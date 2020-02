Waarom u vaak geld verliest als u dezelfde energieleverancier kiest voor elektriciteit en aardgas Kurt Deman

18 februari 2020

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Als consument bent u vrij om uw elektriciteit en aardgas af te nemen bij telkens een andere energieleverancier. In de praktijk zijn er maar weinig mensen die van die vrijheid gebruik maken. Wij zochten uit wat de belangrijkste argumenten zijn en waarom die niet altijd blijken te kloppen.

Met zijn jaarlijkse Marktmonitor geeft energieregulator VREG inzicht in de ervaringen en het gedrag van gezinnen op de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt. De onderzoekers interviewden daartoe vorig jaar 1.022 gezinnen. Maar liefst 92 procent gaf aan voor zowel elektriciteit als aardgas met dezelfde energieleverancier in zee te gaan. Opvallend is dat 78 procent van de respondenten meldde wel op de hoogte te zijn van de keuzevrijheid. Als belangrijkste argument om toch alle eieren in dezelfde mand te leggen, kwamen gemak (76%), het prijseffect (59%) en het ontvangen van maar één factuur als belangrijkste argumenten naar voor (56%).

Goedkoopste elektriciteit is niet gelijk aan goedkoopste aardgas

Na een eenvoudige analyse via de vergelijkingssite Mijnenergie.be blijkt die argumentatie niet zo gerechtvaardigd. Een gezin uit Antwerpen met een gemiddeld elektriciteitsverbruik (3.166 kWh) en een enkelvoudige teller vindt tegen een variabel tarief de goedkoopte jaarprijs momenteel bij Essent. Datzelfde gezin betaalt bij een gemiddeld aardgasverbruik (23.260 kWh) dan weer het minst bij Mega.

Als u voor uw elektriciteit en aardgas dus telkens voor de goedkoopste energieleverancier zou kiezen en de moeite zou doen om twee contracten af te sluiten, dan wint u 90 euro op het scenario waarbij u over de hele lijn voor Essent zou kiezen. Stel dat u momenteel een contract hebt bij een nog duurdere aanbieder, dan zou uw winst nog groter kunnen zijn.

Gemak versus besparing?

Kijken we dan even naar de factor ‘gemak’. Om te beginnen kan u zich de vraag stellen of uw gemak u jaarlijks 100 euro mag kosten. Vergis u bovendien niet: het is heus niet moeilijk om contracten voor respectievelijk elektriciteit en aardgas af te sluiten bij een andere energieleverancier. Dat doet u in een vingerknip.

Als u van energieleverancier wil veranderen, dan moet u enkel een nieuw contract sluiten met uw nieuwe energieleverancier. Die regelt meteen alles met uw vorige leverancier en met de netbeheerder, en zorgt voor de beëindiging van uw ‘oude’ energiecontract. Vervelende telefoons doen of administratieve rompslomp komen er dus niet aan te pas.

Bent u altijd beter af bij twee verschillende energieleveranciers? Niet noodzakelijk, maar in veel gevallen wel. Het loont dus zeker de moeite om zelf op de proef op de som te nemen en na te gaan hoeveel u met die ingreep mogelijk bespaart. Bekijk hier bij welke energieleveranciers u het minst betaalt.

