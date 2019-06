Wanneer past u uw voorschotbedrag voor energie best aan? Dries Van Damme

27 juni 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Voorschotfacturen helpen u om de betaling van uw jaarlijkse energieverbruik te spreiden. Energieleveranciers baseren de berekening meestal op uw verbruikshistoriek.

Door ingrijpende aanpassingen aan hun woning of een gewijzigde gezinssituatie komen veel gezinnen bij de eindafrekening soms wel eens voor een verrassing te staan – en niet altijd een aangename. Bij onderstaande gebeurtenissen is het aangewezen om uw voorschotbedrag tussentijds aan te passen.

1. Uw gezinssituatie wijzigt

Een baby op komst? De komst van een nieuwe telg heeft natuurlijk een belangrijke impact op uw leefwereld, tot het energieverbruik toe. Vaak spendeert een van beide ouders een poos thuis, waardoor overdag in de koudere maanden meer verbruikt wordt. Elke jonge ouder zal ook beamen dat er flink veel - en zeker meer dan gewoonlijk - moet gewassen worden. Ook bij nieuw samengestelde gezinnen kan de energiefactuur flink wijzigen in de hoogte. In de omgekeerde richting kan uiteraard ook: als uw kinderen naar kot of een eigen woonst vertrekken, zal u uw verbruik waarschijnlijk zien zakken. Uw energieleverancier stort u dan aan het einde van de afrekening een bedrag terug, maar u hoeft daar ook niet op te wachten.

Tip: Besparen op uw energiefactuur? Maak hier de vergelijking op basis van uw verbruik.

2. U hebt zonnepanelen geïnstalleerd

Zonnepanelen zorgen ervoor dat uw energieverbruik drastisch afneemt. Uw energieleverancier past bij de plaatsing uw voorschotbedrag meestal niet automatisch aan, waardoor uw ingeschatte energieconsumptie een pak hoger ligt dan uw reële verbruik. Wie liever meteen een realistischer voorschot betaalt, weet dus wat hem te doen staat. De plaatsing van zonnepanelen vormt tevens het uitgelezen moment om uw huidige energieleverancier te evalueren. Dat kan snel en handig via online vergelijkingssites, die op basis van uw woonplaats en verbruik het goedkoopste tarief voorstellen.

Lees ook: Veranderen van energieleverancier? Hier moet u op letten

3. U overweegt elektrisch autorijden

De toekomst van het autorijden oogt elektrisch. Dat impliceert dat u uw auto vroeg of laat waarschijnlijk ook thuis aan de stekker legt. Is dat bij u al het geval? Dan stelt u uw voorschotbedrag best genoeg naar boven bij, om te voorkomen dat u aan het einde van het jaar een gepeperde rekening ontvangt.

4. Overschatten is altijd beter

Uiteraard zijn er nog tal van redenen voor een gewijzigd energieverbruik. Denken we maar aan een uitbreiding van de woning of een speciale hobby - van elektrische gitaar spelen over aquariums houden. Als u zelf redenen hebt om aan te nemen dat u meer of minder zou verbruiken, dan kunt u het voorschotbedrag altijd eenvoudig aanpassen. De gulden regel: u doet er beter aan van uw energieverbruik te overschatten, dan het te onderschatten. Een brief van uw energieleverancier met vermelding van een teruggave leest nu eenmaal net iets aangenamer dan de berichtgeving over een extra te betalen bedrag, zeker als het gepeperd is.

Tip: Vergelijk hier de goedkoopste energieprijzen en maak zorgeloos de overstap.

Lees ook:

6 mythes over uw energieverbruik doorbroken

Is een thuisbatterij de remedie tegen dure energieprijzen?

Slimme energiemeter slim? Toch niet helemaal

Bron: mijnenergie.be