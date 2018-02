Wat betekent de hervorming van de registratierechten voor u?

Dries Van Damme

27 februari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 8 Consument Net voor de jaarwisseling boog de Vlaamse regering zich over een herberekening van de registratierechten. Vanaf deze zomer verdwijnen het groot en klein beschrijf. In de plaats komt één registratietarief van 7% bij de aankoop een woning. Was u net van plan om een woning te kopen? Dan zetten we even op een rij of u best onmiddellijk iets op de kop probeert te tikken of beter wacht tot (na) de zomer.

Groot en klein beschrijf zijn nu passé

Het beschrijf is de vergoeding die u moet betalen bij de aankoop van een onroerend goed. Standaard geldt tot vandaag een groot beschrijf van 10% in Vlaanderen. Hebt u het geluk een bescheiden woning met klein beschrijf te vinden, dan moet u slechts 5% registratierechten op de aankoopsom betalen. Voor wie maximum twee kinderen ten laste heeft, is een klein beschrijf enkel mogelijk als het kadastraal inkomen lager ligt dan 745 euro. Voor gezinnen met meer kinderen loopt dat bedrag op naargelang het aantal kinderen.

Dat er vroeg of laat een herberekening van de registratierechten zou komen, verrast niet echt. De laatste bijsturing dateert al van 1974. Dat zorgt voor bedenkingen. Zo is het mogelijk dat een villa op het platteland onder het klein beschrijf van 5% valt en een bescheiden appartement in de stad onder het groot beschrijf van 10%.

Heeft uitstellen zin?

Als richtdatum voor de nieuwe registratierechten stelt de regering 1 juni 2018 voorop. De datum van het compromis bepaalt of een woning onder het oude of nieuwe systeem valt. Overweegt u om een woning te kopen, dan klinkt het logisch om de boot af te houden als momenteel het groot beschrijf geldt en snel toe te happen bij een klein beschrijf. Toch is dat niet altijd het geval, en dat kan u bepalen aan de hand van de volgende richtvragen.

Houdt u rekening met de afschaffing van het abattement?

Als het om uw enige woning gaat, komt u vandaag in aanmerking voor een abattement. Dat is een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 15.000 euro.

Concreet: 1.500 euro korting voor een woning met groot beschrijf en 750 euro voor een woning met klein beschrijf. Bij een hypothecair krediet is ook een tweede schijf van 10.000 euro vrijgesteld bij een groot beschrijf en 20.000 euro bij een klein beschrijf, wat in beide gevallen neerkomt op 1.000 euro minder registratierechten. Het abattement verdwijnt met de nieuwe regeling. Wel komt er een vrijstelling van 80.000 euro voor woningen onder de 200.000 euro. Die vrijstelling komt overeen met een korting van 5.600 euro.

Moet u toch 10% blijven betalen?

Het nieuwe registratiepercentage van 7% geldt enkel op de eerste woning en u moet er ook binnen de twee jaar in gaan wonen. Op een tweede verblijf ontsnapt u dus niet aan de 10% en heeft het dus geen zin om uw aankoop uit te stellen.

Komt u in aanmerking voor het uitzonderlijke tarief van 6%?

Als u zorgt voor een grondige energetische renovatie binnen de vijf jaar na aankoop, moet u maar 6% registratierechten betalen. Dat houdt weliswaar een volledige vervanging van de verwarming, isolatie, koeling of luchtcirculatie van minimum 75% van de buitenschil in.

Samengevat

WACHT: Woningen met een groot beschrijf

U wacht het best op de nieuwe regelgeving. Het huidige abattement zal niet opwegen tegen de nieuwe, lagere registratierechten van 7%.

KOOP NU: Woningen van meer dan 200.000 euro met klein beschrijf

De registratierechten stijgen in de zomer van 5% naar 7% én u geniet niet van een vrijstelling. Hier is het dus wél interessanter om de woning aan te kopen voor de nieuwe regeling ingaat.

WACHT: Woningen van minder dan 200.00 euro met klein beschrijf

In dit geval wordt het nieuwe systeem – ondanks de hogere registratierechten – interessanter dankzij de vrijstelling. Vooraf het verschil berekenen is de boodschap. Overweegt u een ingrijpende energetische renovatie, dan is het nog aantrekkelijker om te wachten.

Bijkomende tip

Hou bij uw beslissing ook rekening met een mogelijke rentestijging. Als de nieuwe registratierechten u geen of nauwelijks voordelen opleveren, gaat u misschien beter voor de zekerheid van een lage rente voor uw hypotheek.

