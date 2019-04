Waarom u vaker moet veranderen van energieleverancier Kurt Deman

10 april 2019

08u30

Energie De elektriciteitsprijs steeg het afgelopen jaar met 2,2%. Voor gas betaalde u zelfs 9,6% meer. Het is als consument bijgevolg meer dan ooit aangewezen om niet bij de pakken te blijven zitten. Een lager energieverbruik is sowieso aangewezen, maar ook de keuze van de energieleverancier kan de pijn enigszins verzachten. Wij gaan na wanneer u best actie onderneemt en hoe u dat aanpakt.

De energiefactuur gaat al enkele jaren in stijgende lijn. De prijzen op de groothandelsmarkt vertonen een opwaartse curve door de toegenomen prijzen van energiegrondstoffen, de duurdere CO2-certificaten en de onzekerheid over de elektriciteitsbevoorrading. Hoewel de distributienettarieven dit jaar licht afnemen, verwachten experts niet meteen een grote kentering. Afwachten blijkt dus niet echt een optie richting lagere energiekosten. Het evalueren van uw energiefactuur is dat wel.

Energiekosten aftoetsen

Uw energiefactuur bevat verschillende componenten. Op zowel de taksen, heffingen en het distributienettarief hebt u zelf geen impact. Die moet u sowieso ophoesten, grotendeels in functie van uw verbruikte energie. De energiekosten hangen wel samen met uw keuze van energieleverancier. De energiekosten kunnen dus – in tegenstelling tot de andere componenten van uw energiefactuur – (grondig) verschillen naargelang de aanbieder waarmee u in zee gaat. Veel consumenten verlengen automatisch en stilzwijgend het contract met hun huidige energieleverancier. Die gemakkelijkheidsoplossing betekent vanuit financieel standpunt vaak niet de meest aangewezen keuze. Wat een jaar geleden het goedkoopste tarief was, komt in veel gevallen een jaar later niet meer als beste uit de bus. Daarom doet u er goed aan om regelmatig online te vergelijken.

Ook wie een langlopend contract van vaste duur heeft afgesloten, hoeft slechts een overstaptermijn van één maand te respecteren. Welkomstkortingen zorgen ervoor dat een overstap zelfs bij klanten met een energiecontract van langere duur – en dus in meer gunstige tijden – gunstiger kan zijn. Blijkt dat niet het geval? Dan kunt u zichzelf op de borst kloppen. Toch blijft het raadzaam om van een energietest een halfjaarlijkse traditie te maken.

Besparing van meer dan 400 euro

In een tijdperk van piekende energieprijzen tekenen zich opmerkelijke verschillen af. Voor een Antwerps gezin met een gemiddeld verbruik en een vaste energieprijs voor elektriciteit (3.305 kWh – enkelvoudige meter) en aardgas (13.851 kWh) noteren we een jaarverschil van meer dan vierhonderd (400!) euro op de totale energiefactuur tussen het goedkoopste en duurste contract.

Maak gebruik van de vrije markt

Het is duidelijk dat de energieleveranciers vandaag alles uit de kast halen om nieuwe klanten te lokken. Daar kunt u als consument dus uw voordeel uithalen. Niets staat u bovendien in de weg om na enige tijd opnieuw na te gaan of u elders ondertussen betere voorwaarden verkrijgt. Op die manier maakt u maximaal gebruik van het vrijemarktprincipe.

