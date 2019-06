Wat als eigenaars van zonnepanelen de deur gesloten houden? “We gaan voor die digitale meter geen deurwaarders sturen” SVM

26 juni 2019

18u02

Bron: Belga 0 Consument De vrees bestaat bij Fluvius dat de eigenaars van zonnepanelen de deuren gesloten zullen houden als de distributienetbeheerder aanklopt om een digitale meter te installeren.

Vanaf volgende week start Fluvius met het plaatsen van digitale meters. Eén van de eerste groepen die daarbij aan bod komt, zijn de eigenaars van zonnepanelen.

De overheid heeft die zogenaamde prosumenten gegarandeerd dat ze het voordeel van de terugdraaiende teller vijftien jaar kunnen behouden. Maar de Vlaamse energieregulator Vreg heeft deze week beslist naar het Grondwettelijk Hof te stappen tegen dat principe, met nieuwe onzekerheid tot gevolg.

Een ongelukkige timing, zo op een week voor de start van de uitrol. De vrees bestaat dan ook dat de eigenaars van zonnepanelen de installateurs wandelen gaan sturen en de nieuwe meter gaan weigeren. Veel kan Fluvius daar niet tegen doen. "We gaan geen politie of deurwaarders sturen naar zonnepanelenbezitters", aldus CEO Frank Vanbrabant in een gesprek met ‘De Standaard’ en ‘De Tijd’.