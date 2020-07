Was het nu maar 2 dagen of toch een week? Sepideh vertelt hoe en hoelang je ontkurkte wijn kan bewaren

Consument Mag je de kurk van al geopende wijn eigenlijk wel terug in de fles duwen? Zijn er manieren om de houdbaarheid te verlengen? Onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia ontkracht vandaag enkele veelgehoorde mythes over de bewaring van wijn eens die ontkurkt is.

“Met z’n tweetjes thuis een fles wijn kraken, zorgt altijd weer voor een klein dilemma. Helemaal leegdrinken, ook al moet de volgende ochtend weer gewerkt worden? Of de halfvolle fles vacuüm trekken? Wel: geen van beide hoeft: met de originele kurk blijft de wijn perfect 2 tot 3 dagen houdbaar.”

Is de fles nog halfvol en heb je niet meteen een stop in huis, dan kun je er ook probleemloos de originele kurk weer in peuteren

“De precieze houdbaarheid kan enigszins afwijken van wijn tot wijn en hangt ook af van de hoeveelheid die nog in de fles zit. Hoe minder wijn én hoe meer zuurstof in de fles, hoe sneller de oxidatie dreigt te gebeuren en de alcohol zal omgezet worden in iets minder ‘drinkbaar’ azijnzuur. Mijn advies als de bodem stilaan in zicht komt en er nog een centiliter of 10 overblijft: maak er ijsblokjes wijn mee. Ideaal om nadien te ontdooien en te gebruiken bij het klaarmaken van bouillon of spaghettisaus.”

“Is de fles nog halfvol en heb je niet meteen een stop in huis, dan kun je er ook probleemloos de originele kurk weer in peuteren. Thuis doe ik dat zelf ook altijd. Dat is heus geen heiligschennis. Enkele jaren geleden heb ik voor televisie eens een blinde smaaktest gedaan met halflege flessen die op verschillende manieren waren afgesloten - de ene fles al met een technologischer dop dan de andere. Wel: van de fles die simpelweg met de eigen houten kurk was afgesloten, had die wijn na tien dagen nog het minst aan smaak ingeboet.’

Vacuümsetje

“Gemiddeld mag je stellen dat de eigen kurk een geopende fles wijn makkelijk 2 tot 3 dagen kwalitatief zal houden. Zeker rode wijnen bevatten veel suiker, alcohol en zuren en op zich zijn dat al natuurlijke bewaarmiddelen. Bij biologische wijnen, waar geen sulfieten werden gebruikt, kan het bij een halflege fles wel eens gebeuren dat de kleur verandert. Maar dat betekent niet dat de kwaliteit verslechterde.”

“Voor wie zijn misschien wat duurdere wijn toch nog wat langer wil bewaren, biedt zo’n vacuümsetje van om en bij de 10 euro uit de supermarkt al een prima oplossing. Alleen al met de wijnstop bewaart de fles makkelijk 3 tot 4 dagen. Maar als je diezelfde stop met het erbij geleverde pompje vacuüm trekt - en dat is echt kinderspel - verleng je de houdbaarheid makkelijk tot 7 dagen. Langer hoeft uiteindelijk toch niet, want zeg nu zelf: wie kan lekkere wijn een hele week onaangeroerd laten?”

HOUDBAARHEID PER SOORT STOP

• Kurk : 2 à 3 dagen houdbaar

• Stop : 3 à 4 dagen houdbaar

• Vacuümstop : 7 dagen houdbaar

Druif van de dag: RIESLING

• Wit

• Typisch voor o.a. Moezel (Duitsland), Elzas (Frankrijk) en Wachau (Oostenrijk)

• Een jonge riesling heeft aroma’s van o.a. citrus, limoen, appeltjes, acacia en citronella, terwijl een rijpe riesling geurt (en smaakt) naar o.a. specerijen, abrikoos en ananas.

• Van jong citrusfris tot rijpfruitig in de mond. Er bestaan zodanig veel verschillende types riesling dat ze makkelijk een heel menu kunnen vergezellen, van aperitief tot dessert.

Uit het woordenboek van de sommelier

SUR LIE: een rijpingsmethode waarbij de wijn vòòr botteling bewaard wordt op dode gistcellen om zo de wijn nog meer smaak en textuur te geven.

