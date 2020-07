Waarom zijn wijnglazen zo groot? HLN-sommelier Sepideh legt uit welke je het beste kiest sam

13 juli 2020

Elke dag serveert onze sommelier Sepideh Sedaghatnia haar allerbeste tips en tricks uit de edele kunst van het wijnproeven. Zo word je in drie weken gewoon de beste thuissommelier van het land. In deze video toont ze het verschil tussen wijnglazen en legt ze uit welke wijn je het best uit welk glas drinkt.

Ga de uitdaging zelf aan! Maak een foto waarin jij bewijst dat je aan de slag gaat met de tips van Sepideh en stuur hem door via het Sommelier-platform.

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van ‘Sommelier in 3 weken’ in dit dossier.

Welke 365 zouden nu echt op je bucketlist moeten staan? Ontdek het in Sepidehs boek via HLN Shop.

