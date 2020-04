Wat dekt uw verzekeraar in het kader van de coronacrisis? Kurt Deman

07 april 2020

08u30

Dekt uw hospitalisatieverzekering een opname omwille van een coronabesmetting? Bent u als telewerker verzekerd tegen arbeidsongevallen? Wat met de annulatie van een evenement? De telefoon van verzekeraars staat al enkele weken roodgloeiend omwille van vragen rond de coronacrisis. Weinig polissen verwijzen expliciet naar dekkingen als gevolg van een pandemie als COVID-19, waardoor consumenten vaak in het ongewisse blijven. Verzekeringskoepel Assuralia bundelde op verzoek van Spaargids.be de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Bent u als telewerker verzekerd tegen arbeidsongevallen?

Telewerk is bij de ene werkgever al lang ingeburgerd, terwijl de andere ondernemer er nu pas – al dan niet noodgedwongen – kennis mee maakt. Vooral bij bedrijven die plots zijn overgeschakeld op afstandswerken, heerst soms wel nog wat onduidelijkheid rond de dekking van arbeidsongevallen.

Dit zegt Assuralia:

Ook als telewerker bent u gedekt door de arbeidsongevallenverzekering, áls het ongeval zich voordoet tijdens en omwille van de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst.

Uw werkgever stelt bij voorkeur een schriftelijk document op, dat de plaats van het telewerk en het uurrooster vermeldt. Zonder dat document is de dekking ook wel van kracht, maar dan moet u kunnen aantonen dat het ongeval zich voordeed tijdens en omwille van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst.

De dekking omvat trouwens zowel de verplaatsing van en naar de school of opvangplaats van de kinderen, als ook die van en naar de plaats waar u uw maaltijd eet of aanschaft.

Komt uw verzekeraar tussen in de annulatiekosten van uw reis?

Een uitbraak van het coronavirus op uw reisbestemming valt niet onder de dekking van de standaard annulatieverzekering. Sommige polissen voorzien wel een dekking bij negatief reisadvies. Bent u voor uw vertrek getroffen door het coronavirus, dan kunt een beroep doen op de standaarddekking van de annulatieverzekering, zoals dat ook bij andere ziektes het geval is.

Naast de mogelijke dekking van uw verzekeringspolis, maakt u ook aanspraak op tegemoetkomingen van de federale overheid. Als de luchtvaartmaatschappij uw ‘losse’ vlucht – dus niet als onderdeel van een pakket – annuleert, dan valt dat onder de rechten van luchtreizigers. De reiziger heeft in principe recht op terugbetaling of een ticket voor een andere vlucht, ongeacht de reden van de annulatie.

Bij een pakketreis – bijvoorbeeld een combinatie van vervoer en logies – ziet het plaatje er anders uit. Het ministerieel besluit van 20 maart 2020 schort de verplichte terugbetaling van pakketreizen gedurende drie maanden op en maakt het mogelijk om een tegoedbon te verstrekken, ter waarde van het bedrag dat de reiziger betaald heeft voor de pakketreis. Maar de reisorganisator kan ook zelf beslissen om reizigers gewoon terug te betalen en geen tegoedbon te verschaffen.



Wat als u tijdens uw reis besmet raakte met het coronavirus?

De meeste reisbijstandsverzekeraars dekken medische kosten, zoals hospitalisatie of doktersbezoeken. Die dekking is meestal van toepassing tot een bepaald maximumbedrag. De kosten voor een verlengd verblijf en repatriëringskosten in het buitenland zijn bij sommige bijstandsverzekeraars in de standaarddekking begrepen, bij andere enkel in meer uitgebreide polissen en meestal beperkt tot een bepaald maximumbedrag.

Wat dekt uw hospitalisatieverzekering?

Een opname in een Belgisch ziekenhuis is altijd gedekt door uw hospitalisatieverzekering. Bij een hospitalisatie in het buitenland hangt de dekking af van de algemene voorwaarden. Wanneer u bij een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken afreist naar een risicogebied, zal bij een hospitalisatie ten gevolge van een coronabesmetting de verzekeraar tussenkomen, zoals voorzien in de algemene voorwaarden.

Geldt de polis van uw levensverzekering als u zou overlijden door het coronavirus?

Bevat uw levensverzekering een overlijdensdekking, dan komt uw verzekeraar tussen wanneer u overlijdt als gevolg van het coronavirus. In veel gevallen gebeurt dat ook wanneer u bij een negatief reisadvies naar risicogebied bent afgereisd. Lees hier waarom een levensverzekering zo interessant kan zijn

Valt een coronabesmetting onder de verzekering gewaarborgd inkomen?

Een verzekering gewaarborgd inkomen beschermt u tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U ontvangt dan elke maand een aanvullende uitkering bovenop de wettelijke. Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een coronabesmetting, gelden de voorziene dekkingsvoorwaarden. Daar vormt een pandemie dus geen uitzondering op. Bij een preventieve quarantaine kunt u geen beroep doen op de verzekering gewaarborgd inkomen.

Wat met de kosten voor het evenement dat u annuleerde?

Wanneer een organisator over een annulatieverzekering beschikt, kan hij er een beroep op doen voor zover het contract dekking biedt voor de situatie die zich voordoet. De polis stipuleert meestal dat de verzekeraar tussenkomt bij een oorzaak die onafhankelijk van de wil van de organisator plaatsvindt. Een samenscholingsverbod lijkt dus onder die noemer te vallen. Hoe en wat de polis precies vergoedt, hangt sterk af van de algemene voorwaarden van de polis.

Kleine lettertjes goed lezen

Verzekeringskoepel Assuralia raadt aan om uw polis altijd nauwkeurig te lezen. Hier vindt u het aanbod gebundeld in een handig overzicht.

