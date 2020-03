Waarom we in 2020 beter opnieuw massaal veranderen van energieleverancier Kurt Deman

17 maart 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Een recordaantal gezinnen stapte vorig jaar over naar een andere energieleverancier. Die ontrouw leverde hen vaak een forse besparing op. Een recordaantal gezinnen stapte vorig jaar over naar een andere energieleverancier. Die ontrouw leverde hen vaak een forse besparing op. Mijnenergie.be bekijkt of de tendens zich verderzet in 2020.

De cijfers spreken boekdelen: in Vlaanderen veranderde maar liefst 25,49% van de huishoudens in 2019 van energieleverancier. Voor aardgas ging het zelfs om 28,12%. Voor Wallonië zijn de officiële cijfers nog niet gepubliceerd, maar heeft het er alle schijn van dat ook in het Franstalige landsgedeelte de records uit 2018 (24,3% aardgaswissels en 19,5% voor elektriciteit) opnieuw zijn gesneuveld.

Ondertussen heeft de Vlaamse energieregulator VREG ook al de eerste statistieken voor 2020 gepubliceerd. 66.899 gezinnen of 3,46% stapte in januari over naar een andere aardgasleverancier. Voor elektriciteit gaat het om 81.685 huishoudens of 2,89%. In beide gevallen gaat het om een lichte daling ten opzichte van januari 2019.

Dynamische energiemarkt

Dat het aantal overstappen een kleine terugval kent, valt waarschijnlijk deels toe te schrijven aan het grote aantal gezinnen dat vorig jaar al tot actie overging. Ook de globaal gedaalde energieprijzen spelen mee.

Toch zijn er goede argumenten om te stellen dat we ook dit jaar beter records breken. De CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, becijferde eind oktober 2019 dat 360.000 Belgische gezinnen jaarlijks 600 euro te veel betalen voor hun energie. Bovendien is de energiemarkt voortdurend in beweging.

De energieleverancier die voor u het beste aanbod had begin 2019, is niet noodzakelijk nog dezelfde bij de start van 2020. Dat blijkt heel duidelijk uit een analyse via Mijnenergie.be.

Een jaar geleden afficheerde Lampiris bij een gemiddeld elektriciteitsverbruik het goedkoopste tarief, maar ondertussen heeft Mega die koppositie veroverd. Een Gents gezin met een gemiddeld verbruik (3.500 kWh) en een enkelvoudig, vast tarief betaalt nu jaarlijks 795,80 euro. Voor aardgas bedraagt dat tarief bij een gemiddeld verbruik (23.260 kWh) 783,88 euro. Dat die prijzen waarschijnlijk voordeliger ogen dan uw huidige contract, valt toe te schrijven aan de significante welkomstkortingen. Regelmatig eens veranderen van energieleverancier kan uw portemonnee dus alleen maar deugd doen.

Honderden euro’s voordeel

Uit diezelfde analyse leren we dat de kloof tussen de goedkoopste en duurste spelers op de energiemarkt ook echt niet minder wordt. Voor elektriciteit bedraagt het verschil meer dan 200 euro , voor aardgas zelfs bijna 400 euro . De marktmonitor van energieregulator VREG wijst uit dat prijs veruit het belangrijkste argument voor een leverancierswissel vormt.

Het lijkt dus plausibel dat er in de loop van 2020 opnieuw veel overstappen van energieleverancier volgen. Of het record uit 2019 sneuvelt, zal onder meer afhangen van de globale evolutie van de energieprijzen. Veel gezinnen nemen bij dalende energieprijzen waarschijnlijk een meer passieve houding aan. Jammer, want door niet te veranderen, laat u veel besparingsvoordeel liggen.

