Waarom uw vader minder betaalt voor zijn autoverzekering

Wie pas start met autorijden, is meestal nog jong en onervaren. Vaak vertaalt zich dat automatisch ook in duurdere premies voor de autoverzekering. Toch bestaan er wel degelijk manieren om de prijzen van uw polis binnen de perken te houden.

Eerst het goede nieuws. Het aantal auto-ongevallen daalt: in 2018 veroorzaakten van elke 1.000 verzekerde wagens er nog 59 een ongeval. Anders gezegd: 1 op de 17 verzekerde wagens zorgde voor schade. In 2010 ging het bijvoorbeeld nog om 72 op de 1.000 of 1 op de 14.

Gelijk verdeeld zijn die ongevallen weliswaar niet: vooral jonge bestuurders blijken brokkenmakers. Terwijl de gemiddelde schadefrequentie in de periode 2015-2018 op 6,05% uitkwam, lag die bij mannen van 18 tot en met 21 jaar op 13-14% en bij vrouwen in die leeftijdscategorie op 9-10%.

Bij de jonge mannen had dus 1 op de 7 jaarlijks een ongeval in fout, bij de jonge vrouwen was het 1 op de 10. Ook dit is een verbetering ten aanzien van de periode 2008-2011 (toen veroorzaakte maar liefst 20% van de jonge mannelijke bestuurders jaarlijks een ongeval in fout), maar het blijft dubbel zoveel als de rest van de rijdende bevolking. En dat vertaalt zich in aanzienlijk hogere verzekeringspremies voor jongere bestuurders, want verzekeraars kennen bovenstaande cijfers uiteraard ook op hun duimpje.

Hoeveel u als jonge bestuurder dan meer moet betalen? Dat hangt af van de verzekeringsmaatschappij waar u aanklopt, maar ook van uw woonplaats en van de waarde van uw wagen.

Wat kan u doen?

Het eenvoudigste om minder te betalen? Een job zoeken waar u een firmawagen krijgt. In dat geval is het immers uw werkgever die de verzekering betaalt, en zo wordt er niet speciaal gekeken naar uw leeftijd.

Tweede optie: met een wagen rijden die ingeschreven is op naam van uw ouders. U laat zich dan wel best in de polis opnemen als ‘geregelde bestuurder’. Dat kan de premie wel met 10 à 20% doen stijgen, maar zorgt er wel voor dat er bij een ongeval geen discussie is. Als u niet aangemeld bent, dan voorzien heel wat polissen bij een ongeval een hogere franchise.

Een derde optie is om te kiezen voor een lichtere auto, want de prijs hangt ook af van het vermogen van de wagen: hoe lager het vermogen, hoe lager de premie.

Speciale voorwaarden

Daarnaast kunt u ook kiezen voor een verzekeraar die speciale voorwaarden voor jonge bestuurders heeft.

Axa biedt bestuurders tot 24 jaar een korting van 20 tot 50% als ze voorzichtig rijden. Uw auto krijgt dan een zwarte doos ingebouwd, die uw snelheid analyseert, maar ook hoe u bochten neemt, remt en versnelt. Na vier maanden rijervaring wordt de doos een eerste keer ‘gelezen’. Blijkt dat u het goed doet, dan ontvangt u korting. Handig is dat u ook zelf uw evolutie kan volgen, zodat u desnoods uw rijgedrag wat kan aanpassen.

Ook DVV doet een inspanning voor jonge chauffeurs. Wie jonger is dan 26 en een cursus defensief rijden volgt, krijgt er een korting van 20% op de premie.

Bij P&V is er sprake van een prijsvermindering van 25% op de premie voor bestuurders tussen 18 en 25 jaar die een Go Box in hun auto laten installeren. Bovendien zakt de bonus-malus voor jonge bestuurders met twee graden per jaar als ze geen schadegeval hebben.

Ook bij Ethias geldt dat de bonus-malusgraad voor jonge bestuurders met twee graden per jaar daalt in plaats van met één graad indien de verzekerde dat jaar geen schadegeval heeft. Daarnaast biedt de maatschappij een korting tot 15% voor klanten die nog bij hun ouders inwonen, als die ook bij de verzekeraar een autopolis hebben lopen. Of voor klanten die niet meer bij hun ouders inwonen, maar nog twee andere verzekeringscontracten bij de maatschappij hebben lopen.

