen als spaarverzekeringen moet u op uw zestigste verjaardag 8% belastingen betalen, de zogenaamde anticipatieve heffing. Bij pensioenspaarfondsen gebeurt dat op het spaartegoed. De overheid gaat uit van een fictief rendement van 4,75% op de stortingen. Bij pensioenspaarverzekeringen vormt het gespaarde kapitaal plus het gegarandeerde rendement op de premies het uitgangspunt.

Kan u veranderen tussen een fonds of verzekering?

Na uw zestigste verjaardag kunt u nog verder aan pensioensparen doen tot in het jaar dat u de leeftijd van 64 hebt bereikt. Voor de stortingen na uw zestigste verjaardag ontvangt u jaarlijks een belastingvermindering, maar betaalt u geen eindbelasting meer. Goed om weten: spaarders zijn niet voor het leven gebonden aan hun keuze voor een fonds of spaarverzekering. U kunt vlot overschakelen van het ene fonds naar het andere en van de ene pensioenspaarverzekering naar de andere. Hevelt u pensioenkapitaal over van een verzekering naar een fonds of omgekeerd, dan straft de fiscus u hiervoor af.

