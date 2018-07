Waarom u zich voor een zorgeloze vakantie best goed verzekert Johan Van Geyte

03 juli 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Staat u klaar om op vakantie te vertrekken? Omdat tegenslag soms in een klein hoekje zit, zorgt u best dat u voldoende verzekerd bent. Met de volgende tips zorgt u ervoor dat ook uw reis tegen een stootje kan.

Vergeet uw Europese Ziekteverzekeringskaart niet

Ligt uw bestemming in de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Vraag dan tijdig uw gratis Europese ziekteverzekeringskaart aan bij uw ziekenfonds. Die bewijst dat u in orde bent met de verplichte ziekteverzekering in ons land.

Met die kaart geniet u bij een behandeling door een erkende arts of in een publiek ziekenhuis in het buitenland van een rechtstreekse tussenkomst van het ziekenfonds, net zoals dat voor een lokale patiënt het geval is. U betaalt dan ook enkel het remgeld.

Bij een opname in een privékliniek is de werkwijze anders. Daar betaalt u wel eerst zelf de factuur. Bij uw terugkomst in België dient u ze vervolgens in bij uw ziekenfonds, dat u dan vergoedt volgens de tarieven in het land van uw hospitalisatie.

Ook als u op reis gaat buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland betaalt u eerst de factuur zelf en dient u ze vervolgens bij uw ziekenfonds in.

Denk ook aan uw Mutas-pasje

De Europese Ziekteverzekeringskaart regelt alleen de terugbetaling van de ziektekosten in het buitenland. Voor een aantal andere zaken, zoals een repatriëring naar ons land, heeft u een ruimere bijstand nodig. De Belgische ziekenfondsen zijn daar ook op voorzien. Via hun aanvullende verzekering, die per fonds kan verschillen, bieden ze bijkomende diensten aan. Vraag dus vooraleer u vertrekt zeker even na waarop u precies recht heeft.

Lees ook: deze betaalkaart neemt u best mee op vakantie

Om hun leden met gezondheidsproblemen in het buitenland te helpen, hebben de ziekenfondsen de gemeenschappelijke alarmcentrale Mutas opgericht. Die kunt u vanop uw bestemming of op doorreis 24/7 bereiken. Noteer het nummer ergens vooraleer u vertrekt.

Ziektekostenverzekering

Hoewel de Europese Ziekteverzekeringskaart en de alarmcentrale Mutas al veel oplossen, hebben ze ook wel hun beperkingen. Zo wordt de Ziekteverzekeringskaart buiten Europa niet aanvaard. Ook garandeert ze niet dat u gratis of tegen een beperkte prijs wordt geholpen. De terugbetalingen gebeuren volgens de regels op de plaats van uw bestemming. In de VS kan u dat dus met hoge facturen opzadelen. Een (tijdelijke) ziektekostenverzekering of een reisbijstandsverzekering met een medisch luik met terugbetaling van de kosten die u anders zelf zou dragen, is voor een aantal bestemmingen dus echt geen overbodige luxe.

Reisbijstand

Reist u met de auto, dan neemt u best ook op dit vlak uw voorzorgen. Niets is zo enerverend als op een afgelegen locatie in een vreemd land in panne vallen en een (dure) sleepdienst nodig hebben.

Er bestaan diverse formules voor bijstand bij pech of ongeval met uw wagen. U kunt kiezen voor een aparte bijstandsverzekering van een automobielorganisaties als VAB of Touring of voor een bijstandsgarantie die in een ruimer reisverzekeringspakket is opgenomen.

Verder heeft u de keuze tussen een polis die alleen de duur van uw reis dekt en een jaarabonnement. Een reisbijstand van Europ Assistance voor 1 persoon met bijstand aan personen, bijstand voor de auto en een deel medische verzekering voor een heel jaar heeft u bijvoorbeeld al voor 159 euro.

TIP: Hier kan u bekijken welke reisverzekering het best beantwoordt aan uw behoeften en hoeveel die kost.

Vergeet voor uw vertrek ook niet te kijken of uw verplichte BA-verzekering van uw auto ook geldig is voor uw reisbestemming en de landen waar u door rijdt.

Bagageverzekering

Reist u met het vliegtuig deze zomer? Overweeg dan een bagageverzekering. Raakt uw bagage verloren of beschadigd, dan vergoedt de vliegtuigmaatschappij u, maar die tegemoetkoming is beperkt. Wil u de echte waarde van uw dure spullen verzekerd zien, dan sluit u best een extra dekking af. Ook handig aan zo'n verzekering is dat die direct een bedrag uitkeren. Zo kan u op uw vakantielocatie wat kleren gaan shoppen, mocht uw bagage voor langere tijd zoek raken.

Reisannuleringsverzekering

Een reis kan altijd op het laatste moment in het water vallen, bijvoorbeeld door een overlijden in de familie of door ziekte of ongeluk. Om te vermijden dat u ze dan toch moet betalen, kunt u een annuleringsverzekering afsluiten.

Check wat er op uw kredietkaart zit!

Sommige van de vermelde verzekeringen zitten soms in het pakket dat u krijgt bij een kredietkaart. Omdat veel mensen niet altijd goed weten wat er precies in hun pakket zit, doet u er goed aan om dat even na te gaan, kwestie van geen onnodige kosten te doen.

Bron: spaargids.be