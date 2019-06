Waarom we vaak te veel betalen voor onze autoverzekering Dries Van Damme

04 juni 2019

08u30

Veel autobezitters blijven hun leven lang trouw aan hun autoverzekeraar. Ze stellen hun huidige tariefformule zelfs bij de aankoop van een nieuwe auto of een verhuis niet in vraag. Een gemiste kans, aangezien u net dan elders vaak betere voorwaarden bekomt. Al moet u daarbij enkele spelregels respecteren.

De prijs van uw autoverzekering hangt af van tal van factoren, zoals uw leeftijd, schadehistoriek en het autotype. Elke verzekeraar weegt de verschillende aspecten op zijn manier af. De optimale autoverzekering is dus een individueel en tijdsgebonden gegeven. Uw partner kan bijvoorbeeld beter af zijn bij een concurrerende verzekeraar, terwijl u net zo goed zelf over enkele jaren of bij wijzigende omstandigheden gunstigere condities bekomt bij een andere speler.

Brussel is duurder

Vooral sleutelmomenten hebben een grote invloed op de premie van uw autoverzekering. De verzekeraar houdt bijvoorbeeld rekening met uw domicilie. Wie in Brussel woont betaalt een pak meer dan een plattelandsbewoner. De achterliggende gedachte? U maakt meer kans op een ongeval in een grote stad dan in een rustige omgeving. De meeste mensen geven gemakshalve hun nieuwe domicilie door aan de verzekeraar, waarna die een aangepast dossier opstelt. Ze doen dat ongeacht de gevolgen voor hun verzekeringspremie.

Hetzelfde patroon tekent zich ook af bij wie van wagen verandert. Door de wagen in te schrijven, het nieuwe kenteken en wagentype door te geven en de premie aan te passen, is de klus voor zowel de eigenaar als de verzekeraar meteen geklaard. Toch laat u zo een mogelijke besparing liggen. Het is immers niet vanzelfsprekend dat uw huidige verzekeraar voor uw nieuwe auto opnieuw de beste premie biedt.

Opzegtermijn

U kunt niet zomaar van de ene dag op de andere van verzekering veranderen, zelfs niet bij de aankoop van een nieuwe wagen. Dat lukt wel op de vervaldatum, op voorwaarde dat u drie maanden voor de vervaldag een aangetekende opzegbrief verstuurt. Vindt de aankoop van uw nieuwe wagen of uw verhuis halfweg uw huidige jaarcontract plaats? Dan doet u er goed aan van de markt proactief te verkennen. Hier kunt u autoverzekeringen eenvoudig en snel vergelijken en simuleren. U vindt er ook een overzicht van alle omniumverzekeringen en kilometerverzekeringen.

Speel de concurrentie uit

De prijs vormt niet het enige keuzecriterium. De voorwaarden, dekkingen en aansprakelijkheid bepalen eveneens de voorkeur van de bestuurder. Wie omwille van die aspecten zijn huidige verzekeraar verkiest, kan de offertes van andere makelaars uitspelen om een gunstige commerciële tegemoetkoming te bekomen.

