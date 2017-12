Waarom zijn online woonleningen aantrekkelijk? Johan Van Geyte

Bron: Spaargids.be 1 Shutterstock Ons leven wordt steeds digitaler. Niet alleen bij het winkelen, ook voor onze financiële verrichtingen. Consument Een Belg op de drie (38%) is bereid om een woonkrediet online aan te gaan. En als de rentevoet van het online woonkrediet voordeliger is dan die bij de traditionele banken, zegt zelfs een Belg op de twee (56%) te kiezen voor het digitale aanbod, bleek recentelijk uit een enquête van Hello bank! en Profacts bij 1.514 landgenoten. Waarom is dat online woonkrediet in korte tijd zo populair geworden? We geven u vijf redenen.

1. Scherpere prijzen

Waarom kopen zoveel Belgen producten al aan op internet? Omdat ze er vaak goedkoper zijn dan in een klassieke winkel.

Het online vergelijken tussen de diverse aanbieders is bovendien makkelijk. En dat geldt ook voor woonleningen. Belgen houden er niet van om bij iedereen ‘prijs’ te vragen en te onderhandelen, maar op het internet kan dat anoniem. Verkopers van hypotheekleningen weten dat ook.

Voor het internettijdperk kon een goede verkoper een duurder krediet verkopen door een vlotte babbel of door de consument te overreden met andere zaken, maar in een digitale wereld is dat niet meer mogelijk. Een bank die online een te hoog tarief afficheert, zet zichzelf buiten spel.

Waar ‘het tarief’ in een klassiek gesprek in een kantoor vaak helemaal op het einde wordt gegeven, is dit bovendien het eerste wat de consument opzoekt als hij online op zoek gaat naar informatie.

2. Toegankelijkheid

Het internet staat steeds klaar voor de consument en dat 24u/24 en 7 dagen/7. Hij kan ook aan de slag met zijn opzoekingswerk wanneer hem dit het best uitkomt. In een klassiek kantoor moet daarentegen vaak op voorhand een afspraak worden gemaakt en is de tijd beperkt “want er wacht al een andere klant.”

Bovendien kan de consument online vlot simulaties maken, waarbij hij meteen kan zien wat de impact van de diverse kredietformules is. Hij kan zolang zoeken tot hij de formule vindt die het best bij hem past. In een bankkantoor is er vaak een gêne om veel berekeningen te vragen.

3. Vervreemding

Heel wat banken krimpen hun kantorennet in omdat de klant minder vaak langskomt. Consumenten halen geld af aan de automaat, betalen met de bankkaart en doen hun overschrijvingen steeds meer zelf.

Daarom wijzigen de financiële instellingen hun aanpak. Ze willen meer inzetten op expertise dan op de dagelijkse dienstverlening.

Om de expertise optimaal te kunnen inzetten, wordt ze echter geconcentreerd in grotere kantoren en worden kleine kantoren gesloten. Daardoor wordt de band tussen het bankkantoor en de klant veel minder stevig. Hij moet zich niet alleen verder verplaatsen, hij geraakt meer vervreemd van het kantoorpersoneel.

4. Verslaafd aan de smartphone

Onze smartphone wordt steeds meer onze persoonlijke assistent. 93 procent van de Belgen gebruikt zijn smartphone elke dag, leert een recent onderzoek van het adviesbedrijf Deloitte. Gemiddeld raadplegen we ons toestel 34 keer per etmaal. Bijna een op de vijf 18- tot 24-jarigen doet dat zelfs minstens 100 keer per 24 uur.

Dat geldt ook voor bankzaken. Een op de vijf checkt zijn bankzaken al op de smartphone. En dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen, luidt de verwachting.

Dat alles zorgt ervoor dat ons leven voor een groot stuk digitaal wordt. En dat ook voor complexere zaken. Een lening afsluiten via de smartphone is geen verre toekomst meer.

5. Snellere afhandeling

De smartphone-generatie leeft bovendien steeds meer in het hier-en-nu. Wil ze iets hebben, dan heeft ze dat graag onmiddellijk. Niet voor niets leveren webwinkels al de dag zelf.

Dat gedrag geldt ook voor meer complexere zaken. Wie een krediet wil, wil dat zo snel mogelijk in orde maken. En dan heeft digitalisering een voordeel. Bij een online aanvraag is al een heel stuk of het hele administratieve stuk onmiddellijk gedaan. Het dossier kan daardoor sneller worden afgewerkt.

Nog dit: Hello bank! deed ook een onderzoek naar het profiel van de digitale aanvrager van een woonkrediet en kwam tot volgende schets: een hooggeschoolde (60% heeft de graad van bachelor of master) man (55%) tussen 35 en 54 jaar oud (44%) die heel autonoom is (70% wint informatie in vooraleer naar de bank te stappen). Hij is ook vertrouwd met online aankopen, aangezien 78% van hen de voorbije twaalf maanden minstens één online aankoop deed.

