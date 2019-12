Wanneer is hét ideale moment om van energieleverancier te veranderen? Kurt Deman

10 december 2019

11u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Wie een andere energieleverancier kiest, kan om het even wanneer overstappen. Wanneer u dat het best doet, hangt van verschillende algemene en individuele factoren af. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje.

De prijs

De meeste gezinnen die overstappen, doen dat met het oog op een lagere energiefactuur. Het prijskaartje hangt af van uiteenlopende factoren. Onder meer de groothandelsprijzen en de energiebevoorrading spelen een rol. De gemiddelde prijzen voor elektriciteit en aardgas liggen al een tijdje veel lager dan vorig jaar het geval was. Wie zijn huidige contract via een online vergelijkingssite naast het marktaanbod legt, zal zelf kunnen vaststellen dat er besparingspotentieel is. Bekijk hoeveel u kan besparen op Mijnenergie.be.

Aanwezigheid zonnepanelen

Wie zonnepanelen op zijn dak heeft liggen, doet er goed aan om de overstap te plannen. Bij een leverancierswissel vindt er altijd een meteropname plaats, die de basis van de slotfactuur bij uw huidige leverancier vormt.

Hebt u op het moment van de meteropname een negatief verbruik (met andere woorden: ligt de huidige meterstand lager dan bij de vorige meteropname), dan komt de teller weer op nul te staan. U bent dan wel de door zonnepanelen opgewekte overschot kwijt.

In die zin wacht u beter tot de late herfst, de winter of het voorjaar: uw negatief verbruik is dan waarschijnlijk al gecompenseerd. En ook: de digitale of slimme meter maakt binnenkort een duidelijk onderscheid tussen de geïnjecteerde en afgenomen stroom, wat de bovenstaande afweging overbodig zal maken.

Lees ook: Dit zijn de redenen waarom mensen veranderen van energieleverancier

Populaire wisselmaanden

Het aantal leverancierswissels neemt jaarlijks toe. De maanden januari en mei blijken het populairst bij mensen die de overstap wagen. De reden lijkt vooral psychologisch: met een nieuw jaar in aantocht en bij de start van de lente, hebben we meer neiging tot evalueren en bekijken we al eens wat sneller onze bestaande contracten. Zo kunnen we een nieuw jaar of een nieuwe lente met een propere (lees: goedkopere) lei starten.

Welkomstkortingen en jaarlijkse vergoeding

Iedereen mag een nieuw energiecontract afsluiten bij een andere leverancier, op voorwaarde dat hij een opzegtermijn van één maand respecteert. Zelfs wie een contract van langere duur heeft afgesloten, is onder die voorwaarde vrij om over te stappen.

Maar, om te voorkomen dat u om de haverklap wisselt, bouwen sommige leveranciers enkele

veiligheidsmechanismen in. Wie overstapt geniet vaak van significante welkomstkortingen. Door die over de loop van de contractduur – of toch zeker het eerste contractjaar – te spreiden, hoopt de aanbieder van gas of elektriciteit u aan boord te houden. Extra kortingen kan u bekijken op de resultatenpagina van Mijnenergie.be.

Sommige leveranciers rekenen ook de jaarlijkse vergoeding (een soort administratieve kost) voor een heel jaar aan, ook al bent u maar een half jaar klant. Dergelijke punten vindt u terug onder de algemene voorwaarden van uw huidige contract. Na één jaar bent u meestal sowieso van die mogelijke beperkingen verlost. Dus waarom niet zelf van energieleverancier veranderen? Bekijk hier de beste prijzen voor elektriciteit en gas.

Lees ook op Mijnenergie.be:

VREG wil spreiding elektriciteitsverbruik: wat betekent dat voor u?

Stijgen de prijzen opnieuw deze winter?

Hoe vindt u de goedkoopste aardgasleverancier?

Bron: mijnenergie.be.