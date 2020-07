Wat dekt uw autoverzekering niet? Johan Van Geyte

14 juli 2020

08u30

Uw autoverzekering is in orde, dus kunt u de baan op zonder zorgen. Tenminste, dat denkt u toch. Wist u bijvoorbeeld dat uw groene kaart (of de witte) niet alle risico's dekt? Spaargids.be belicht de beperkingen.

Schade aan derden

Wie met een wagen de baan op wil, is verplicht een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Daarmee wil de wetgever vermijden dat slachtoffers van een aanrijding in de kou blijven staan. De polis dekt namelijk de schade die u met uw voertuig aan anderen kunt berokkenen. Die anderen kunnen een tegenligger zijn, maar ook zwakke weggebruikers, passagiers in het eigen voertuig en eigenaars van goederen die u aanrijdt.

Er is geen vrijstelling voor de slachtoffers. Zij krijgen hun schade volledig vergoed volgens de geldende regels. De dekking voor lichamelijke schade is daarbij onbeperkt. Voor materiële schade mogen de verzekeraars hun tussenkomst wel beperken, al moet de garantie minstens 100 miljoen euro bedragen.

Let wel: als u een aanhangwagen hebt met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, dan valt die mee onder de verzekeringsplicht.

Geografisch beperkt

Ondanks die ruime regeling biedt uw groene kaart – het bewijs dat u de autoverzekering hebt betaald – geen absolute garantie. Zo geldt de dekking alleen in de landen waarvoor de polis uitgereikt is. Het gaat minstens om alle landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Dat is de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Voor andere landen mag uw verzekeraar de dekking weigeren. Hij moet die dan wel doorhalen op uw groene kaart.

Eigen schade

Minstens even belangrijk is dat de BA Auto alleen geldt voor schade die u aan derden aanricht. De schade aan het eigen voertuig is niet verzekerd als u een aanrijding in fout hebt of als u getroffen wordt door natuurschade. Wil u dat wel, dan moet u een zogenaamde omniumpolis afsluiten. Daarbij heeft u de keuze tussen een mini-omnium en een volledige omnium.

Een mini-omnium geeft u een dekking als u schade lijdt bij brand, glasbreuk, hagel, bliksem en bluswerken. De exacte voorwaarden verschillen van polis tot polis. Het gaat om een niet-verplichte verzekering zodat de verzekeringsmaatschappijen zelf hun voorwaarden mogen vastleggen. Kijk dus goed na wat wel en wat niet verzekerd is.

Wil u ook dat uw eigen schade wordt vergoed als u een aanrijding veroorzaakt, dan moet u een zogenaamde volledige omnium nemen. Meestal heeft u daarop wel een franchise. Dat betekent dat de eerste schijf aan kosten toch te uwen laste vallen, al zijn er ook maatschappijen die alle kost dragen. Zij zijn wel duurder.

Bestuurdersverzekering

Maar ook een omnium heeft beperkingen. Zo sluiten de meeste verzekeringsmaatschappijen de schade uit die het gevolg is van een deelname aan races of snelheidswedstrijden, bij een ongeval in dronken toestand en bij een ongeval met auto zonder geldig schouwingsbewijs.

Minstens even belangrijk is een andere beperking: wil u ook een verzekering voor de lichamelijke schade van de bestuurder bij een ongeval in fout, dan moet u ook een zogenaamde bestuurdersverzekering afsluiten om van een dekking te kunnen genieten.

Rechtsbijstand

Een veelgevraagde aanvullende verzekering is ook de rechtsbijstand. Die zorgt voor juridische bijstand als u voor uw auto in een rechtsgeding belandt. U kunt die afsluiten bij de verzekeraar van uw auto, maar ook bij een andere maatschappij.

Bijstand

Ten slotte kunt u zich ook indekken tegen pech onderweg. Hierbij kunt u kiezen tussen een polis bij een klassieke verzekeringsmaatschappij of een contract bij een mobiliteitsorganisatie als Touring en VAB.

