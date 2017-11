Wacht nog even met beleggen in aandelen Redactie

Is dit een goed moment om op de beurs te beleggen? Op de lange termijn overtreft het rendement van aandelen ruimschoots dat van het traditionele spaarboekje. Maar dat betekent nog niet dat het nu een goed moment is om aandelen te kopen.

Aandelen

Veel spaarders hebben genoeg van de povere spaarrentes en zoeken naarstig naar alternatieven op de beurs. Het geld op een spaarrekening brengt nog maximaal 1,2% op. Op de beurs zijn de potentiële rendementen hoger, net zoals de risico’s. Net daarom is het geen goed idee om uw spaarrekening helemaal leeg te halen. Alleen al om onvoorziene kosten op te vangen, houdt u al best minstens zes maanden loon op uw spaarrekening. “Met het geld dat je de komende 3 à 5 jaar niet nodig hebt, kan je wel overwegen om daarvoor een geschikte belegging te vinden. Anders dreig je de komende jaren serieus aan koopkracht te verliezen”, zegt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis.

De beurskoersen evolueren niet in één stijgende lijn. Serieuze correcties zijn eigen aan de beurs. Wie op het verkeerde moment instapt, dreigt er lang over te doen om te herstellen van het verlies. “Intussen zijn aandelen toch al vrij duur. Bovendien zitten er zowel in Europa als in de Verenigde Staten renteverhogingen aan te komen, wat geen goed nieuws is voor de aandelenmarkten. Daarnaast is er onzekerheid over de economische groei in de Verenigde Staten en blijft het er ook wachten op een belastingverlaging voor ondernemingen. Al die elementen zorgen voor zenuwachtigheid. Dat kan toch leiden tot een vrij forse correctie”, voorspelt De Leus. “Daarom lijkt het me beter om te wachten op de volgende grote correctie en pas dan te investeren. En wie toch nog met een pak geld aan de zijlijn staat en niet kan wachten, zou ik adviseren om heel geleidelijk te investeren en zeker niet alles in één keer in aandelen te stoppen.”

Obligaties

Veel spaarders kijken traditioneel ook naar obligaties in hun zoektocht naar hogere en toch relatief veilige beleggingen. Maar door de lage rente valt er ook daar niet veel te rapen, tenzij voor wie zich waagt aan heel risicovolle obligaties van bedrijven in slechte papieren. “Ik zou obligaties niet langer omschrijven als veilige beleggingen. Sterker nog: als er zich ergens een zeepbel aan het vormen is, dan is het wel op de obligatiemarkt”, zegt De Leus.

De voorbije jaren is er veel geld naar de obligatiemarkt gevloeid. Die markt staat wel voor een gigantisch probleem als de rentes weer beginnen stijgen. Dan storten de obligatiekoersen in mekaar en zal het voor de obligatiebeleggers niet langer lukken om voor de eindvervaldag obligaties met winst te verkopen. “Dat is niet meteen een probleem als je tevreden bent met de jaarlijkse coupon tot de eindvervaldag. Maar veel obligatiebeleggers rekenen toch ook op de verkoop met winst. Sowieso zou ik daarom ook voorzichtig omspringen met obligatiefondsen, die met hun voortdurende in- en uitstroom van obligaties in een omgeving van stijgende rente opgezadeld zitten met negatieve returns”, zegt De Leus.

Beleggen met een spaarproduct

Spaarverzekeringen (tak21) kunnen een compromis zijn voor spaarders die wel het rendement willen van aandelen en obligaties maar liever passen voor de bijhorende risico’s. Een spaarverzekering biedt een gegarandeerde rente. Die varieert momenteel van 0% tot 1,25%, zo leert een overzicht van Spaargids.be. Daarbovenop kan er nog een winstdeelname komen in functie van de prestaties van een onderliggende beleggingsportefeuille. Verwacht van dat laatste wel niet te veel. Verzekeringsmaatschappijen beleggen grotendeels in overheidsobligaties, wat in de huidige omstandigheden toch ook geen superrendementen oplevert. Zo realiseerden spaarverzekeringen vorig jaar een nettorendement tot 2,4%. Ter vergelijking: wie begin 2016 in de Belgische beursindex Bel20 investeerde, stond op het einde van dat jaar op een verlies van 2,5%. Sinds begin dit jaar koerste de Brusselse sterindex dan weer zo’n 10% hoger.

