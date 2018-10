Walibi pakt voor Halloween uit met vijf bloedstollende nieuwigheden HR

05 oktober 2018

17u08

Bron: Walibi 0 Consument Pretpark Walibi in Waver pakt de komende weken uit met een groot Halloween-programma dat loopt van zaterdag 13 oktober tot en met zondag 04 november. Het pretpark lanceert voor Halloween vijf bloedstollende nieuwigheden.

"Families met kleine kinderen kunnen bij ons tot 17 uur de sfeer van Halloween opsnuiven zonder al te veel te schrikken", zegt Justien Dewil van Walibi. "Zij worden getrakteerd op tovenaars, circusartiesten en allerlei monstertjes en kunnen ook terecht in het nieuwe spookhuis Mini Monster Maze."

Het pretpark pakt overdag ook uit met de nieuwe mysterieuze show Mystica by Aaron Crow. Die Belgische mentalist wist het onlangs nog te schoppen tot in de halve finales van America’s got talent en Britain’s got talent.

Tijdens Halloween blijft Walibi ook regelmatig langer open. Tijdens de nocturnes op 20, 27, 28, 29 en 31 oktober en 1, 2 en 3 november sluit het park pas om 22 uur. "De Twilight parade (tussen 17 en 18u) geeft dan het startsein voor de meest gruwelijke wreedheden."

Bezoekers kunnen die avonden terecht in maar liefst acht spookhuizen en zeven 'scare zones' waar ze geconfronteerd worden met "bloeddorstige wezens, dodelijke virussen en zombies". Dat kan onder meer in het nieuwe spookhuis Black Rose van de familie Rose.

Vijfde en laatste nieuwigheid in het park is de Fire show, waarbij vuurspuwers en -jongleurs spectaculaire acts opvoeren en langs elke kant kunnen opduiken. In deze video krijg je alvast een voorsmaakje: