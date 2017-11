Wat betekenen die codes op een ei nu juist? HA

Bron: Gezondheid.be, De Standaard 1 Belga Ieder consumptie-ei heeft een code. Die vertelt waar u ei precies vandaan komt. Consument Weet u waar de eieren in uw koelkast vandaan komen? De code die op elk ei gedrukt staat, vertelt het u. De cijfers en letters verwijzen naar de soort kippenhouderij en de locatie waar het ei gelegd werd. Geen nietszeggende stempel dus, achter de cijfer- en lettercombinatie gaat de weg schuil die het ei heeft afgelegd van de stal tot in uw keuken.

De code is sinds 2004 verplicht voor consumptie-eieren in de Europese Unie. Ook de houdbaarheidsdatum staat op de eieren vermeld. De rode letters en cijfers vormen zo een belangrijk instrument om de consument informatie te verschaffen, en tegelijk te waken over de voedselveiligheid. Maar wat betekenen ze precies?

De letters in de code wijzen op het land van herkomst . BE betekent dat het ei in België werd gelegd. Maar evengoed kan er bijvoorbeeld FR of NL op de eieren staan. Dan zijn die afkomstig van respectievelijk Frankrijk of Nederland.

ANP De lettercombinatie NL in deze code verraadt dat deze eieren in Nederland werden gelegd.

Wie begaan is met de leefomstandigheden van de kip, let het best op het eerste cijfer. Dat verduidelijkt uit welk soort houderijsysteem het ei komt.

0: biologische eieren

Deze boerderijen dragen diervriendelijkheid hoog in het vaandel. In biologische kippenhouderijen mogen maximum zes kippen per vierkante meter rondlopen. Per stal, uitgerust met zitstokken, legnesten en strooisel, mogen niet meer dan 3.000 dieren worden gehouden. Het voer van de kippen moet voor minstens 80 procent van biologische oorsprong zijn en de dieren moeten voldoende toegang hebben tot ruwvoer, denk aan gras. Bovendien moeten de dieren de hele dag kunnen beschikken over een vrije uitloop naar buiten van vier vierkante meter per kip. Bij deze kippen mag de snavelpunt niet verwijderd worden.

1: scharreleieren van vrije uitloop

Hier mogen maximaal zeven kippen per vierkante meter staloppervlakte worden gehouden. De kippen hebben een legnest en een zitstok. In het gebouw is strooisel voorzien. Het verwijderen van de snavelpunt is hier wél toegelaten, onder andere om te verhinderen dat de dieren elkaar zouden kaal pikken. Ook in dit systeem hebben de kippen een vrije uitloop naar buiten. Per kip wordt buiten minstens vier vierkante meter geteld.

Photonews Kippen met vrije uitloop hebben de meeste ruimte.

2: scharreleieren

Scharrelkippen hebben geen vrije uitloop. Ze hebben wel een zitstok, legnest en strooisel. Per vierkante meter mogen maximaal zeven kippen worden gehouden . Minstens een derde van de ruimte doet dienst als scharrelruimte. Ook hier is het verwijderen van de snavelpunt toegelaten.

3: kooieieren

Klassieke legbatterijen zijn sinds 2012 verboden. Verrijkte kooien zijn wel nog toegestaan. Die zijn iets groter dan de legbatterij en hebben een oppervlakte van 750 vierkante centimeter, in plaats van 550 vierkante centimeter. De kooien zijn ook iets hoger. Per kooi zitten drie tot vijf kippen . De ruimte is uitgerust met een stok en een nest.

Animal Rights Animal Rights filmde legkippen bij een West-Vlaamse eierproducent en bracht de beelden deze week naar buiten. Het zoveelste voedselschandaal in korte tijd.

De vier cijfers na de landcode (BE, NL, FR,...) zijn de identificatiecode van de pluimveehouder . Wanneer er nog cijfers volgen, verwijzen die naar de stal. Op een consumptie-ei staat ten slotte nog de uiterste houdbaarheidsdatum . Een vers ei is tot 28 dagen na legdatum houdbaar in de koelkast. De datum staat gedrukt na de afkorting THT/DCR.