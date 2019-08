Waarom u uw geld beter niet op uw zichtrekening laat staan Johan Van Geyte

14 augustus 2019

08u30

Met de huidige lage rentes laten steeds meer mensen hun geld op de zichtrekening staan. Eind juni ging het bij alle Belgen samen om meer dan 100,4 miljard euro, blijkt uit gegevens van de Nationale Bank van België.

Banken geven vandaag meestal totaal geen intrest meer op een zichtrekening. Is uw instelling nog een uitzondering op die regel, dan betaalt u vanaf de eerste cent aan intrest 30% roerende voorheffing. Kortom: veel blijft er sowieso niet van over.

Alleen al om die reden doet u er toch goed aan om geld dat u niet direct gebruikt over te hevelen naar uw spaarrekening, ook al levert die vaak maar het wettelijke minimum van 0,11% op jaarbasis op (11 euro winst op 10.000 euro spaargeld).

Spaarrekeningen met hogere rente

Er zijn trouwens wel degelijk nog spaarrekeningen te vinden met een iets hogere rente. MeDirect Fidelity Sparen afficheert een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,80%. Bij Santander Consumer Bank Vision+ is dat een basisrente van 0,15% en een getrouwheidspremie van 0,65%. Dat levert respectievelijk toch al 85 euro en 80 euro op voor een inlage van 10.000 euro.

Financieel adviseurs kunnen dit beamen: belangrijker dan die intrest is eigenlijk vooral de spaardiscipline die u zo kweekt. Zodra geld op een spaarrekening staat, is er een extra drempel om het ‘zomaar’ uit te geven. Om die reden kan het ook interessant zijn om vlak na de storting van uw loon of inkomen een vast bedrag naar de spaarrekening over te boeken.

Alternatieven

Wie wat avontuurlijker is, kan ook eens de alternatieven bekijken. Zo is er het beleggingsplan, waarbij u elke maand een bedrag investeert in een beleggingsfonds of in een tak23-beleggingsverzekering. In beide gevallen wordt uw geld belegd in een hele korf aandelen, obligaties of andere financiële producten. De evolutie van de waarde ervan zal afhangen van de gang van zaken op de financiële markten. Zitten die mee, dan kunt u hoge winstcijfers behalen. Zitten ze tegen, dan kunt u verlies lijden.

Het precieze rendement hangt uiteraard af van het fonds waarin wordt geïnvesteerd. Omvat dat veel aandelen? En welke? Of veel obligaties? En in welke munten? Of nog andere zaken? Kies in elk geval een fonds dat bij uw specifiek beleggingsprofiel past. Centraal staat de vraag hoe u reageert op de mogelijkheid dat u een deel van uw spaarinleg kwijtraakt, mocht alles tegenzitten.

Een beleggingsfonds koopt u bij de bank, een tak23-beleggingsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Deze laatste heeft het voordeel dat u een begunstigde kunt aanduiden. Zo kan u sparen voor uw (klein-)kinderen.

