Wanneer sluit je best een nieuw energiecontract af?

Bron: mijnenergie.be 2 Consument De elektriciteitsprijs vertoont al een tijdje een stijgende curve. Niet meteen aanleiding om over te stappen van energieleverancier: de factor elektriciteit bepaalt namelijk maar een derde van je totale stroomfactuur. Toch is een nieuw energiecontract voor een gemiddeld gezin vandaag minstens tientallen euro’s duurder dan een paar maanden geleden. Wij gingen na welke mechanismen die prijsschommelingen veroorzaken en wanneer je toch beter ergens een nieuw contract aangaat.

Endex, de Belgische prijsindex voor elektriciteit, vertelt aan welke prijzen de energieleveranciers momenteel elektriciteit willen kopen/verkopen. Vergelijk het met een aandelenbeurs, maar dan voor energie. De koers wordt bepaald door een samenspel van diverse elementen:

De energievoorraad

Sinds september volop in de media: we kijken op een mogelijk stroomtekort. En wanneer schaarste om de hoek loert, stijgen de prijzen. Dat verklaart al deels de stijgende elektriciteitstarieven.

Het type energievoorziening

Verschillende technologieën en centrales voorzien de elektriciteit in ons land en ze gaan gepaard met uiteenlopende prijskaartjes. Zo leveren hernieuwbare energiebronnen als waterkracht, wind en zon de goedkoopste energie. Elektriciteit uit kerncentrales heeft een gunstiger prijskaartje dan gas- en oliecentrales. Wanneer een kernreactor – al dan niet tijdelijk – uitvalt, moet de energie uit een gascentrale komen. Gevolg: prijsverhoging. Wanneer er zich pannes voordoen in kernreactoren voelen we dat dus redelijk snel aan onze stroomfacturen.

De mondiale politiek

Ook economische onrust en politieke twisten over energie hebben hun effect op de prijzen. Veel landen wekken stroom op met olie- en gascentrales. De olieprijs stijgt bij een boycot of wanneer een land beslist om de oliekraan dicht te draaien. Ook hier is het gevolg een hogere elektriciteitsprijs. Hoe meer mondiale stabiliteit, hoe gunstiger de energiefactuur.

De weersomstandigheden

Zelfs het weer beïnvloedt op uiteenlopende manieren de energiefactuur. Hoe strenger de winter, hoe groter het elektriciteitsverbruik. Die groeiende vraag brengt een stijgende prijs met zich mee. De weergoden bepalen ook de hoeveelheid hernieuwbare energie. Wind, water en zon maken bedrijven en huishoudens meer zelfvoorzienend, waardoor de energieprijzen dalen.

De seizoenen

De energieprijs neemt vaak een beetje toe aan het begin van de herfst, onder andere omdat we dan het licht vroeger beginnen aansteken.

Wanneer sluit je best een nieuw contract af?

Je merkt: de energietarieven evolueren razendsnel en onder invloed van diverse factoren. De beste aanrader is dan ook om zelf regelmatig na te gaan welk contract voor jouw verbruik het gunstigste is. Dat kan je in enkele muisklikken. Je bespaart zo al snel tientallen tot honderden euro's per jaar.

Loopt jouw energiefactuur op een ongunstig moment ten einde? Dan is er geen reden tot paniek. Je kan snel en eenvoudig een nieuw contract afsluiten bij je huidige of een andere energieleverancier. De enige voorwaarde is dat je altijd een opzegtermijn van een maand respecteert. Je kunt ook een nieuw energiecontract met variabele prijs afsluiten en speculeren op een dalende marktprijs.

